Sınırları Aşmak

“İyilikse muradın,

kapıya vur.

Aşksa zaten açık…

Rabindranath Tagore”

Soğuktu, kıştı ve yağmur çiseliyordu. Güneş bile saklandı, diye söylendi güvercin. Neyse ki sonunda yağışlar başlamıştı. Kuraklık kapıdaydı. Her sabah yaptığı gibi, uçuşlarını bitirdikten sonra, Lal’i görmeye gitti. Lal, ‘malum mu oldu güvercin, seni bekliyordum’, dedi. ‘Hayırdır Lal, ne oldu?’. ‘Dün gece değişik bir rüya gördüm. Onu anlatmak istiyordum.’. ‘Hayır olsun’, dedi güvercin. ‘Rüyamda, evde sevdiğim biriyle birlikteydim. Yüzü karanlıktaydı. Kim olduğunu gremiyordum. Ama çok sevdiğim birisi olduğunu biliyordum. Bana sürekli emirler yağdırıyor, bir iş bitmeden, diğerini buyuruyor, başımı bekliyor, yanımdan bir dakika ayrılmadan istediğini yapmamı bekliyordu. Emir verenlerin, emirlerinin yerine getirildikten sonra yeni emir vermesi gerekmez mi güvercin?’. ‘Sen ne diyorsun Lal, Ağzından çıkanı, kulağın duyuyor mu? Herkesin, işini, kendisinin yapması gerekmez mi?’. Lal’in rüyasını merak etmişti güvercin. ‘Sonra’, diye sordu? ‘Rüyanda sonra ne oldu Lal?’. ‘Rüyamda, iyi su içiyor, iyi suyu da dışarıdan getirtiyormuşuz. Bana, su söyle, dedi. Su bitmiş. Bunu söylediğinde, daha önce verdiği, başka bir işi yapıyordum. Ellerim kirliydi. Bekle, elimdeki işi bitireyim, ondan sonra söylerim, dedim. Su bitti, ben kötü su içiyorum, yakında kanser olacağım, diye söylendi. Şaka mı yapıyorsun, dedim. Bir güncük, herkesin içtiği normal sudan içince, kanser mi olunuyormuş, diye sordum. Yiyip içtiklerimize çok dikkat ediyormuşuz. Gerçek yaşamda da dikkat ederiz zaten güvercin. İyi su içmek, canlı ve taze yemek gerçek yaşamda da çok önemlidir. Aradan bir dakika geçmeden, ben elimdeki işi henüz bitiremeden, yine tepeme su söyle diye dikilmesin mi? Çok istiyorsan kendin söyle dediğimi hatırlıyorum güvercin’. ‘Bu ne garip bir rüyaymış Lal’. ‘Evet öyle’, dedi Lal. ‘Üstelik rüyalarda, karakterlerimiz de değişmiyor galiba. Ben fazla zorlanmaya gelemem. Geçmişte çok sevdiğim halde, yine böyle beni zorlayan ve beni bunaltan birisini, hayatından söküp atmıştım. Hala çok severken, üstelik Güvercin. Kalbimi, kendi elimle söküp atmak gibi olmuştu. Senelerce içimden çıkmamıştı… Ama kendimi korumak zorundaydım güvercin’. ‘Rüyanda sonra ne oldu Lal’. ‘Rüyamda, beni bu kadar zorlayanın kim olduğu, görünmüyordu. Yürekten sevdiğim ve asla kıyamayacağım birisi olduğunu çok net biliyordum. Yine de yaptığı, bu anlamsız tutturukçuluklardan, bir şekilde kurtulmam gerekiyordu. Nasıl yapacağımı bilemiyor, kendimi boğuluyormuş gibi, hissediyordum’. ‘Zorlanmayı ve köşeye kıstırılmayı kimse sevmez Lal’, dedi güvercin. ‘Sevmem, çünkü bu durum, en kötü yanlarımı ortaya çıkartır’. ‘Neden böyle yapma ihtiyacı hissediyordu acaba? Sen neden böyle bir rüya görüyordun?’ diye sordu güvercin. ‘İçgüdüsel davranıyordu, kötülük yapma gibi bir niyeti yoktu güvercin’, dedi Lal. ‘Böyle davranmak çok yanlış değil mi? Sen onun malı mısın Lal? Sana ait sınırları koruması gerekmez mi?’. ‘Sanırım, sınırlarımın farkında bile değildi güvercin’. ‘Böyle yapınca, gerçek hayatta, sen kaçar gider, bir daha da geri dönmezsin…’. ‘Öyle yaparım,’ deyince ikisi birlikte güldüler. ‘Ama bu rüya güvercin. Üstelik yüzünü göremesem de çok sevdiğim birisi olduğunu biliyordum. Kaçmak aklıma bile gelmiyordu. Sadece kendimi nasıl koruyacağımı, bundan nasıl sakınmam gerektiğini düşünüp, duruyordum. Ne yapacağımı bilemezken, ansızın uyanıverdim. Gerçekten çok garip bir rüyaydı…’. ‘Böyle çok zorlayınca, sevgiler bitmez mi Lal?’. Garip bir şekilde güldü Lal. ‘Neden gülüyorsun,’ diye sordu güvercin. ‘Böyle durumlarda biten sevgiler, ego sevgileridir’. ‘Ego sevgileri mi Lal? Ego sevgileri ne demek?’. ‘Taraflar birbirlerini akıllarıyla ve egolarıyla seçerek, ilişkiye başlarlar. Ego sevgilerinde, hiç gerçek anlamda bir olunamaz güvercin. Herkes, daima önce kendini düşünür, hesap yapar, kendi köşesine çekilerek, uzaktan, sevda oyunu oynar. Kirpi gibi, birbirlerine değil, kendilerine zarar vermemeye çalışarak, ilişkiye tutunmaya, oyunu sürdürmeye çalışırlar. Aslında kendilerine bir zarar gelmesin diye, sürekli alarm halinde yaşayarak, kendilerini korumaya aldıklarını sanırlar’. ‘Zamanla bir biçimde eşitlenen ve dengelenen durum, taraflardan birinin pozisyonu değiştirmesine kadar, olduğu yerde sabit kalır herhalde,’ diyerek, Lal’in sözlerine katıldı güvercin. ‘Haklısın, öyle de Kabul edilebilir’. ‘Yoksa, sen başka bir şey mi söyleyecektin lal?’. ‘Aslında ilişki alışkanlığa dönüştüğünde, en fazla rol yapan taraf, nedense aynı zamanda kendini en fazla garanti de gören taraftır. Oyunun kurallarını, kendinin koyduğunu sanır Bu yüzden kendinde, kurallarını bozmaya, kendine yeni heyecanlar yaratmaya hak bulur güvercin. Ego sevgileri, maddi veya manevi hesap sevgileridir. Taraflar, hiç yürek birliği yapmamışlardır. İhtiyaçtan, hırstan veya hevesten bir araya gelenler, zaten hiç bütünleşememişlerdir. Bedel ödemeye hazır olmadıkları için, gerçek sevgiyi de, bir türlü öğrenemezler. Kendi aralarında bir olup, bütünleşemedikleri için, ayrılmaları da kolay olur, birbirlerini özlemez, hemen yeni ilişkiler, yeni oyunların peşine düşerler’. ‘Ne anlatıyorsun Lal? Anladığımı pek söyleyemem Lal. Yürek birliği yapanlar, dedin. Yürek birliği yapanlar, nasıl hisseder, onların ilişkileri nasıl yürütülür?’.

