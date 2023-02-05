İzmir İktisat Kongresi 100 yıl önce birlik ve beraberlik içinde yapılmıştı, ya bugün?

Sevgili okurlarım, bize ne oldu böyle?

Aynı evde yaşayan “düşman kardeşler” gibiyiz.

Birbirimizin gözünü oymak, boğazını sıkmak için durmadan fırsat kolluyoruz.

Ülkemizin birliğinden, dirliğinden ve huzurundan sorumlu kişi, geçenlerde Aydın’da yaptığı konuşmada tutmuş kendisi gibi düşünmeyenleri ima ederek “Bunlara öyle bir çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar” diyor.

En tepedeki yöneten “çakmak”tan söz ediyorsa, ahali de ne yapsın, gereğini yapıyor ve önüne gelene çakıyor.

Bence olup biten bu!

“Bir ülkeyi bölmek ve parçalamak için neler yapılabilir?” konulu bir akademik tez hazırlanmak istense, tezi hazırlayacaklar fazla uğraşmasınlar, gelsinler Türkiye’nin getirildiği noktaya baksınlar yeter.

Yazıya neden böyle giriş yaptım?

17 Şubat 2023, yani 11 gün sonra, Atatürk’ün topladığı İzmir İktisat Kongresi’nin 100.yıldönümü.

Böylesine anlamlı bir yıldönümünde İktisat Kongresi’ni yeniden toplamak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi iki yıl öncesinden hazırlıklara başladı.

Belediye Başkanı Tunç Soyer, hazırlıkların daha programlama aşamasında İzmir Valiliği’ne “Kongreyi birlikte yapalım” önerisini götürdü.

Valilik, “işbirliğine” yanaşmadı.

Nedeni, malum…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li.

İktidarın valisi, hiç CHP’li bir belediye ile işbirliği yapar mı, daha doğrusu yapabilir mi?

Oysa Mustafa Kemal Atatürk, 17 Şubat 1923’te, daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmadan, İzmir İktisat Kongresi’ni birlik ve beraberlik içinde toplamıştı.

Atatürk, yurdumuzun dört bir tarafından seçilerek gelen 1135 delegeye açılış konuşmasında şöyle seslenmişti:

“Sizler doğrudan doğruya milletimizi oluşturan halk sınıflarının içinden geliyorsunuz. Bunun için memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin üzüntülerini yakından biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, halkın dilinden söylenmiş gibi kabul olunur. Zira halkın sesi, hakkın sesidir.”

İktisat Kongresi’ni bile böldüler

Halimizi görüyorsunuz…

100 yıl önce Atatürk tarafından düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nde “toplumun her kesimi” vardı, kongre birlik ve beraberlik içinde yapılmıştı.

100 yıl sonra, AKP iktidarı toplumu “bizden olanlar ve bizden olmayanlar” diye böldüğünden, İzmir’de “iki ayrı İktisat Kongresi” toplanacak.

İzmir Valiliği tarafından düzenlenecek “İzmir İktisat Kongresi”…

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “İzmir İktisat Kongresi”…

Nasıl, ülkemizin halini nasıl buluyorsunuz?

Ne kadar “iç açıcı” ve “huzur verici” değil mi?

Herkes, kendi yolunda!

Herkes, birbirine höt höt!

“Devlet-millet-ülke” çıkarları söz konusu olsa bile, kimse kimseye elini uzatmıyor.

Kimse, kimsenin sözünü dinlemiyor.

Kimse, uzlaşmak için bir adım atmıyor.

Ya “ak”, ya “kara… Ülkede “gri” alan kalmadı.

Böyle bir ülkede huzur olabilir mi?

Devletin en tepesindeki, karşı tarafa “çakmak”tan söz ediyorsa, o ülkede “birlik ve beraberlik”ten söz edilebilir mi?

Haydi o zaman, herkes birbirine var gücüyle çaksın, sonra da ülkemizin ruhuna hep birlikte “El Fatiha” okuyalım ve bitsin bu iş.

İstenen bu mu?

Millet aşkı, bu mu?

Vatanseverlik, bu mu?

Herkesin aklını başına alma zamanı geldi, geçiyor bile.