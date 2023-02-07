Hayata dair bakış açıları

Yaşadığımız hayatın içinde belki de en zor alıştığımız şey bilinmezlik olsa gerek. Birkaç dakika sonra ne olacağını bilmemek, yoğun bir yaşamın içinde bizi zorlamasa da bir köşeye çekildiğimizde eminim her birimizin kafasını kurcalıyordur. Dikkat ederseniz zaman denilen kavram pek durup da düşündüğümüz bir şey değil. Geçmişi unutamadığımız, geleceği tahmin edemediğimiz bir şimdiyi yaşamaya çalışıyoruz.

Etrafta ne olup bittiğine dikkat etmeyerek, sıkı sıkıya programlarımıza sadık kalarak ya da düşünmemek için kendimize meşgaleler bularak anda kalmaya çalışıyoruz.

Aslında düşünmekten kaçtığımız şey, gelecekte karşımıza çıkacağına inandığımız ve bizi geçmişteki gibi yerle bir edecek bir olayı hayal etmemiz. Üzerinde biraz kafa yorduğunuzda bu hayali kurduranın, verileri verenin, sonuca götürenin zihnimiz olduğunu görebiliriz. Zihnimizin amacı bizi korumak. Bizleri aynı sınırlar içinde tutuyor ve yeni deneyimleri bize risk gibi göstererek yapıyor bunu. Bunları bize yaparken kullandığı en önemli korku da geleceğin bilinmez oluşu.

Peki bizler zihnimizle nasıl baş edeceğiz? Öncelikle geçmişteki her deneyimimizin bizi güçlendirdiğini fark etmeliyiz. Bu gücü gelecekte yaşayabileceğimize ihtimal verdiğimiz olayları kolayca çözmek için kullanabiliriz. Yani zihnimizle baş etmek için geçmişte yaşadıklarımızın zorluğuna üzülmek yerine, onların bizi güçlendiren ve bugünkü insan yapan olaylar olduğuna inanmalıyız.

Biz yaşadığımız olayların pek çoğunun bizim deneyimimiz olduğunu bilmiyor muyuz? Çoğumuz bunu biliyoruz. Peki neden bunu an içinde hatırlamakta zorlanıyoruz?

'Anda kalmak' öğretisi, tam şimdi, geçmişi ve geleceği düşünmeden yaptığımız şeye odaklanmamızı anlatır. Bazen bizi bir konu aşağıya çeker ve bize olumsuz duygular hissettirir. Bu duygudan çıkmak için bizi mutsuz eden zamanlarda bu kez geçmişe gidelim ve son 20 yıllık yolculuğumuza bakalım. Neleri başardığımızı, nasıl eğlendiğimizi, deneyimlerimizi hatırlayalım. Büyük resme bakalım kısacası. Büyük resim bize iyi gelecek, zihnimiz susacaktır.

Biz olaylara savaş gibi baktığımızda, zihnimizin sesi inanılmaz yükselir. Sanki savaş zihnimizin en iyi bildiği şeydir. Bir yenenin, bir yenilenin olduğu bir şeydir savaş ve bizi hedeflerimizden eder. Biz hedeflerimizden saptığımızı ve yorulduğumuzu yıllar sonra fark ederiz.

Belki de bundan sonra yaşayacağımızı düşündüğümüz olaya başka bakış açılarıyla bakmayı seçebilir, onu neşeli bir oyuna çevirebiliriz.

'Bir palyaço saraya geldiğinde kral olmaz belki ama eminim saray sirke döner.' Katıldığımız ortamları bizim istediğimiz hale çevirmeyi, eski haline katlanmaktan daha çok seveceğinize eminim.

Olaylara neşe ile yaklaşmak, toplumumuzda gayrı ciddi olarak tanımlandığı için bizi oldukça zorlayacaktır. Eskilerde hatırlarsanız bazı insanlar için yıkılmaz manasında söylenen 'Hayat İnsanı' kavramı vardı. Onların bakış açıları bize, 'Ya, ben bunu yapamam' tadında bir his verirdi. Ama hep dedikleri çıkardı. Onlar dedikleri çıksa da çıkmasa da istiflerini, neşelerini, duruşlarını bozmazlardı. Olaylara insanların ve zihnimizin beklentilerinin aksine makul tepkiler vermeyi yıllar önce bulmuşuz. Sadece bunu hatırlayarak yaşamımızda uygulamaya almamız gerekiyor.

Yaşamı oyuna çevirirken, neşeyi abartıp hayatı ıskalamamız çok mümkün. Bu yüzden ne istediğimizi, hangi hedefe gideceğimizi her zaman hatırlamalıyız. Burada zihnimizin bizi hedeflerimizin aksinde bir şeye ikna etmemesi için, tüm yolculuğumuzun planı konusunda belirsiz bir yer bırakmamalı, kendimizi ikna etmeliyiz.

