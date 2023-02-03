Zorlu deplasman iyi galibiyet

Kocaelispor ligin zorlu deplasmanlarından Serik’teydi.

Serik Belediyespor ligin savunma futbolunu fena oynamayan ekiplerinden. Ligin ilk maçında da oldukça zorlamışlardı bizi. Özellikle kaleci İbrahim’in üst düzey performansı sayesinde 1 puan almayı başarmışlardı. Düşen bir performansları olsa da maç öncesi kafamdaki düşence Kırklarelispor maçında olduğu gibi zorlu bir maç bekliyordum.

Maçın ilk dakikaları bizim topla fazla oynayıp, ikinci bölgenin fazlaca fiziki mücadeleyi muhteva eden şekliyle geçildi. Yapı itibariyle çok baskın bir hücum oyunu oynamayan Serik, rakip Kocaelispor olunca defanstaki sertliğini arttırıp iyi yaptığı kontraları ve tehlikeli bölgede Üstün’ü topla buluşturma gayretini güdüyordu.

Biz de, genel yapı itibariyle topla fazla oynamayı değil, olabildiğince hızlı şekilde topu ceza alanına indirmeye çalıştık. Mantık olarak, Serik’in kompakt defansını eksik veya yerleşim olarak sorunlu yakalamak için doğru bir taktik uyguladık.

Çizgiye inmeyi veya ileride topu fazlaca tutmayı değil, golün geldiği şekliyle uzaktan ortaları silah olarak kullanmaya çalıştık.

Buna sebebiyet veren şeylerin başında daha kontrollü bir oyun tercihi ve buna uygun şekilde sahaya sürülen kadro geliyor. İlyas Kubilay yerine Mert Çölgeçen’in oynaması Yusuf Cihat’ı rahatlatıp rahat hareket etmesini sağlarken, daha sağlam bir orta saha kurgusu oluşturuyor. Transfer olduğu zamandan bu yana bekleneni verememesine karşın, yedek kulübesinde İlyas Kubilay’ın bulunması da elimizi kuvvetlendiren bir nokta olarak duruyor.

Bu kontrollü, uzaktan yapılan ortalara ve özellikle defans arkası paslara dayanan oyun stili, ister istemez oyun zevkini düşürmekle beraber, defans kurgumuzu bozmadığı için bu sezon yediğimiz birçok golde mevcut olan eksik yakalanma gibi sorunların çözümüne de imkan veriyor.

Hem Serik Belediyespor’un, hem bizim daha çok oynamaktan ziyade skoru koruma ve kontra ve uzun toplarla gol aramış olması maçın büyük bölümünde seyir zevkini düşürürken, dakikaların lehimize işlemesine de imkan verdi.

Ancak 0-1’lik skor tehlikeli bir skor. Her zaman nu kadar rahat olamayabiliriz ve sürpriz diyebileceğimiz kayıplar yaşayabiliriz. Kontrollü olurken bunu da göz ardı etmemekte fayda var.

Gölcükspor’un görüntüsü iyi değildi

Hafta sonu, takım Serik deplasmanında olunca, bizim de rotamız şehrimizdeki maçlara çevrildi. Bir yandan telefondan Serik maçını izlerken, diğer yandan da BAL temsilcilerimizden Gölcükspor’u izleme fırsatı bulduk.

Gölcükspor, grup zayıf takımlarından Babaeski ile mücadele etti. Babaeski, Gölcükspor’a göre çok daha mütevazı bir kadroyla mücadele ediyor. Deplasmanda olmalarının da etkisiyle komple kapanmaya çalıştılar. Zaman zaman bunda başarılı olsalar da dikkatsizlik neticesinde yedikleri ilk golden sonra düştüler ve ekibimiz ilk yarı bitmeden skoru 2-0’a getirdi.

İkinci yarı da ilk yarıdan hallice bir maç oldu. Gölcükspor etkin oyununa devam ederken, ileride net pozisyonlar üretmekte zorlandı. Topu karşı alana yıksa da, üretkenlik anlamında takımın görüntüsü çokta iyi değildi.

Diğer yandan takımın saha içerisindeki görüntüsü de dağınıktı. Yeni transferlerin uyum süreci olduğunu varsayarsak, makul karşılayabileceğimiz bir görüntüydü ancak, rakip Babaeski yerine biraz daha kuvvetli bir ekip olsaydı, puan veya puanlarla dönmesi işten bile değildi.

Maalesef Gölcükspor bu sene de hedeflerinin çok çok uzağında. Bence en makul yapılacak iş, gelecek senenin kadrosunu hazırlamak için şimdiden sistemli bir çalışmanın içerisine girmek. Ve en önemlisi teknik adam tercihi noktasında çok çok dikkatli şekilde adaylarını belirleyip ligin bitimiyle bir an evvel yol alması gerekli.