Erdoğan ve “Ekmek Vesikası”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam, TRT ve yandaş kanalların ortak yayınında idi.

Karşısında Abdulkadir Selvi gibi malum gazeteciler, güya Erdoğan’a zor (!) sorular soruyorlar, Erdoğan da bunlara müthiş cevaplar veriyor.

Erdoğan, programın bir bölümünde aynen şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı sistemi ile istikrar kazandık. Bunları bir araya gelip cumhurbaşkanı adayı seçemeyenlerin ülkeyi yönetme kabiliyeti olabilir mi? Milletim tüm bunları görüyor. Benim bir vatandaşım önümü kesti. Bu kart 1946'nın ekmek kartı. CHP dönemini tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bu CHP'nin karnesi. Bundan daha güzel ispat olmaz. Benim milletim bir daha bu karne dönemine dönmeyecektir.”

Haydi, buyurun bakalım!

2023’ün Türkiye’sini yöneten, 77 yıl öncesinin ülke ve dünya gerçeklerini göz ardı ederek “siyasette avantaj” sağlamaya çalışıyor.

Olacak şey mi?

2.Dünya Savaşı yıllarının Türkiye ve dünyası ile 2020’li yılların Türkiye ve dünyası bir tutulabilir mi?

Tarihi olaylar, kendi şartları ve ruhu içinde değerlendirilir.

Sen, ekmek vesikasını ekranda göstererek “CHP dönemini tanımak için ekmek kartına bakacaksın. Bu CHP’nin karnesi” dersen, tarihe de CHP’ye de haksızlık etmiş olursun.

Haydi, CHP’ye sürekli haksızlık yapıyorsun da, tarihe haksızlık yapmak neden?

O tarihte 2.Dünya Savaşı’na giren veya bizim gibi savaşın eşiğinden dönen hangi ülkede fakirlik ve kıtlık yoktu da, bizde ekmeğin vesika ile dağıtılması 77 yıl sonra bile “siyasi eleştiri” konusu olmaya devam ediyor.

Savaş yıllarında ekmeğin vesika ile dağıtılması gayet normal, ya 2023 Türkiye’sinde vatandaşların ucuz ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemesine ne diyeceksin?

77 yıl önce devlet ekmeği vesika ile dağıtıyorsa, bugün de Gaziantep gibi AKP’li belediyeler bile vatandaşlara “indirimli ekmek kuponu” veriyor.

Nedeni, AKP iktidarının yarattığı yokluk ve sefalet!

“Ekmek Vesikası”, neden ve hangi şartlarda uygulanmıştı?

2.Dünya Savaşı (1 Eylül 1939), 1.Dünya Savaşı’nın bitiminden (11 Kasım 1918) tam 21 yıl sonra başladı.

Savaş başladığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti henüz 16 yaşındaydı.

Ve devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de artık hayatta değildi.

Türkiye, böylesine kritik bir dönemde yeniden “savaş gerçeği” ile karşı karşıya kalmıştı.

Her ne kadar 1920 ve 1930’lu yıllarda iç ve dış sorunlarının çoğunu çözmüş, devlet yönetimiyle ilgili kurum ve kurallarını oluşturduysa da, yeni bir “savaş yükünün” altına girmesi, maceraya atılması mümkün değildi.

Bir taraftan Osmanlı Devleti’nden kalan borçların ödemesi, diğer taraftan sanayileşme hamlesi ve eğitim seferberliği sürdürülürken, genç bir devletin yeni bir savaşa katılması beklenemezdi.

Kaldı ki, savaş, Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, cihanda barış” ilkesine de aykırıydı.

Türkiye’nin hedefi, savaşın dışında kalarak “toprak bütünlüğünü”, onlarca yıldır “var olma mücadelesi” veren halkın can ve mal güvenliğini korumaktı.

Savaşın tarafları, jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye’yi kendi taraflarında savaşa sokmak istemişlerse de, İsmet İnönü, uyguladığı “tarafsızlık stratejisiyle” ülkemizi savaşa sokmamayı başardı.

Tamam, savaşa girmedik, ama savaşın yaratacağı ekonomik sıkıntılara karşı önlem almamız gerekiyordu.

