Neler  oluyor, neler olacak? 

Siyaset her gün yeni bir gündemle halkımızın aklını karıştırmaya devam ediyor.

Bu günlerde insanlarımız en yakın hedef olan seçimlere odaklanmış durumda.

Herkes kendince yorumlar, tahminler, yönlendirmeler, açıklamalar yapıyor…

Her ne kadar seçimler çok önemli tartışma konusu ise de, Cumhurbaşkanlığı seçimi çok daha önde merak konusu.

Bu konuda iki ana başlık yoğun ilgi görüyor.

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Birincisi, şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olabilir mi, olacak mı?

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İkincisi, karşısında Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, aday olması halinde yeniden seçilebilecek mi, seçilemeyecek mi?

Aday olup olamayacağı konusunda her tarafın kendi düşünce ve beklentilerine göre yorumlar var.

Siyasetçilerin bu konudaki yorumlarını çok önemsemiyorum.

Benim için hukukun ne dediği, ne demediği önemli.

Yeniden aday olur olamaz denklemini bir fıkrayla çözmeye çalışalım.

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Mübarek Ramazan gelmiş. Adamın birisi oruçlu haliyle kahvehanede oturuyor.

Demiş ki burada oturup pineklemenin bir anlamı yok. Eve çıkayım, iftara kadar biraz kestirir, sonra da hayırlısıyla orucumu açarım.

Düşündüğü gibi de yapmış. Eve gitmiş. Divana uzanmış.

O sırada eşi de camları siliyormuş. Yattığı yerden bakarken Şeytana uymuş. Eşiyle birlikte olmuş. Olmuş ama birden aklına gelmiş. Tüüüh, ben oruçluydum yahu, ne halt ettik. Ne yapayım. İyisi mi gidip şu işi bizim caminin hocasına sorayım demiş.

Gitmiş durumu hocaya anlatmış. Aman hocam gözünü seveyim bana bir yol bul demiş.

Hoca bir yol bulacak ya, kendisine sormuş. Sen eve giderken böyle bir niyetin var mıydı?

Olur mu hocam. Ben iftara kadar dinlenmek niyeti ile eve gittim.

Hoca, haaa o zaman sorun yok. Bilirsin İslam’da niyet esastır. Öyle bir niyetin yoksa zararı yok. Orucuna devam edebilirsin.

Aradan bir iki gün geçmiş. Bizimki yine eve çıkmış. Bu kez de yengem yerleri silmek için ortalıkta değirmen taşı gibi dönüyormuş. Derken yine olmuş olanlar bir kez daha şeytana uymuş. Ne yapsın tekrar hocaya gitmiş. Aman hocam bir yol bulalım. Hoca yine aynı şeyleri tekrar etmiş

Eve giderken böyle bir niyetin yoksa zararı yok, orucuna devam edebilirsin.

Aradan birkaç gün geçmiş. Kahvede bir arkadaşı ile sohbet ediyorlarmış.

Sohbet arasında arkadaşı demiş ki, yahu şu mübarek Ramazan iyi hoş, ama bazı şeylerden mahrum kalıyoruz…

Nelerden mesela diye sorunca, iftarla sahur arasında zaman kısıtlı, o nedenle hatunla birlikte olamıyoruz…

Bizim ki; olur mu öyle şey yahu, ben birkaç defa iftardan önce birlikte oldum, oluyorum.

Nasıl yani, Oruçlu halinle bu işi nasıl beceriyorsun hele söyle de biz de bilelim.

Vallahi sevgili dostum, ben kendime göre bir imam buldum, o da bana bu işin yolunu buldu. Demiş…

Şimdi bakıyorum da herkes kendine göre yorum yapacak bir imam arıyor, buluyor…

Ama işin gerçeği şu ki, bu sorunun cevabı Anayasa’nın 101. ve 106. Maddelerinde…

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İkincisi; mevcut Cumhurbaşkanı yeniden aday olması halinde seçilebilecek mi, seçilemeyecek mi? Karşısında Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, kim seçilecek?

Padişahın saçı sakalı bir hayli uzamış.

Demiş ki, çağırın sarayın berberini de beni bir güzel tıraş etsin.

Berber gelmiş. Aletini edevatını özenle masanın üstüne yerleştirmiş.

Tertemiz beyaz örtülerle padişahın boynundan aşağı, omuzlarına dökülen önlüğü bağlamış.

Makası eline almış. Tam tıraşa başlayacakmış ki, padişah sormuş.

Berber efendi, bak bakalım. Ne dersin saçımda sakalıma ak düşmüş mü?

Berber biraz da korkarak, kısık bir sesle cevap vermiş.

Hünkarım saçınız da sakalınız da birazdan önünüze düşecek, o zaman kendiniz görürsünüz demiş…