Ücretli öğretmenler haklarını arıyorlar

AKP iktidarı öğretmenlik yasasını çıkarırken, öğretmenlerin ve konuya taraf olanların fikrini almadı. Eğitim sendikaları bu yasanın öğretmenleri böleceğini, okullarda huzursuzluk yaratacağını, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendileri ile görüş alışverişinde bulunmalarını söyledilerse de bakanlık “Ben yaptım oldu.” mantığı ile yasayı çıkarttı.

Yasaya göre öğretmenlik üç kategoriye ayrılıyor. Başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen. Bunun belirlenmesi de sınavla oluyor. Yapılan sınavda öyle sorular sorulmuş ki, evlere şenlik. İlkokul üçüncü sınıf seviyesinde sorular sorulmuş. Bu da kimlerin başöğretmen, uzman öğretmen olacağı önceden belirlenmiş sanki!

Bu konudaki fikirlerimi daha önceki bir yazımda belirtmiştim.

Ücretli öğretmenler platformu 4 Şubat’ta ülkenin her tarafında bir bildirge yayınlıyor. Buna göre ücretli öğretmenlerin sorunları anlatılıyor ve kamuoyunun dikkati bu konuya çekilmek isteniyor. Ücretli öğretmenlerin bildirgesi şöyle:

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ,

Ücretli öğretmenlik, MEB tarafından resmi olarak kabul edilmeyen öğretmen eksiğini gidermek amacıyla gayri resmi süreklilik arz eden öğretmenlik vasfını taşıyanların ek ders ücreti karşılığında öğretmen olarak görevlendirilmesi esasına dayanan bir uygulamadır.

Bu şartlar uzun yıllar 3-5, 10-15, 20-25 ücretli öğretmenlik adı altında mesleğini liyakatli bir şekilde arkadaşlarımız vardır.

Ücretli öğretmenlerin sigorta primleri çalıştıkları gün sayısı kadar prim yatırılmakta resmi tatil ve olağanüstü tatili gibi dönemlerde derse girmedikleri için o günlerin karşılığı olarak sigorta pirimi ve ücret ödenmemektedir.

Yıllardır eğitimin kanayan yarası haline gelmiş ve sorunlara çözüm bulunamamıştır.

Ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ışık tutup ülkemizdeki öğretmen ihtiyacını ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları bu konuda eğitim politikalarının ve eğitimli ilgili yetkililere fikir verme açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda,

Hiçbir sosyal hakkı olmadan ücretli öğretmenlik adı altında çalışan öğretmenlerimize olası kadro ihdasında;

Talebimiz;

Öğretmenlik yeterliliğine sahip.

Üç yıl ve üzeri hizmeti olan ücretli öğretmenlere daha önce dershane öğretmenlerine tanınan hakkın bir benzerinin tanınarak kadroya alınmalarını talep ediyoruz. Saygılarımızla.

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Ücretli öğretmenlerin bu haklı taleplerinin karşılanacağı umudunu koruyor ve kendilerini bir meslektaşları olarak destekliyorum.