DÜRÜST OLMANIN BEDELİ…

Bir ülkenin “vatandaşı” iseniz, var olan Anayasa ve Yasalara uymak temel vatandaşlık görevinizdir!

Aldığınız maaştan, yaptığınız her iş karşılığı kazandığınızdan, yasal ölçülere göre VERGİ ödemelisiniz.

Alışveriş yaptınız, ya da akaryakıt aldınız, şehirlerarası yolculuk yaptınız, içki aldınız, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ödeyeceksiniz.

MTV – Motorlu araç vergisi ödeyeceksiniz.

Siz, her koşulda vergilerinizi ödeyen bir vatandaşsınız.

Ama birileri vergi yükümlülüğünü yerine getirmiyor ya da getiremiyor!

Sonra, “SEÇİM ZAMANI” geliyor, siyasi iktidar “BORÇ YAPILANMASI” ilan ediyor!

Vergilerini ödemeyenler ya da ödeme olanağı olmayanlar memnun!

Ya SİZ?

Kendinizi “aldatılmış, salak yerine konmuş hissetmez misiniz?”

Vergisini, gerçekten ödeme olanağı olmayan vatandaşları anlayışla karşılasanız da, ödeme olanağı olduğu halde ödemeyen, “Seçim öncesi nasıl olsa vergi affı gelir!” diye olanağı olduğu halde ödemeyenlere ne dersiniz?

Siyasi iktidarın görevi;

vatandaşını “kimseye muhtaç olmadan yaşatmak” olmalı. Yoksullaştırıp, sonra da sanki kendi kesesinden veriyormuş gibi vatandaşın vergi gelirlerini keyfine ve çıkarına göre harcamak değil!

“NEREDE DEVLET CİDDİYETİ? MUZ CUMHURİYETİNDE Mİ YAŞIYORUZ?”

İmar Affı mı dediniz?

Birileri, evinin mutfağında, tuvaletinde bile, bir tadilat yapmak istese, “yasal olarak” tadilat projesi yaptırmak ve bağlı olduğu belediyeye onaylatmak, bunun için de harç bedeli ödemek zorundadır.

Ama gözü kara birileri, yapılanmanın yasal olmadığı bir tarım ya da orman alanında, ya da SİT alanında, veya bir deniz kıyısının ta dibinde bir konut yapsa ve bir süre ilgili birimleri oyalasa, İMAR AFFI çıktığında, ödeyeceği üç otuz para ile bu yasadışı işi “yasal” hale getirebilir!

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki pek çok çok yıldızlı otel, villa siteleri böyle yapılmıyor mu? Yakılan ya da yanan ormanlık alanlarda yükselen lüks oteller nasıl yapılıyor?

“İSTANBUL’A İHANET” belediyeleri saf dışı ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “özel imar uygulamaları” ile olmadı mı?

ÇED Gerekli Değildir Raporları nasıl veriliyor?

Bir yerde fabrika, maden arama sahası, ya da kıyı alanlarında otel, özel konut ya da site inşaatları için “ÇED-Çevre Etki Değerlendirme belgesi almanız gerekir!

Korunması gereken, doğa ve insan yaşamıdır.

Yok edilen bir tarımsal alanı, bir ormanı, bir sahil şeridini yerine koymak mümkün değildir. Kurulacak bir fabrikanın atıklarının doğaya ve doğal yaşama vereceği zarar önemlidir.

Ama bu ülkede son yıllarda, hem de “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” kararlarıyla çok kolay “ÇED Gerekli değildir” raporları veriliyor!

Sonra şaşırıyoruz;

Nehirlere, denizlere, göllere sanayi atıkları nasıl veriliyor? Balıklar nasıl ölüyor? Marmara’da MÜSİLAJ neden oluyor? Diye!

Bakanlık, belediyelerin yetkilerine tecavüz ederek; şehirlerde, kırsalda, ormanlarda ve kıyılarda RANT ALANLARI üretiyor!

Birileri kolay yoldan büyük zenginliklere ulaşırken, geniş kitleler çevre sorunlarıyla ağır bedeler ödüyorlar!

Kış ortasında yaz yaşamak!

İşte, bu “yamyam düzeni” yüzünden, ülkemizde ve dünyada İKLİM FELAKETLERİ yaşıyoruz!

Yağmur ve kar yağışları olmuyor!

Barajlar yüzde 10 seviyesi altına iniyor ve insan sağlığı için tehlikeli hale geliyor! Ağır metaller toprağa ve suya, sonra da insan bedenlerine yayılıyor!

Sapanca Gölü 40 metre çekilmiş! Neden?

Yuvacık Barajı’na Sapanca Gölü’nden su çekiliyor!

Çekilmese susuz kalacağız!

Neyse ki, yağmurlu ve karlı günlere ulaştık. Ama çözüm değil.

Doğaya ihanet etmeden yaşamayı öğrenmeliyiz.

Ekolojinin temel kuralı;

“DOĞA İLE BİRLİKTE YAŞAMA” kuralıdır!

Bu kuralı hiçe sayan YAMYAM DÜZENİNDE insanca bir yaşam hayaldir!