Bizim ne istediğimizi biliyor olmamız kavramı, kendimizi iyi tanımamızı gerektirir. Yaşam içinde, kendimizi yalnız başımıza kaldığımız bir inziva hayatında, insanlardan uzak tutarak kısmen tanıyabiliriz. Kurduğumuz tüm ilişkiler bize bizi yansıtır ve aynalar. Bazen bir gece önce kendimiz için yargı tadında bir soru sorarız. Etrafta kimse de yoktur. 'Ben cimri miyim, Tutumlu mu?' Ertesi gün öyle çok da derin konuşmadığımız eğlenceli bir dostumuz kahve içelim der ve buluşuruz. Sohbet arasında bize durmadan cimri olduğumuza dair dokundurmalar yapar. Güler geçeriz. Sonra kendimizle kaldığımızda o 'cimri' kelimesinin kulağımızda çınladığını duyarız.

Ne oldu şimdi? Bu karşılaşmada biz kendimizi nasıl tanıdık? Gerçekten cimri miyiz? Bu örnekte yaşadığımız şey bir gece önceki fikirlerimizle karşılaşmaktan başka bir şey değil aslında. Ben buna yansıtma diyorum. Ve en komiği çoğu zaman bize bizi yansıtan insanlara çok kızıyoruz. Aslında bir gece önceki kendimize kızıyoruz. Ama zihnimiz savaş istiyor ya kendimize kızmamız adetten.

Yukarıdaki örnekten devam edelim. Karşımızdaki kişinin bize şöyle bir şeyler söylediğini düşünün; 'En büyük hayalin için birikimler yaptığından bahsettin. O zaman bir planın, bir bütçen olmalı değil mi? Hatta bu içtiğimiz kahve bile öngörülerinin arasında olmalı. Seni kafana koyduğunu yapmaya kararlı gördüm.' Bu arkadaşımızın bilinçli bakış açıları ile bize yaptığı şey bir aynalama. Bizi bize yansıtırken, her tarafı motivasyon kokan bir övgü ile de süslenmiş.

Aynalamaları yerinde tespitlerle yaparak bizi motive eden cümleleri duymak, bizim kendimize güvenimizi arttırır. Zihnimizin sesini duymamaya başlarız. Zaman bizim hakimiyetimizdedir. Hedefimizi hatırlamışızdır.

Bazen de ne bir gece önce kendimize sorduğumuz yansıtma sorularının olduğu, ne de bizi motive eden bir sohbetin içinde değilizdir. Karşımızda olumsuz biri vardır ve dönüşmemekte ısrarlıdır. Bu konuşma nasılsa bir şekilde bitecektir. Bizim için önemli olan bu tartışmadan sonra ruh halimizin nasıl olacağıdır. Burada zihnimiz yanına en önemli yaveri ile karşımıza geçiverir, 'duygular'.

Karşımıza gelen herkes geldiği yaşamı anlatan şeyler söyler. Anlattığı kendisidir. Öznenin biz olması bizi kızdırır. O kendini anlatır biz üzerimize alınırız. Bizler bir duyguda iken o duygu geçinceye kadar karar vermeyi, seçim yapmayı ertelemeliyiz. Hatırlarsak geçmişteki hata dediğimiz seçimlerimizin nedeni duyguyla alınmış kararlar olmasıdır. İzin verirsek zaman hepsini unutturacak, zihnimiz sakinken olayları süzecek ve bize seçim yapmamız için verileri sunacaktır.

Tasavvuf der ki; karşındaki sensin. Karşında kızdıkların kendinde değiştirmek istediğin hallerin. Karşında sevdiklerin olmak istediğin hallerin.

İstediğimiz yaşamlar için öncelikle zamanı iyi yönetmeli ve zihnimizin bize yaptıklarını fark etmeliyiz. Geriye ne kadar güçlü, benzersiz bir insan olduğumuzu kabul etmek kalıyor.

Tüm bu yazdıklarımı biraz düşündüğünüzde hayata dair bakış açılarınızın netleştiğini göreceksiniz. Ya da pek çok sorun olarak gördüğünüz şeyin aslında sizin istediğiniz için size gelen, sizi geliştiren ve istediklerinize hazırlayan deneyimler olduğunu fark edeceksiniz.

Yaşamınızdaki yol haritanıza net olmayı, iyiliklerinizin yerine doğrulukları ve yaşamak istediklerinizi anlatmaya başlamayı koyun.

Yaşadığımız olaylar bazen geçmişte seçtiklerimizin sonucudur. Bazen fark etmediğimiz art niyetlerimizi uygulamayalım diye önceden başımıza gelenlerdir. Bazen ise sadece kendiliğinden olur olaylar.

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden dolayı göçüp gidenlere Allah'tan rahmet, yaşamda kalan yakınları için sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Türkiye bir kez daha zorluklarda nasıl bir araya geldiğini, bizi yattığı yerden seyreden Mavi Gözlü Dev'e göstermiş oldu.