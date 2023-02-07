Deprem, “takdiri ilahi” mi?

Biliyorum, “büyük felaket” sonrası hassas günler.

Ama şartlar ne olursa olsun gerçeklerimizi konuşmazsak, vurdumduymazlıkların üzerine üzerine gitmezsek bu işlerin düzeleceği filan yok.

Birileri çıkıp “kader” diyecek, “takdiri ilahi” diyecek ve acılarımızı baskılamaya ve unutturmaya çalışacak.

Oysa her deprem, Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın söylediği gibi, “takdiri ilahi” değil, “takdiri siyasi”dir.

Gerçek budur.

Ülkemizi kötü yönetenler, kendi kusurlarını örtmek için halkın yaşadığı deprem, maden kazası ve sel gibi felaketlerin suçunu hep “ilahi takdir”e attılar, atmaya devam ediyorlar.

Ne yapalım, takdiri ilahi!

Ne yapalım, kader!

Bu, bir “dinsel sığınma” yöntemidir.

Bu, yoksul ve cahil halkı dinle kandırma ve suçluluk psikolojisi içinde “sorumluluktan kaçma” yöntemidir.

Suç bizde değil, “ilahi takdir” böyle!

Konuyu biraz daha açalım

Depremlerde “ölüm” ve “binaların yıkılması” kaçınılmaz mı?

Bir soru daha…

Neden zengin ve kalkınmış ülkelerde değil de, fakir ve geri kalmış ülkelerde her depremde çok sayıda can kaybı oluyor ve bina yıkılıyor?

Cahillik ve yoksulluk ile “depremlerde can kaybının çokluğu” arasında bir paralellik var mı?

Bakın, deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 1 Kasım 2020’de yaptığı bir konuşmasında bu konuya şöyle açıklık getiriyor:

“Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar.”

Prof. Ercan’ın koyduğu teşhis ne kadar da net değil mi?

Bütün sorunların temelinde “cahillik” ve “yoksulluk” yatıyor.

İnsanlar planlı bir şekilde “cahil” bırakıldığından, neyin doğru neyin yanlış olduğunun ayırdında değiller.

Yine insanlar planlı bir şekilde “yoksul” bırakıldığından, kendilerine sunulan kötü şeylerle yetinmek zorunda kalıyorlar.

Başlarına gelen felaketin sebebinin “kent yağmacılığı”, “denetimsizlik” ve “plansızlık” olduğunu bilmiyorlar.

Suçlu kim?

75 yaşındayım.

Yarım asrı aşkın süredir gazetecilik yapmaya çalışıyorum.

Her depremden sonra dikkat ederim, deprem uzmanı akademisyenler gazete, radyo ve televizyonlarda toplumun önüne çıkıp gerçekleri tane tane anlatırlar.

Herkesin anlayacağı dilde…

*Deprem, kaçınılmaz bir doğa olayıdır.

*Deprem insanları öldürmez, binalar öldürür.

* Türkiye, bütün bölgeleriyle deprem kuşağındadır.

*Şu şu kentler, deprem yönünden daha risklidir.

*Deprem riski yüksek kentlerde, binaların yapımında şu teknik şartlara dikkat edilmelidir.

*Eski inşaat stoku hızla yenilenmeli, yeni inşaatların teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığı titizlikle denetlenmelidir.

*İnşaatlarda kullanılacak malzemeler, teknik şartnamelere uygun olmalıdır.

*İnşaat yapılacak zeminin ıslahı şarttır.

*Halk, deprem konusunda eğitilmelidir.

Deprem uzmanları, her deprem felaketinden sonra bunları söylerler, ama dinleyen kim?

Devleti yöneten siyasilerin bir kulağından girer, diğer kulağından çıkar.

Çünkü Türkiye’de siyaset “halka hizmet etmek için” değil, “zenginleşmek” için yapılmaktadır, zenginleşmenin en kestirme yolu da kentlerde yaratılan “arsa rantı”dır.

Belediye meclislerindeki oylamalara bakın, parmakların çoğu “imar artışı” için kalkar.

Her imar artışı “para” demektir.

O halde suçlu ülkeyi yöneten siyasetçilerdir.

Ülke, deprem gerçeğine göre planlanmıyor…

Binalar, deprem gerçeğine göre yapılmıyor.

Demek Gölcük depremi de bize ders olmamış

Ben, 1999’da yaşadığımız Gölcük depreminin Türk toplumunu “deprem konusunda aydınlatmasını” bekliyordum.

Demek, o felaket bile bize ders olmadı.

Demek, “felaketlerden ders çıkarmaktan” çok uzağız.

Demek, cahillik ve yoksulluk ülkemizi iyice esir almış.

“Deprem ateşini” elbirliğiyle yakıyoruz, kişisel çıkar uğruna bunda bir sakınca görmüyoruz, sonra da gözyaşı dökerek bu ateşi söndürmeye çalışıyoruz.

Mümkün mü?

Değil…

İddia ederim, hele acımız biraz küllensin, aradan şöyle üç beş ay geçsin, hiçbir şey olmamış gibi yine “deprem suçu” işlemeye devam edeceğiz.