Fiyatlar uçunca özel okuldan devlet okuluna dönüş mü var?

Özel okul…

Devlet okulu…

Parası olan çocuğunu özel okula gönderiyor, parası olmayan çocuğunu devlet okuluna gönderiyor…

Bu şartlarda devlet okuluna giden çocuk, okul hayatına 1-0 mağlup başlıyor…

**

Ekonomik krizin baş göstermesi, velileri de, özel okulları da zor durumda bıraktı…

Ekonomisi bozulan veliler, çocuğunu özel okuldan alıyor…

Öğrenci sayısı azalan olun da öğretmen azaltımına gidiyor… Sözcü’deki habere göre son zamanlarda 250 bin öğrencinin özel okuldan ayrıldığı belirtildi… Haberi birlikte okuyalım;

**

Özel okulların eğitim dışı hizmetlere yaptıkları fahiş zamlara veliler dayanamadı. Aileler çocuklarını özel okuldan alırken, düşük ücret alan öğretmenler ise işten ayrıldı.

Özel okulların eğitim ücreti dışındaki yemek, kırtasiye ve genel gider masraflarına yüzde 300'lere varan zam yaptığını belirten veliler, çocuklarını özel okuldan almak zorunda kaldıklarını belirtti. Veliler yönetmeliğe aykırı biçimde bu hizmetleri almaya zorunlu tutulduklarını aktarırken, özel okullar ise artan maliyetler doğrultusunda eğitim ücretlerine zam yapamadıklarını kaydetti.

20 BİN ÖĞRETMEN AYRILDI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, Türkiye'deki ekonomik krizin özel okulları da vurduğunu ifade etti… Öztürk, “Pandemiden önce 170 bin öğretmenimiz vardı, 150 bin öğretmene düştü. 1.5 milyon öğrencimiz vardı, şimdi 1 milyon 250 bine düştü” dedi.

**

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez özel okulların eğitim ücreti için yönetmelikle belirlenen formülün dışına çıkarak, eğitim ücretlerindeki zammın en fazla yüzde 65 olabileceğini açıkladı. Bu müdahalenin özel okul velilerini bir nebze rahatlatması beklenirken veliler, eğitim ücretine yüzde 65'ten fazla zam yapamayan okulların; yemek, kırtasiye, giysi ve ek giderler gibi “zorunlu tutulan” ek hizmetlere yaptığı fahiş zamlarla karşılaştı.

**

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, “MEB müdahale etmemiş olsaydı bu yıl eğitim ücretleri yüzde 105 artacaktı” diyerek, zam kısıtlamasının özel okulları olumsuz etkilediğini söyledi.

YÜZDE 300 ZAM YAPILIYOR

Velilerden biri; yemek ücretinin 10 bin TL'den yüzde 300 zamla 32 bin TL'ye çıkarıldığını, 8 bin TL olarak kitap ücretinin 20 bin TL'ye çıkarıldığını ve 10 bin 500 liralık “genel gider” ödemesi gerektiğini anlattı.

PAHALI VE ZORUNLU EK HİZMETLER

İstanbul’da özel bir okulda yemek ücretinin 11 bin TL'den 30 bin TL'ye, kitap ücretinin 11 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarıldığını söyleyen bir veli, “ek gider” adı altında ise 9 bin TL istendiğini kaydetti. Veliler, yönetmelikteki haklarını kullanarak bu hizmetleri almak istemediğinde ise “Okul kaydınız yenilenmez” yanıtıyla karşılaştıklarını söyledi.

KOCAELİ’DEKİ EĞİTİM DURUMU

Yukarıda velilerin ve özel okulların durumunu size ilettim…

Sorunlar, Kocaeli için de geçerli…

Kocaeli ayağına baktığımızda Özel İstek Kocaeli Okulları, dönem sonunda Kocaeli’deki faaliyetlerine son veriyor…

30 yıldır sektörün içinde olan ve Kocaeli’nin gözde okullarından biri olan Özel Atafen Koleji de, okulu Okyanus Koleji’ne devretti…

Aldığım bilgilere göre dönem sonunda ünlü bir dershane de faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor.

Anlaşılan eğitim sektöründeki bu sıkıntı, ilerdeki zamanlarda da daha da büyüyecek…