Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin listesi yayınlandı!

Vize olmadan sadece kimlik ya da pasaportla yurt dışına seyahat etmek isteyenler için ülkeleri sıraladık. Yapmanız gereken ise 2023 için yurt dışı planınıza bu ülkelere göre yapmak. İşte Türkiye'den vize istemeyen Balkan, Avrupa ve tüm ülkelerin sıralı tam listesi…

Eğer siz de yurt dışına çıkmak ama bürokratik işlemlerle uğraşmak istemeyenlerdenseniz, Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler tam size göre. Peki, o listede hangi ülkeler var? Hepsini sizin için derledik… (Alıntı- Yeniçağ Gazetesi)

**

Azerbaycan: Türkiye kimlik kartıyla ya da Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebiliyor. 90 gün vizesiz.

**

Gürcistan: 90 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz

**

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.

**

Moldova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz)Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip çipli kimliğinizle de ülkeye giriş yapabilirsiniz.

**

Ukrayna: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan yeni tip kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

**

Bosna Hersek: Bosna Hersek ülkemizden vize istemeyen bazı ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Bosna Hersek'e ziyarette bulunmak için pasaport zorunluluğu var. Vatandaşlarımızın pasaportu varsa kimliğiyle beraber vizesiz Bosna Hersek'e girmesi mümkün ve 90 gün konaklama hakkına sahipler. Fakat 90 günü geçen konaklama koşullarında vatandaşların vize alma zorunluluğu bulunuyor. Vize işlemleri Bosna Hersek Konsolosluğundan yapılabiliyor. Bosna Hersek sınır kapısında istenen ve incelenen belgeler ile ülkeye girişte bir problemle karşılaşılmamaktadır. Bu istenen evraklar arasında vize bulunmamaktadır. Yani umumi, hizmet, diplomatik, hususi pasaport gözetmeksizin vatandaşlarımız sadece kimlikleriyle ve pasaportlarıyla Bosna Hersek'e girebilmektedir. Ancak pasaportların en fazla 6 aylık olması gerekmektedir.

**

Sırbistan: Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşmanın yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

**

Pakistan: Online vizeyle 90 gün vizesiz. Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi. Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

**

Andorra: 90 gün vizesiz. Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

**

Antigua ve Barbuda: 180 gün vizesiz

**

Arjantin: 90 gün vizesiz

**

Arnavutluk: 90 gün vizesiz

**

Bahamalar: 90 gün vizesiz

**

Bahreyn: 15 gün vizesiz. Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzattırabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.

**

Barbados: 90 gün vizesiz.

**

Belarus: 30 gün vizesiz

**

Belize: 90 gün vizesiz.

**

Bhutan: Bhutan vizesi almak hem kolay hem zor. Bhutan'da faaliyet gösteren lisanslı bir turizm acentası ile irtibata geçip tur paketi satın almadan Bhutan'ı ziyaret etmek pek mümkün değil. Seyahatinizi satın alıyor, ödemenizi yapıyorsunuz. Turizm acentası sizin adınıza Bhutan Turizm Konseyi'ne online olarak başvuru yapıyor. Tüm vize başvurularını Bhutan Turizm Konseyi işleme sokuyor. Vize için gerekli evraklarınız; ücreti ödenmiş ve konfirme seyahat planı, 40 ABD doları vize başvuru ücreti, pasaportunuzun fotokopisi ve 2 fotoğrafınız Konsey tarafından kontrol ediliyor ve 72 saat içerisinde vizeniz onaylanıyor.

**

Birleşik Arap Emirlikleri: Online vize uygulaması var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) THY, Pegasus, FlyDubai, Emirates havayollarıyla uçuyorsanız bu firmalar üzerinden elektronik vize alabilirsiniz. Gidiş ve dönüş uçuşunuzun aynı havayolu firmasıyla olması gerekiyor. Vize başvurunuzu seyahat tarihinden en az 7 iş günü erken yapmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları E-vize sitesi üzerinden online vize ücreti 105 ABD doları. Vizeniz onaylanınca uçak biletinizi alıyorsunuz. BAE vize süresi 29 gün. BAE'de konakladığınız oteliniz lüks bir otel ise vizeniz için size sponsor olup vize ücretini karşılayabiliyor. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda aktarma yapacaksanız ve bekleme süreniz 8 saatten az ise vize istenmiyor.

**

Bolivya: 90 gün vizesiz.

**

Rusya: 30 gün vizesiz

**

Botsvana: 90 gün vizesiz.

**

Brezilya: 90 gün vizesiz.

**

Britanya Virjin Adaları: 30 gün vizesiz.

**

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): Kapıda vize uygulaması var. Havalimanında 25 Euro karşılığında vizenizi alınabiliyorsunuz.

**

Brunei: 90 gün vizesiz

**

Surinam: 90 gün vizesiz

**

Cibuti: Cibuti, umuma mahsus pasaporta sahip Türk vatandaşları için vize uyguluyor. Ancak uygulamada Cibuti sınır kapılarında Kapı Vizesi uygulaması verilebilmekle beraber, bu yönde ülkede kesin bir vize rejimi yönetmeliği olmaması sebebiyle, Cibuti Büyükelçiliklerinden seyahat öncesi vize alınması tavsiye edilmektedir. 90 güne kadar olan tek girişli vize ücreti 85 ABD Doları, 180 güne kadar olan çok girişli vize ücreti 113 ABD Doları.

**

Cook Adaları: 180 gün vizesiz.

**

Doğu Timor: 30 gün vizesiz. Kapıda vize uygulaması var. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.

**

Dominika: 21 gün vizesiz

**

Yukarıda size vizesiz gidilen ülkeleri yazdım…

Birkaç kez ben de yurt dışına çıktım.

İmkanınız varsa yurt dışına gidin derim…

Yeni yerleri görmek, oradaki yaşantıları öğrenmek, güzel…