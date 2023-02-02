Bugün benim için unutulmaz bir gün oldu… Dedim ya, 37 yıldır bu işi yapıyor olsak da, her an yeni bir heyecan yaşamadıkça ve bu mesleği sevmedikçe, başarılı olmamız mümkün değil…

Mesleğinizi sevecek ve hakkını vereceksiniz…

Ben kendimi öyle görüyorum…

1986’dan beri…

Ve kardeşim dostum Erdoğan da öyle…

Dün onunla hasret gidermek için Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği panele katıldım… Tabii ki izleyici olarak…

Kuliste Erdoğan’ımı yakaladım ve ayaküstü birbirimize sarılıp hasret giderdik…

Ben bu adamı çok seviyorum…

Spordan sorumlu Büyükşehir Belediye Başkanvekili (Benim çok sevdiğim ve saydığım bir insan, Erdoğan’ın da öyle), Yaşar Çakmak yer zamanki kibarlığı ve asilliğiyle salonda yerini aldı…

Kocaeli sporu için gerçekten de büyük bir değer…

Panel başladı ve Erdoğan Arıkan gerçekten yoğun alkış aldı…

Hepimiz onunla gurur duyduk…

Salon alkıştan inledi, ben de ayakta alkışladım…

Dünya kupaları (sayısız kere), Avrupa şampiyonaları (sayısız kere), olimpiyatlar (sayısız kere)

O benim kahramanım…

Ama her şeyden önce, çok çok iyi bir kardeşim dostum…

Beni onore etti…

Duygulandırdı…

Ama biliyorum ki, gerçekten yürekten seviyor beni ve destekliyor… Sağ olsun… Benim Ahretlik kardeşim o…

Kitabımdan da söz etti…

Daha önce kitabımı TRT’te de göstermişti ve gurur duymuştum…

Nihat Kahveci…

İlhan Mansız…

Onların Dünya Kupası zaferini anlatan Erdoğan Arıkan…

Müthiş görüntüler ve tüylerimizin diken diken olduğu anlar…

Ben ilk soruyu sordum ve sorum şuydu:

“VAR sistemi, golcünün sevincini bölüyor… Ben böyle düşünüyorum sizler VAR sisteminde şimdi oynasanız neler hissedersiniz?” dedim…

Nihat Kahveci yanıtladı:

“VAR kesinlikle olmalı…

Bu şart…

Ama dediğiniz gibi, gol sevincinin yarım kalması sevincimizi engelliyor… Bu konuda yapabilecek fazla bir şey yok…”

Avrupa Şampiyonası finalleri, Dünya Kupası yarı finalini izlerken, Erdoğan’ın o büyülü sesiyle adeta o seneleri yeniden yaşadık…

But ip panellerin artarak dev m etmesi en büyük temennimiz…

Hatta Erdoğanımızla birlikte biz yerel basın gazeteciler çıksak da, bu kentte ilgili anılarımızı anlatsak…

Çok daha hoş olmaz mı ?..

Bu kentin yıldızları az mı değerli ?..

O yıldızları biz anlatsak, günler alır..

Yaşar Çakmak beyefendi…

Kardeşimiz Alparslan Arslan…

Sizden umutluyuz…

Ama, müdür bey Şemsettin Yıldırım konusunda yorum yapmıyorum artık…

Kendisine sportif önerilerim sanırım değer bulmamış…

Canı sağ olsun…

Dün de orada göremedim, ama benim gözler artık yaşlanıyor…

İnanın, umurumda değil, zaten araştırmak da istemedim..

Benim için çok önemli değil zira..

Murat Aydın geldi, ben onu gördüm, o beni göremedi…

Ama Erdoğan sahnede beni gördü…

Bu benim için müthiş bir şey…

Ziyaülhak Sarıgül ise Gençlik Spor koltuğunda görmek istediğim en önemli kişidir…

Vekiller de onu izliyor…

Gökhan Yavaşer’in ise benim haberlerimi tek tek tetkik ettiğini, gerekli yerlere uyarılar yaptığını, benim de haber olmayacağını sandığını biliyorum…

Bu konuyu elbette yakın arkadaşı Hamza Yerlikaya ile de görüşmeyi planlıyorum…

Neyse daha fazla isim yazmayacağım, ama takipteyim…

Kocaeli’nin yerel basının görmezlikten gelen, yakında kendini görünmez olur…

Nokta…

(Mehmet Akif Yılmaz vekilimiz, gerçekten önemli bir eğitim insanı… Sık sık rapor iletiyorum kendisine, kentin sporuyla ilgili… Yazılarımı da referans alıyor… Çok mutluyum… Erdal Selimoğlu’nu da yakın arkadaşı olarak hala çok seviyorum)…