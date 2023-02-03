Çerkeslerin zorunlu göçleri

Bu yazı, Kocaeli Gazetesi’nde 21 Ocak 2023 günü “Çerkeslerin 101 yıl süren savaşı” başlığı ile yayımlanmış yazının devamıdır. O yazıda, bütün Kafkasya’yı işgal etme amacıyla Rusya’nın 1577 yılında Astrahan kentini işgalinden çok sonra, 1763 yılından itibaren yaşadıkları bölgenin sınırlarına kaleler inşa etmesi nedeniyle Çerkes toplumun, Rusya’ya karşı başlattığı ve 1864 yılının 21 Mayıs gününe kadar 101 yıl süren savaşı irdelenmiştir.

Bu yazımın konusu o savaş devam ederken ve sonrasında Çerkes topluluğunun yaşadığı acılarla dolu zorunlu göçlerdir:

Kafkasya topraklarında 1763 yılında Çerkes halk ile Rus güçleri arasında başlayan savaş sırasında Ruslar, Çerkes direnişini sert bir şekilde bastırmış, onların çok sayıda köyünü, içinde yaşayanlarıyla yok etmiş ve Rus yerleşimciler için yeni köyler oluşturmuşlardır.(1)

Kafkasya’dan Osmanlı Devleti’ne ilk Çerkes göçü, Kırım Savaşı’nın (1853-1856) sona ermesiyle Kırım Tatarlarının da Osmanlı topraklarına göç ettikleri bir zamanda başlamıştır. Bu tarihten sonra göç edenlerin sayısı giderek artmıştır. Çünkü Rus yönetimi, binlerce Kafkaslının yaşadığı toprakları elde etmek amacıyla, onları Osmanlı İmparatorluğu gibi diğer ülkelere zorunlu göçle göndermek için, sonradan Harbiye Nazırlığına getirilen Dmitry Milyutin tarafından 1857'de hazırlanmış bir planı uygulamaya başlamıştır (4). (Bu plan 10 Mayıs 1862'de Çar II. Alexander tarafından resmen onaylamıştır.) ( 1).

Bu plana Osmanlı Devletininin karşı koyması mümkün olmamıştır. Çünkü bu dönemde tek başına, Rusya’nın Kafkasya’yı işgal etmesini ve Çerkesleri yurtlarından etmesini engelleyebilecek gücü yoktur.

Bu kabullenmeye bağlı olarak Osmanlı ve Rus makamlar arasında bir anlaşma yapılmıştır. Buna göre Osmanlı devleti 40 000 ila 50 000 Çerkes göçmeni kabul edecektir. Ancak sonradan göçmen sayısı bu rakamların çok üstünde olmuştur.(2).

Ancak bu zorunlu göç ile gelecek Çerkes topluluğunun yerleştirilecekleri yerlerin seçimi için Osmanlıların da planı vardır: Buna göre onlar, Anadolu dışında Ortadoğu’da ve sık sık isyanların yaşandığı Balkanlar’da da iskân edileceklerdir. Bu planda en başta güvenlik politikası etkili olmuştur. Çerkes halkların özellikle Ruslarla savaş tecrübelerini ve geleneksel askeri becerilerini kullanarak orduyu güçlendirmenin yanı sıra onların hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgelerde yerleştirilerek Müslüman nüfusun ve tarımsal üretimin artırılması amacı güdülmüştür (2).

Bunlar olurken Çerkeslerle birleşip Kafkasya'nın bağımsızlığı ve birliği için mücadele eden ve direniş başlatan Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dinî önderi İmam Şamil (Şeyh Şamil) 1846 yılının Eylül ayında Ruslara esir düşmüştür. Bunun ana nedeni çok heterojen ve birbiriyle çelişen halkların güçlerini toplayıp ortak düşmanla hep birlikte savaşma imkanı bulamamasıdır. Bu gelişme sonrası kuzeydoğu Kafkasya’yı (Çeçenya ve Dağıstan) işgal eden Rusya, güçlerini Çerkeslere karşı yoğunlaştırma imkanı bulmuştur.(1). Bu yenilgide Çerkes tarihi açısından önemli sonuçlar doğuracak olan Kırım Savaşı (1853-1856) da kesinlikle çok büyük ve olumsuz rol oynamıştır (3).

Osmanlı yönetimi, 1856 yılında başlayan ve sonradan gittikçe artan Çerkes zorunlu göçünün yoğunluk kazanması nedeniyle 1859 yılında Rusya’ya gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı bildirmiş ve 1860 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti arasında göçlerin küçük gruplar halinde yaptırılması konusunda yeni bir anlaşma yapılmıştır (4).

Durum bu iken Rusya, Çerkesler üzerindeki baskısını 1861 yılından itibaren daha da arttırmaya başlamıştır. Çar II. Alexander, bu yılın eylül ayının sonunda, Kafkasya’da yaşamaya devam eden Çerkeslerden Kuban bölgesine yerleşmelerini ya da Osmanlı Devleti’ne göç etmelerini istemiştir. Çerkeslerin büyük kısmı bu isteği kabul etmemiştir. Bunun üzerine Rus ordusu, 1861 yılı Kasım ayı başlarında Çerkeslerin yaşadığı bölgelere saldırmış ve halkı Osmanlı Devleti topraklarına sürmeye başlamıştır. Böylece zorunlu kitlesel göç oluşmuştur. Bunlar olurken Çerkeslerin önemli bir kısmı Rus ordusuna karşı direnişini sürdürmüştür. Rusya, 10 Mayıs 1862’de bir komisyon kurmuş ve komisyonun aldığı kararlarla zorunlu göçü resmîleşmiştir (4). Bu gelişmeler sürerken Osmanlı Devleti, 1863 yılında gönderdiği aracılar yoluyla Rusya’nın göçe zorladığı Çerkes halka, evler de inşa ederek daha iyi yaşam koşulları sağlayacağını bildirmiştir (4).

Bunun sonrasında artan zorunlu göçle, 1862-1870 arası yıllarda 1.200.000-2.000.000 Çerkes, Osmanlı Devleti’ne sığınmak zorunda kalmıştır. Bu göç 1870 yılından sonra da devam etmiştir.

Çerkeslerin, “sonraki yazımda konu edeceğim” bu zorunlu göç yolculukları çok büyük acılara neden olmuştur.

Kaynak

(1): Emanuele Cassano. 2015.Russia: La storia dei circassi e di una tragedia dimenticata

(2): Circassi. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.( Enayotallah Reza, Stephen Hirtenstein e Rahim Gholami, Cherkess, in Encyclopaedia Islamica)

(3): Mattia Ignazzi. 2021.Un territorio dimenticato dal mondo ma sempre in contrasto con il potere: la Ciscaucasia.

(4): Vahit Cemil Urhan .2023. Kosova’ya Yapılan Çerkes Göçü ve İskânı (1864-1865).Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne/ TÜRKİYE