Her şeyden önce, caydırıcılığı sağlamak için olabildiğince büyük bir ordu şarttı.

Ordunun donanım masrafı bir tarafa, silahaltına alınanlar otomatikman “üretici” durumundan “tüketici” durumuna geçiyor, bu da ekonominin dengesini iyice bozuyordu.

Bu nedenle önlem olarak peş peşe yasalar çıkarıldı, kararlar alındı.

Bunlardan ilki “Milli Korunma Kanunu” idi.

18 Ocak 1940 tarihinde çıkarılan yasa, hükümete ekonomiyi düzenlemek için olağanüstü yetkiler veriyordu.

Devletin ekonomiye müdahalesi genişliyor, özel sektör tamamen “devletin vesayeti altına” alınıyordu.

Yasa gereğince, hükümetin, olağanüstü durumlarda fiyatları belirleme, ürünlere el koyma, hatta “zorunlu çalışma yükümlülüğü getirme” yetkisi vardı.

Çıkarılan bu yasa, bütün uğraşılara rağmen karaborsacılığı önleyemedi, önleyemediği gibi hedefi olan kesimin tepkilerine de neden oldu.

Demokrat Parti döneminde de uygulandı, taa 16 Eylül 1960’da kaldırıldı.

“Ekmek Vesikası” nasıl uygulandı?

Milli Korunma Kanunu çerçevesinde yapılan uygulamalardan biri de “Ekmek Vesikası” idi.

Bugün olduğu gibi, o dönemde de halkın temel gıdası ekmekti.

1941 yılının ocak ayında tek tip ekmek çıkarılmasına, ekmeklik una yüzde 20 oranında çavdar katılmasına karar verildi.

Bununla yetinilmedi, 13 Ocak 1942 tarihinde çıkarılan bir başka koordinasyon kararıyla ekmek “vesika”ya bağlandı.

Kişi başına günde verilecek ekmek; 7 yaşına kadar olan çocuklar için 187.5 gram, 7 yaşından yukarı olanlar için 375 gram, ağır işçiler için ise 750 gram olarak sınırlandırıldı.

Ekmeklik una; 2 Mart 1942’de yüzde 25 oranında mısır unu, 13 Nisan 1942’de ise gerekli miktarda arpa katılması karar altına alındı.

Tüm bu kısıtlamalara ve içine katılan çavdar, arpa ve mısıra rağmen, ekmek sorunu giderilemiyordu.

Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun 5 Ağustos 1942’de hükümet programını açıklarken söylediği şu sözler, o dönem halkın içinde bulunduğu acıklı durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyordu:

“Türk ırkının başlıca gıdası olan ekmeği çok küçülttük. Bütün bunlara rağmen ekmek darlığını ve sıkıntısını hâlâ bertaraf edemedik.”

Ekmek, 81 yıl sonra yine sorun

“Ekmek Vesikası” uygulamasına ne zaman geçilmiş?

1942’de…

Bugün ise 2023’ü yaşıyoruz.

Aradan 81 yıl geçmiş.

O dönemde, 2.Dünya Savaşı’nın ağır şartları nedeniyle ekmeğe kolay ulaşılamıyordu, herkesin ekmeği eşit paylaşabilmesi için “vesika” çıkarıldı…

Bugün ise vatandaş “pahalı olduğu için” ekmeğe yine rahat ulaşamıyor, bu nedenle ucuza ekmek satan “Halk Ekmek” büfelerinin önünde kuyruk var, bu nedenle Gaziantep’te olduğu gibi belediyeler “Ekmek İndirim Kuponu” çıkarıyor.

Arada fark var mı?

Var…

Bence bugünkü durum, daha vahim!

Çünkü bugünkü dünya 81 yıl önceki dünya, bugünkü Türkiye de 81 yıl önceki Türkiye değil.

Ama biz 81 yılda döndük dolaştık, Türkiye’yi tekrar “vatandaşın ekmeğe rahat ulaşamadığı” bir noktaya getirdik.

Bu utanç da bugün ülkemizi yönetenlere ve olup bitene seyirci kalan bizlere yeter.

Sen, 1940’ın Türkiye’sine bakmayı bırak da, bugünün Türkiye’sine bak!