Biz bu acıyı iyi biliriz

17 Ağustos 1999 Gölcük…

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık…

24 yıl önce bölgemizde 7.4 büyüklüğündeki depremin acısını yaşamıştık, dün de 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu.

Bu defa depremin etkilediği alan daha geniş.

Gelen ilk haberlere göre, 10 ilde, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep’te birçok bina yıkıldı, ölen ve yaralananlar var.

Dün bu satırların yazıldığı saat 14.04 itibariyle yıkılan bina sayısı 2.818, hayatını kaybedenlerin sayısı 912, yaralananların sayısı ise 5.385 idi.

Sanırım siz bu yazıyı okurken sayılar çok artmış olacak.

Gölcük depreminden hatırlarım, ilk günkü haberde verdiğimiz sayı ile deprem çalışmalarının sonunda açıklanan sayı arasında dağlar kadar fark vardı.

Aradan 24 yıl geçti, hâlâ daha gerçek ölü sayısının açıklanandan daha fazla olduğu tartışılır.

Gölcük’te neler yaşanmıştı?

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O günleri unutmamız mümkün değil.

Acı, gözyaşı, sönen hayatlar, dağılan aileler, çekilen sıkıntılar…

“Hayatında ‘felaket’ gördün mü?” diye sorsalar, evet biz gördük ve de günlerce yaşadık.

Bu nedenle dün sabahtan beri deprem bölgesinde çekilen sıkıntıları en iyi biz biliriz.

1999’da…

*18 bin 373 canımızı kaybetmiştik.

*Tam 48 bin 901 kardeşimiz yaralanmıştı.

*285 bin 211 ev, 42 bin 902 işyeri yerle bir olmuştu.

Bunca can kaybımız, bunca yaralanan kardeşimiz, bunca yıkılan binamız vardı, ama Kocaeli “dinamik” bir şehirdi.

Kendi dinamiklerini bir araya getirdi, buna diğer kentlerden ve yurt dışından gelen yardımlar da eklenince, kısa zamanda ayağa kalktı.

Aradan çeyrek asır geçti, depremle ilgili “keşke” dediğimiz şeyler olmadı mı?

Oldu…

Örneğin, “Keşke Gölcük’ün yıkılan bir mahallesini ‘Deprem Açıkhava Müzesi’ olarak düzenleseydik” dedik.

O fırsat kaçtı.

Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık, depremle ilgili hiçbir iz bırakmadık, yerlerine yine devasa apartmanlar kondurduk.

Geçmişi unuttuk ve unutturduk.

Oysa geçmişten ders alabilmek için, hayatımızda geçmişten izler bırakmamız gerekir.

Eğer bunu yapmazsak geçmişi unutur gideriz.

Oysa geçmişteki acıları ara sıra hatırlamak, çok önemli.

Hatırlayalım ki, aynı yanlışları tekrarlamayalım.

Hatırlayalım ki, geçmişten ders çıkaralım.

Hatırlayalım ki, geleceği iyi planlayalım.

Şimdi düşünün…

Gölcük’te bir mahalle, “Deprem Açıkhava Müzesi” olarak ilk günkü haliyle korunsaydı…

Türkiye’de inşaat mühendisliği okuyan tüm öğrenciler, dönem dönem buraya getirilip bazı derslerini burada yapsalardı…

Yine ülkemizde inşaat işi yapan kişi ve kurumlar, bu müzeyi ziyaret edip gerekli dersleri çıkarsalardı…

Yurdumuzdaki tüm belediyelerin imar bölümünde çalışan yetkililerine bu felaket müzesi gezdirilseydi…

Bu açık hava müzesin bir bölümünde, Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı “Deprem Araştırma Enstitüsü” kurulsaydı…

Depremi “unutmamak” adına, depremi “unutturmamak” adına iyi olmaz mıydı?

Düşünemedik…

İhmal ettik…

Böyle bir fırsatı değerlendiremedik…

Yazık oldu!

Şimdi bir an düşünün, 24 yıl önceki acıdan geriye görsel olarak ne kaldı?

Hiçbir şey.

O ayıbımızı hemen kapattık, yok ettik.

Biz düşünemedik, biz yapamadık, inşallah son depremin yaşandığı bölgede bir “Açıkhava Deprem Müzesi” kurulur.

Türkiye, bu yarasını da sarar

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Deprem, kaçınılmaz bir doğa olayı.

Depremi önleyemezsin, ama depremin zararlarını azaltmak mümkün.

*Deprem bölgelerinde “yüksek katlı bina” yapımına izin vermeyeceksin.

*Binaların teknik şartnamelere uygun yapılmasını sağlayacaksın.

*Vatandaşları deprem konusunda eğiteceksin.

Özetle, madem ülke olarak deprem bölgesindeyiz, “depremle nasıl yaşanır”, bunu herkesin öğrenmesi şart.

Kabul edelim ki, bu yönde çok eksiğimiz var.

Her depremden sonra dikkat ederim, gece gündüz deprem konuşuruz, şu yapılmalı bu yapılmalı diye ahkâm keseriz, aradan 15-20 gün geçer sanki o acıyı yaşamamış gibi yeniden “kuralsız ve umursamaz hayata” geri döneriz.

Ben bugüne kadar çektiğimiz sıkıntılardan ve yaşadığımız acılardan ders çıkardığımızı görmedim.

Yazın şuraya, bugün şubatın 7’si, mart ayı geldiğinde, bugünlerde yoğun bir şekilde ilgilendiğimiz deprem de ülke gündeminden çıkıp gidecek.

Şunu demek istiyorum.

Ne kadar ekonomik kriz içinde olursak olalım, biz ülke olarak depremin yaratacağı bu sıkıntıyı da elbirliğiyle atlatırız.

Ama ne olursunuz, bugüne kadar ders almadık, hiç olmazsa bu depremden ders çıkaralım.

Her depremin, devlete yüklediği ekonomik bir yük vardır.

Her depremden sonra, devlet bu yükü yüklenmek zorunda kalıyor.

Neden, neden ders almıyoruz da, her depremden sonra bir de devlet bütçesinde depreme neden oluyoruz?

İnşallah bu son deprem, aklımızı başımıza getirir!