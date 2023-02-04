İYİ Parti, neyin pazarlığını yapıyor?

“Millet İttifakı”, kamuoyuna üç gün içinde iki mevsimi birden yaşattı.

Pazartesi bahar, çarşamba kış!

“Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin açıklandığı 30 Ocak Pazartesi günü milletin yüzünde güller açıyordu.

Çok geçmedi, iki gün sonra, İyi Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışmaya açmasıyla, halkın umudu bir kez daha pörsüdü.

Halkın “Millet İttifakı”na duyduğu güven pazartesi günü pik yapmışken, “güven eğrisi” çarşamba gününden itibaren yönünü aşağıya doğru çevirmeye başladı.

Tamam da, iki günde ne yaşandı da İyi Parti “küllenen Kılıçdaroğlu adaylığını” yeniden deşelemeye başladı?

Sebep, Kılıçdaroğlu’nun salı günkü grup toplantısında “Ben Kemal, geliyorum” diyerek adaylığını ima etmesi mi?

Yoksa Halk TV’de katıldığı programda, “Aday, 13 Şubat toplantısında açıklanacak” demesi mi?

Cihan Paçacı ve Ümit Özlale, ne demişti?

Tarih, 26 Ocak 2023 Perşembe…

“Millet İttifakı” toplantı halindeyken, İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, gazeteci Nagehan Alçı’ya şu demeci veriyor:

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var."

Ve tarih, 2 Şubat 2023 Perşembe…

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda şu açıklamayı yapıyor:

"İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz."

Cihan Paçacı ve Ümit Özlale’nin bu açıklamaları birbirinden farklı mı?

Değil.

Farklı sözcüklerle aynı şeyi söylüyorlar:

“Biz parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşıyız.”

İyi Parti’nin tutumu bu kadar net!

İyi Parti; pişmiş aşa su mu katıyor, yoksa bazı şeylerin pazarlığını mı yapıyor?

Halk arasında çok kullanılan bir deyim vardır, “Pişmiş aşa su katmak.”

İlk bakışta, İyi Parti’nin yaptığı “pişmiş aşa su katmak” olarak değerlendirilebilir.

Ama bence, İyi Parti bu çıkışlarıyla “ CHP ile pazarlık” yapıyor.

“Pişmiş aşa su katmak” istese, ittifak ile beraberliğini bu noktaya kadar getirmezdi.

Sonra, ittifak dışında kalacak da ne yapacak?

O masadan kalkanın “siyasette sonunun geleceğini” bilmiyor mu?

Yine, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylık konusunda “parti disiplini” dışına çıkamayacakları bir gerçek ve her ikisinin de adaylığında sıkıntılar var.

İyi de, İyi Parti CHP ile neyin pazarlığını yapıyor?

Sıralamaya çalışayım:

*İyi Parti, CHP ile “Meral Akşener’in fiili başbakanlığı” pazarlığını yapıyor. “İttifakta iki büyük parti var. Cumhurbaşkanı sizdense, fiili başbakan da bizden olacak” demek istiyor.

*İyi Parti, CHP ile “milletvekili listesi” pazarlığı yapıyor. “Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Parti milletvekili adayları CHP listelerinden seçime katılsın, biz milletvekili listelerimizi kendi üyelerimizden oluşturacağız” isteğinde.

*İyi Parti, CHP ile “bakanlık” pazarlığı yapıyor. “Biz masadaki küçük partilerle eşit olamayız. Önemli bakanlıklar bizden olacak” düşüncesinde.

*İyi Parti, CHP ile “önemli bürokratlar” pazarlığı yapıyor. “Önemli makamlara bizim önerdiğimiz bürokratların atanması gerekir” görüşünde.

Özetle…

İyi Parti’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını yeniden tartışmaya açması, “pazarlık gücünü artırma” amacını taşıyor.

Ben, son günlerde yaşananları böyle okuyorum.

Yöntem doğru mu?

Peki, bütün bu tartışmaların kamuoyu önünde yapılması doğru mu?

Yanlış, hem de son derece yanlış!

Siz bu tartışmalarla halkın umudunu yok ederseniz, iktidardan indirmek istediklerinize destek vermiş olursunuz ve korkarım seçimlerden sonra “paylaşacak bir şey” de bulamazsınız.

Tarihimizin en kritik seçim sürecini yaşarken, “ Türkiye’yi kurtarmak” için yola çıkanların, “sorumluluk bilinciyle” hareket etmeleri şart.

Aksi bir seçim sonucu, ülkemizdeki sorunları daha da derinleştirir ve “Millet İttifakı”ndaki partilerin de sonu olur.