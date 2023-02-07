DEPREM ve YIKIMIN ASIL NEDENİ…

Binlerce yıldır depremler yaşanıyor.

İnsanlar, zamanla depremlerden “ders” almışlar, “Ovalardan beslenip, yükseklerde yaşamışlar.”

Eski İzmit mahalleleri tepelerdedir.

1999 depreminde en büyük yıkım ve insan ölümü Cumhuriyet Mahallesi’nde (Plaj Yolu) yaşanmıştır. Çünkü, zemin çürük, denetim yoktur!

Son yaşadığımız deprem de derslerle doluydu.

Gevşek zeminlerde yapılan çok katlı ve malzemeden çalınan binalar insanlar mezar olmuş.

Neden çok katlı binalara ruhsat verildi?

Neden ciddi denetimler yapılmadı?

Sadece birkaç müteahhide hesap sormakla hallolur mu her şey?

Gölcük’te, 1999 depreminde “ağır hasar” gören binalar yeni yıkılıyor!

1999’dan bu yana deprem uzmanları özellikle “İstanbul Depremi” konusunda yöneticileri uyarıyorlar;

“Tehlikeli binalar güçlendirilmeli, ya da yıkılıp yeniden yapılmalı” diye.

Ekonomistler uyarıyor; “İstanbul depremi, ülke ekonomisini çökerdir” diye!

Yine bilim adamları yıllardır doğu ve güneydoğuda meydana gelecek depremler için uyarıyorlar.

Ne yazık ki felaket geldi ve yıktı!

Hem de kış koşullarında.

Yıkılan evlere bakıyorum, karton evler gibi. Yıkılan evlerin yakınlarında yıkıma uğramamış binalar dikkati çekiyor. Demek ki, zemin koşullarına uygun, malzemeden çalınmadan yapılan binalar da var.

10 ilimizde yaşanan depremde yitirdiğimiz insanlar, ulus olarak en büyük acımızdır. Yıkılan binalar ülke ekonomisi için çok ağır bir bedeldir.

Ancak; BU KAFA, BU AYMAZLIK SÜRERSE GEÇMİŞ OLMAYACAK TÜRKİYE!

Düşünün; İstanbul’da sözde “Kentsel Dönüşümler” yapıldı.

Alt ya da orta gelir düzeyindeki insanlar mağdur edildi.

Örneğin, Roman vatandaşların yaşadığı “Sulukule” kentsel dönüşüme sokuldu, o yoksul insanlar adeta “sürgün” yaşarken, birileri için yapılan lüks konutlarda başkaları yaşıyor!

İstanbul’a her geçen gün “İHANET” ediliyor!

Deprem toplanma alanları, eski askeri alanlar ve hatta parklar bile imara açılmış!

Belediyelerin “imar yetkileri” yok sayılarak, doğrudan Bakanlık iradesiyle imar veriliyor!

Tarihi ve dini yapılar gökdelenlerle gölgeleniyor!

İstanbul’un onca sorunu varken, yine Rant için “Kanal İstanbul” kabusu yaşatılıyor!

Onca yoksulluk varken, yandaş müteahhitlere iş çıksın diye “MİLLET BAHÇELERİ” için son 5 yılda 13 milyar TL. ödenmiş!

Bu parayı İstanbul’un ve diğer kentlerimizin deprem önlemleri için kullanamaz mıydık?

Bu yaşadığımız son depremler artık tüm ulusu uyandırmalıdır!

Her depremde yıkılan binaların asıl suçlusu Belediye yönetimleri ve ülke yöneticileridir! Sonra, binaları yapanlar ve yaptıranlardır!

Ne yazık ki, bedel ödeyenler “günahsız insanlardır!”

Yitirdiğimiz insanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm ulusa başsağlığı dilerim.

Son söz;

Artık uyanma vakti gelmedi mi?