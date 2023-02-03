AKP milletvekilleri robot mu?

1 Şubat Çarşamba…

AKP’nin grup toplantısı var.

Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşuyor, salondaki milletvekilleri her vurgulu ifadesinden sonra Erdoğan’ı alkışlıyor.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde aynen şunları söylüyor:

*Üzülerek bir şeyi söylemek istiyorum. Grubumuzun maalesef Genel Kurul’da toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim.

*Bu beni ciddi manada üzmüştür. Değerli arkadaşlar bu millet kendi kasasından kendi kesesinden maaşı veriyor. Ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor.

*Ama Genel Kurul’da, yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Helal etmez!

*Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan, arkadaş, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin.

*Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bilin!

Salondan yine alkış

Televizyondan naklen verilen grup toplantısını izliyorum, Erdoğan üstüne basa basa “Aldığınız maaşlar haramdır, haram” diyor, baktım milletvekilleri yine alkışlıyor.

İnanılır gibi değil!

“Acaba” dedim kendi kendime, “milletvekilleri Erdoğan’ı dinlemiyor mu?”

Öyle ya, “Aldığınız maaşlar haramdır” diyor, buna rağmen salondan yine alkış tufanı kopuyor.

Veya…

Milletvekilleri, Erdoğan ne derse desin, robot gibi “alkışlamaya” mı programlandı?

O grup toplantısını ülkem adına üzülerek izledim ve önümdeki not defterine şunları yazdım:

“İktidar milletvekili grubu bu haldeyse, ülkemizde olup bitenlere neden şaşırıyoruz ki?”

Anayasa Mahkemesi’nde başkanlık seçimi neyi anlatıyor?

Anayasa Mahkemesi’nde önceki gün yapılan başkanlık seçimi bence çok şey anlatıyor.

Biliyorsunuz, seçimi iktidarın desteklediği İrfan Fidan değil, eski Başkan Zühtü Arslan kazandı.

Zühtü Arslan 8, İrfan Fidan 5, Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

Erdoğan’ın atadığı bazı üyeler bile İrfan Fidan’a oy vermedi.

Seçimden şu sonuçlar çıkarılabilir:

*Yüksek yargı, mesleki vicdanını dinledi.

*Yüksek yargı dahi iktidarın gidici olduğunu anladı ve isteklerini yerine getirmemeye başladı.

*Bu seçim bir kırılma noktası, bundan sonra yargıda işler daha düzgün yürüyecek.

Bekleyip görelim!

Cahilliğin reklamı

Cüppeli Ahmet Hoca, bir TV programında.

Karşısında sıra sıra muteber gazeteciler.

Gazeteciler soruyor, Cüppeli Ahmet yanıtlıyor:

“Tahsiliniz nedir?”

“Ortaokulu anca bitirdim…”

“Niye devam etmediniz?”

“Diplomaların bana ne faydası olacaktı ki? İşte beni kırmızı koltuğa oturtuyorsunuz ve bir akademi mensubu gibi sorular soruyorsunuz.”

Ortalık buz kesiyor.

Cahilliğin bu kadar güzel reklamı olur mu?

Cüppeli Ahmet gibi kişiler TV programlarına çıkarılmaya devam ettikçe, bu yolla cahilliğin reklamı sürdükçe, Türkiye nasıl düzlüğe çıkacak ki?

Siyasi iltica… Ekonomik iltica…

Türkiye, bugüne kadar yurt dışına kaçan Türklerin “siyasi iltica” talebinde bulunmasıyla tanınıyordu.

Siyasi sebeplerle ceza alma riski bulunduğunu ispat edenlere iltica hakkı veriliyordu.

Artık iltica talebine bir gerekçe daha eklendi.

Ekonomi…

Avrupa’ya kaçan Türkler, iltica talep gerekçelerine artık “siyasi risk” yanında, “geçim sıkıntısı”nı da ekliyor.

“Ülkemde karnımı doyuramıyorum, aileme bakamıyorum” diyor.

Tabii bütün bunlar da kayıtlara giriyor.

Geçenlerde İsviçre Göçmen Dairesi Müsteşarlığı, bazı veriler açıkladı.

Bu verilere göre, İsviçre’ye iltica etmek isteyen Afgan, Suriye, Eritre ve Cezayirli sayısı azalırken Türklerin sayısı artıyor.

Artık bir ayıpla değil, iki ayıpla yüz yüzeyiz.

“Siyasi baskı” ayıbı ve “geçinemiyoruz” ayıbı…

Türkiye bu ayıplardan kurtulmadığı sürece, çağdaş dünyada kendine doğru dürüst yer bulamaz.