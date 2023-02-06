CHP Kocaeli’de acilen bir durum değerlendirmesi yapılmalıdır

04.11.2019 tarihinde bu köşede “KOCAELİ’DE CHP GERÇEK BİR TAHLİL YAPIYOR MU ?” başlıklı bir makale yayınlanmıştı. Bu makale özetle “Kocaeli’de muhalefet 2002’den bu yana hep kaybederken AKP kazandı. CHP, 2011 genel seçimlerinde Türkiye genelinde 25,98 oy alırken Kocaeli’de 24,63’te kaldı. 2015 Haziran seçimlerinde Türkiye genelinde % 24.95 oy alırken Kocaeli’de % 24.40’te kaldı. 2015 Kasım seçimlerinde % 25,30 oy alırken Kocaeli’de 23.20’de kaldı. 2018 milletvekili seçimlerinde ve yerel seçimlerde de benzer sonuçlar çıktı.

CHP Kocaeli seçmen tahlilini doğru yapamadığı, gereği gibi çalışmadığı için Büyükşehir adaylığının CHP’de kalması için mücadele etmedi. Çünkü inanmadı, sadece İzmit’e yönelmekle yetindi. Oysa ki % 44’e ulaşan hayır bloğunun etkili bir CHP adayı ile Kocaeli’de tarih yazması mümkündü. İYİ Parti’ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının bırakılması ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını doğrudan AKP’ye hediye edildi. Çünkü hayır bloğunda bulunan % 10’lardaki HDP oylarının İYİ Partili adaya gitmesi imkansızdı. Böyle de oldu. Büyükşehir adeta AKP’ye hediye edildi.

Büyükşehir adayının İYİ Parti’yle bırakılması nedeniyle Büyükşehir Belediye seçiminde bu oran % 32,69’a düştü. Darıca, Karamürsel ve Kandıra belediye seçimlerinde anayasa oylamasındaki ‘hayır’ bloğu bir miktar aşıldı, ama bu seçimi kazanmaya yetmedi. Etkili bir İzmit adayı ile meclis çoğunluğu olmasa da sadece İzmit Belediyesi kazanılabildi. Anayasa referandumuna göre Başiskele’de % 25,36, Kartepe’de % 8.89, Körfez’de % 8, Gölcük’te % 2,06, Çayırova’da % 16,95, Gebze’de % 10.4, Derince’de % 1,56, oranında oy kayıpları yaşandı. Bu seçimin CHP Kocaeli’de tahlili yapıldı mı, yoksa eski alışkanlıklara devam mı ediliyor? Bunu bu günden bilmek mümkün değil” şeklindeydi..

Arkasından 03.01.2023 tarihinde yine bu köşede “CHP KOCAELİ’NİN ARTIK HATA YAPMA LÜKSÜ YOK” başlıklı bir makale daha yayınlandı.

Bu makalenin son bölümünde “CHP’nin bir iç kavgaya tahammülü yok. Artık CHP’nin eski alışkanlıklarını bırakması, belediyesi ve örgüt ile bir bütün halinde seçime yönelmesi, kişisel beklentileri bırakarak adama göre değil, işe göre aday ve adaylar belirlemesi ve memleket meselelerine yönelmesi gerekiyor. İstatistikler yalan söylemez. CHP Kocaeli’de sürekli kendi hataları ile kaybediyor. CHP eski alışkanlıklarını tekrarlamaz, iç barışı sağlayarak etkili örgütlenme ile etkili aday listesi yaparsa Kocaeli’de mutlaka birinci parti olacaktır.”şeklinde bir yorum getirilmişti.

Geçen hafta ORC adlı bir kamuoyu araştırma şirketinin Kocaeli anketi yayınlandı. ORC’nin anketine göre yarın seçim olsa Kocaeli’de AKP % 34,3-CHP % 22,9- İYİ Parti % 21,3, HDP % 5,7-MHP % 5,3 oranında oy alıyor. Hadi % 2-5 arası yanılma payı olsun. Görünen o ki CHP Kocaeli’nin 2002’den bu yana bırakın oy arttırmayı oy kaybettiği anlaşılıyor. Başarı yoksa bunun temel sebeplerinden birisi CHP örgütleri değil mi?

Bu gerçeklere rağmen eski ve yeni örgüt yöneticilerinin patır patır istifa ederek milletvekili adayı olmaya çalışmaları da partinin içinde bulunduğu durumu anlatmıyor mu?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı son seçimi ile Kocaeli’de alan İYİ Parti’ye bırakıldığı için olsa gerek AKP’den kopan oylar CHP’ye değil, İYİ Parti’ye akıyor. İYİ Parti’nin oylarının artması çok iyi, bunda bir sıkıntı yok. Ama kendisini çağdaş olarak nitelendiren ve AKP’ye ve diğer partilere oy veren seçmenin CHP’ye yönelmemesi dikkat çekici değil mi? Bunu acilen düzeltmek gerekmez mi?

İstatistikler yalan söylemez. CHP Kocaeli’nin acilen bir durum tespiti yapması, bir bütünlük halinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine yönelmesi gerekiyor. Mesele kimin ne olacağı meselesi değil, tam bir memleket meselesi.

Daha nasıl söylesek bilmem ki?