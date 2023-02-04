Yine saç baş yolduk…Yine son düdüğü zor ettik…Yine ecel terleri döktük, ama Buca başkent’te yıkılınca, yine bayram sevinci yaşadık…

BUGÜN MARTIYI AVLADIK

ÇARŞAMBA ÜZÜMÜ YİYECEĞİZ

BUCA’YA BAĞINI SORMAYACAĞIZ

2-1

2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, dün ezeli rakibi Sarıyer’i konuk etti. Rakibini yenerek koltuğu sağlamlayan Körfez, çarşamba günü üzüm diyarı Buca ile adeta grubun final maçına çıkacak. Buca’nın dün Ankara’daki sürpriz yenilgisi sonrasında fark 6 puana çıktı. Ege yolculuğu daha rahat geçecek, ama daha 15 hafta var, gevşemek yok

İLK YARIDA GOLLERİ SIRALADIK

Henüz 2.dakikada Cem Ekinci sağdan ceza alanına girdi, ortaladı rakibinin koluna çarptı, hakem devam dedi. 6’da Mehmet Yılmaz sağdan ceza alanına girerken rakibi arkadan itti ve serbest vuruş kazandık. Sonuç gelmedi. 8’de Eren soldan girdi altı pasa kesti, son anda Atila araya girdi korneregönderdi. 18’de gol geldi. Atilla soldan ortaladı, Yusuf Cihat sağ köşede, ceza alanı içerisinde bekletmeden sağ dışla mükemmel vurdu: 1-0.Bu arada Ankara Demirspor'un Buca önünde öne geçmesi, tribünleri sevindirdi. İskenderun da Trabzon'a karşı 1-0 öne geçti...

2.GOL DE GELDİ RAHATLADIK…

36’da Atilla soldan nefis ortaladı, Mertan sol ayağıyla çok kötü vurdu, avuta gönderdi. 39’da Mehmet Yılmaz, Beykan’ın soldan ortasında, kaleciyi aşınca boş kaleye dokundu: 2-0.İlk yarı 2-0 sona erdi.49’da Tayfun sağdan ortaladı, Cem Ekinci füzeyi gönderdi, top direğe çarpıp avuta çıktı. 62’de Eren Aydın seri çalımlarda soldan girdi, vurdu, yan ağlarda kaldı. Kaleci Gökhan savunmasına çok kızdı.

SAVUNMA HATALARI GOLÜ GETİRDİ…YALÇIN ÇİZGİDEN ÇIKARDI…

Savunma yine saçma sapan hatalar yapmaya başlayınca, Sarıyer farkı bire indirdi. 69. dakikada sağdan serbest vuruşu kullanan Sarıyer'de Kaan Arslan altı pasta bom boş dokundu: 2-1. 74’te Emir Sayar bir anda sağda bomboş kaldı, Gökhan'ın ayağının altından boş kaleye gönderdi, kaptan Yalçın yine hatasını giderdi, Serik'teki gibi çizgiden çıkardı.Son dakikalar tam bir kabus gibiydi. Sarıyer inanılmaz goller kaçırdı. Ama Buca’nın ikinci golü yediği haberi gelince tribünler bayram havası yaşadı. Fark tam 6 puana çıktı, çarşamba üzüm diyarı Buca’ya daha rahat gidiyoruz.