‘Rüyamdaki kişi, yürek birliği yaptığım biriydi güvercin. Onun için, canımı bile verebileceğimi biliyordum. Bu yüzden, kaçmayı hiç düşünmüyordum. Onun da bana zarar vermek niyeti yoktu. O da, benim için gerekirse, canını verebilirdi… Bazen çok sevince, karşı taraf, elin, ayağın gibi oluyor. Bu durumda sınırları aşmak çok kolay…’. ‘Sevdiğin tarafından, sınırların yok farz edilerek, davranıldığında, güven duygusu zedelenmiyor mu Lal?’. ‘Bazı sevgiler, aşktan da üstündür güvercin. Asla yok olmaz. Taraflardan biri, yok olsa bile geride kalan, sevmeye, sevdiğini kutsamaya, hatırlamaya ve hatırlatmaya devam eder’. ‘Yine konuyu sonsuz sevgiye bağladın ya,’ diye güldü güvercin. ‘Ne yapayım, dervişin aklı fikri meselesi işte…’. ‘Rüyandaki ve yüreğindeki sıkıntı geçti mi,Lal?’. ‘Evet, geçti. Seninle konuşurken, içimdeki kasvet dağıldı. Yüreğim, aydınlandı güvercin. Yeniden sımsıcak oldu’. ‘Sevgiyi konuşmak bile, yürekleri ısıtmaya yetiyor, Lal. İşte gerçek sevgi bu’, diye mırıldandıktan sonra, uçup gitti güvercin…