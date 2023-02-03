TAKTİK MAKTİK YOK… BAM BAM BAM !...

2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, 3 puan gerideki Buca ile çarşamba günü sezonun en kritik maçını oynayacak. Ama o maçtan önce bugün kazanılması gereken bir Sarıyer maçı var…

Bugünkü tarihi maç saat 14.00’te başlayacak ve Fuchs TV’den naklen yayınlanacak. Ancak camia, tüm taraftarı TV başında pineklemeye değil, maça davet ediyor. Sakat Samed Ali ile cezalı Okan dışında eksik yok…

ÖNCE İLLE DE ÜÇ… SONRA UÇ BABAM UÇ…

Lamı cimi yok; Lidersen ve tahtı bırakmak istemiyorsan, bugün İzmit’te ağırlayacağın Sarıyer’i evire çevire yeneceksin. 3 puanı söke söke alacaksın. Çarşamba günü oynayacağın tarihi Buca deplasman maçını aklından atacak, bugün önce Sarıyer’i yeneceksin. Martı avını yapmadan, adama öyle beleşten Buca üzümünü yedirmezler. Tek puan değil, sadece ve sadece 3 puana ve hatta averaj için bol gole odaklanacaksın !..

SEN BEN YOK, BİZ WAR’IZ…

Kocaelisporlu futbolcu, yönetim ve teknik adamlar, rakipten çok tribünden gelecek provokatif kışkırtmalardan çekiniyor. Evet, artık bu açık açık bir kentin varlık savaşımına dönüştü. Kocaelispor’un başarısı demek, yıllar sonra yeniden 1.Lig’lere, hatta Süper Lig’lere yükselmek demektir. Bunun için de erkesin taşın altına elini değil, gövdesini koyması gerekiyor. En büyük sorumluluk, herkesin dediği gibi kulübün gerçek sahibi olan gerçek taraftara düşüyor.

TEK YÜREK, TEK BİLEK OLDULAR…

Bugünkü tarihi maç öncesinde, Kocaelispor taraftar derneği Hodri Meydan, Kocaelispor futbolcuları, yönetimi ve teknik heyetiyle kahvaltıda buluştu. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor teknik direktörü Fırat Gül ve Dernek Başkanı Ferhat Uzun, kahvaltı sırasında Kocaelispor ve taraftarının birlik bütünlük halinde hareket edeceğini belirtti. Etkinliğe çok sayıda taraftar, basın mensubu, Kocaelispor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcu katıldı. Sarıyer maçı öncesinde birlik beraberlik mesajı veren yeşil siyahlılar moral depoladı, galibiyet sözü verdi.