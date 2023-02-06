Her geçen yıl yoksullaşıyoruz!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı Performans Programı vatandaşın gittikçe yoksullaştığını ortaya koydu. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın “Bakanlıktan yoksulluk itirafı” başlıklı haberi dikkat çekiciydi. Haberi birlikte okuyalım; “Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi. GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı 2023'de 7 milyon 879 bin 277 oldu.

Yoksullukla mücadele için 2022’de 52.7 milyar TL harcayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl 138.1 milyar TL ile üç katı harcama öngörüyor. Elektrik yardımı alan hane sayısı 2 milyonu buldu. İktidar, “Ülkenin ekonomisi uçuyor” derken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2023 yılı Performans Programı vatandaşın gittikçe yoksullaştığını ortaya koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma için ayırdığı tutarlar ise 2021'de 39.5 milyar TL iken, 2022'de 52.7 milyar TL oldu. Bakanlık 2023'te 138.1 milyar TL, 2024 için 150.9 milyar TL, 2025'te 165.4 milyar TL tutarlarında sosyal yardım miktarı öngördü.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hane başına yaptığı aylık ortalama sosyal yardım miktarı 2019'da 471 TL olurken, 2020'de 572 TL, 2021'de 552 TL olarak gerçekleşti. 2022'de ise Bakanlık 414 TL yardım yaptı. 2023 yılındaki yardım tutarı ise hane başına 456 TL olarak belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2019 yılında 1 milyon 343 bin 109 hane Elektrik Tüketim Desteği'nden yararlanırken, 2020'de bu sayı 1 milyon 659 bin 448 haneye çıktı. Bakanlık 2021 yılında 1 milyon 801 bin 835 kişiye elektrik yardımında bulundu. 2022 yılında ise elektrik desteği alan hane sayısı ise 1 milyon 836 bin 495'e çıktı.

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Bakanlığın programına göre 2023 yılında 1 milyon 944 bin 524 hanenin elektrik desteğinden faydalanacağı öngörüldü. Bakanlığın tahminlerine göre 2024'te 2 milyon 52 bin 553 kişi, 2025'te ise 2 milyon 155 bin 181 kişi elektrik tüketim desteğinden faydalanacak. Elektrik Tüketim Desteği kapsamında 2019 yılında 686.5 milyon TL kaynak aktarılırken, 2020'de bu tutar 1 milyar 817 milyon 867 bin TL'ye çıktı. 2021'de 1 milyar 518 milyon 798 bin TL ödenirken, 2022'de 3 milyar 797 milyon 647 bin TL elektrik yardımında bulunuldu. 2023 yılında ise 4 milyar 827 milyon 180 bin TL kaynak ayrıldı.

YARDIMA MUHTAÇ ÇOCUK SAYISI

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısının fazlalığı da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine yansıdı. 2020 yılında 129 bin 422, 2021 yılında 141 bin 275 olan aile yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 2022'de 145 bine ulaştı. 2023 tahmini ise 150 bin olarak öngörüldü. Kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan vatandaşlar için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de yoksulluğu gözler önüne serdi. GSS primi devlet tarafından karşılanan kişi sayısı 2023'de 7 milyon 879 bin 277 oldu”

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Haberi okudunuz… Rakamlara baktığınızda her geçen yıl daha da yoksullaşıyoruz. Yardıma muhtaç kişi sayısı artıyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ…

Bu arada Kahramanmaraş’ta 7.7 şiddetinde deprem oldu. 1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan biri olarak, depremi duyduğumda, aklıma 24 yıl önceki depremde yaşadıklarımız aklıma geldi. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek vermeliyiz. Şimdi tam birlik ve beraberlik zamanı.

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