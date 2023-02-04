Piramit şeklinde büyüyen, dalları dik gelişen ibreli ağaçlar

Şark mazısı - Piramit (Thuya Orientalis Pyramidalis): Piramit şeklinde büyüme gösterir, dik dallanır. Yaprakları parlak yeşil renktedir. Sonbaharda bronz bir renk alır. Her çeşit toprağa dikilir. Umumiyetle çit nebatı olarak kullanılır.

Şark Amerikan mazısı - Piramit (Altuni) (Thuya Ollidentalis Pyramidalis Aurea): Piramit şeklinde büyüyen, dik dallanan, yaprakları sık görünüşlü güzel bir ağaçtır. Yaprak uçları altuni sarı renktedir ve kışın bronz bir renk alır.

Karaçam (Pinus Nigra): Piramit şeklinde büyüyen ve dik dallanan bir çamdır. İbreleri koyu yeşildir. Donlara karşı dayanıklıdır. Toprak isteği azdır. Kireçli topraklardan hoşlanır, park bahçe ve orman ağaçlandırmalarında değerli bir çamdır. Karaçamın üretilmesi tohum ile yapılır.

Kadife Çamı - Zarif (Cryptomeria Elegans): Piramit formlu dik dallanan ve çabuk büyüyen bir nebattır. Sonbaharda yaprakların rengi değiştiği için iki manzara yapar. Sonbaharda yaprakları pas kırmızısı renginde, İlkbahar ve Yaz aylarında yeşil renktedir. Park ve bahçelerin çim parsellerine dikilirse renk değişmesi daha canlı görülür.

Göknar - Uludağ (Abies Bornmülleryana): Dayanıklı, çok güzel ve canlı koyu yeşil renktedir. Park ve bahçeler için gayet güzel bir çamdır. Pek çok çeşitleri vardır. Piramit şeklinde yetişir, dik dallanır. Kozalakları, dallar üzerinde dik duruşu ile ladin çamından ayırt edilir. Ayrıca Noel ağacı olarak da kullanılırlar. Uludağ göknarı tohum ile yetiştirilir.

Mavi göknar (Abies Concolor): Görünüşü çok güzel ve zariftir. Dalları uzun, ibreleri yeşilimtırak mavi renktedir. Çeşitli topraklarda yetişir. Piramit şeklinde büyüyen, dik dallanan dayanıklı bir çam çeşididir. Aşı ile yetiştirilir. Değerli bir süs ağacıdır.

Mavi göknar (Abies Concalor Canaicans): İbreleri uzun ve gümüşümtırak mavi renktedir. Görünüşü çok güzeldir. Tek ve grup olarak dikilir. Piramit şeklinde büyüme gösterir, dik dallanır. Aşı ile yetiştirilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…