Kadir Yüksel ile Dokümantasyon Merkezi’nde dolu geçen bir gün…

Kadir Yüksel’i ilk defa 2013 yılında Kocaeli’ de yayımlanan dergi araştırmalarımı yaparken yardımseverliği ile tanımıştım.

Fayton, Fayton Öykü, Üçüncü Öyküler ve Yelkovan dergileri hakkında bilgi verdiği gibi bana bu dergilerin elinde olan sayılarından da vermiş ve “Kocaeli Edebiyatçıları Derlenimi” kitabımı hazırlarken kendi bilgileri dışında Fahrettin Demir’in bilgilerini de ben istemeden vermişti. Acemilik döneminde hazırladığım yazı ve kitap için yaptığım araştırmalarda destek olan sayılı kişilerden birisidir Kadir Yüksel.

Müzeyyen Ünal, Çarşamba günü yaptığımız Dokümantasyon Merkezi toplantısında “İz bırakmak önemli, iz bırakan biri olarak sanat tarihinde Kocaeli’nin sanat evreninde ve yazım alanında önemli bir yere sahip olduğunuz için buradaki yerimizde Dokümantasyon Merkezinin konuğu olarak bizim misafirimizsiniz.” diyerek başladı açılış konuşmasına Kadir Yüksel’i anlatırken. “Ve çağdaş yazarlarımızdan birisi, İzmit’in yüz akı, hepimizin öğündüğü sanatçılarımızdan birisi.” diyerek tamamladı sözlerini.

Müzeyyen Ünal’ ın dediği gibi “Sanat ve edebiyat alanında başarılı bir yerde Kadir Yüksel.” Ben de başarılarını biliyordum ama o gün kendisini dinleyince ne kadar az bildiğimi anladım. Ve İzmit’in de az bildiğini düşündüm.

Kadir Yüksel, kendisini anlatırken;

“Ailem Priştine’ den geldikten sonra Türkiye’de dünyaya gelen ilk kişi benim ve İstanbul’da dört yıllık okul hayatım dışında elli yıldır İzmit’te yaşıyorum.” diyor. “Otuz altı yıldır tiyatro ile uğraşıyorum. İstanbul’da birkaç tiyatroda çalıştım. Bunların içinde Ferhan Şensoy un Nöbetçi Tiyatrosu var, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Ankara Dirlik Tiyatrosu ve Ortaköy Oyuncuları var. Aynı zamanda kurslarda eğitimde alıyordum. Profesyonel turnelere çıktım. Üniversitenin birinci sınıfında bütün derslere giriyordum. İkinci sınıfta bazı derslere girmemeye başladım. Üçüncü sınıfta yarısına girip yarısına girmemeye başladım. Dördüncü sınıfta ise hiçbir derse girmemeye başladım.”diyor gülerek. “Çünkü artık tamamen tiyatro vardı. On beş – yirmi günlük hiç geri dönmeden çıktığımız turneler vardı. İstanbul da ayrıca edebiyatla da uğraşıyordum. Üniversite de ‘Toprak’ adlı öykülerimizin yayımlandığı bir fanzin çıkarmıştık. Dergiciliğe de oradan bulaştım.”

İstanbul’da kalmayı düşünürken talihsiz bir olayla İzmit’e dönerek yaşamını burada sürdüren Kadir Yüksel, Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamış.

Kadir Yüksel, 2009 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bir yandan da doktora çalışmaları devam ediyor.

“Tiyatro yaşamım dışında birde benim yaşamımın ikinci kısmı üniversite hayatım, akademik yaşam var. Üçüncü alanda edebiyat… Uzun yıllardır öykü yazıyorum. Ve öykü üzerine yazılar yazıyorum. Bugüne kadar pek çok dergide yazılarım yayımlandı. Ve hala devam ediyor.”

“İzmit’te bir dönem yayımlanan Fayton Dergisinin yayın kurulunda çalıştım bir süre. Daha sonra Fayton Öyküler. Üçüncü Öyküler ve Yelkovan Edebiyat Dergisi…”

Kadir Yüksel şu an iki kitap üzerine çalışıyor. Birisi “Cumhuriyet Sonrası 100. yılında Türk Öykücülüğü Antoloji ve Kuramsal Yapılar” olan iki ciltlik bir çalışma. “İnkılap yayınlarıyla anlaştık büyük ihtimal orası yayımlayacak. Bir üçüncü cildi bugünün genç yazarları için konuştuk ona daha tamam demediler ama olursa üç ciltlik bir çalışma olacak.” diyor. Birde şu an çalışmaları devam eden “Cumhuriyet Dönemi Yüz Yıllık Oyun Yazarlığımız” adlı bir kitap hazırlığı var Kadir Yüksel’in.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Dokümantasyon Merkezi toplantısında konuğumuz Kadir Yüksel’in hayatı tiyatro, akademik yaşam ve edebiyat üzerine kurulu. Edebiyat derken hem geçmiş zamanda yaptığı dergicilik, hem günümüzde devam eden öykücülük, hem de derlenimini kendi yaptığı iki öykü kitabı üzerine, ( Bağzı Şeylere Öyküler, Fay Boşluğu) ve bundan sonra yapacakları üzerineydi.

Aralık ayında gittiğim ve çok severek izlediğim, yönetmenliğini Kadir Yüksel’in yaptığı “KADI” oyununun hala gösterimde olduğunu öğrendim. Sizlere de tavsiye ederim.

Kendisine bizlere aktardığı bilgiler ve yapacakları hakkında verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum.