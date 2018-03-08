GÜNEŞ yüzünden, YAĞLARIM eridi!

Ak Merkez…

Sene 1999…

Çok iyi hatırlıyorum… Çünkü malum, deprem senesi… Ben Mustafa Denizli hocamın işyerinde bekliyorum. Hocam gelecek, sohbet edeceğiz… Akmerkez’in içinde dolaşırken, bir de ne göreyim…

Göbekli, kara kuru bir şey… Aaa, Hikmet Karaman hocam… Yıllar önce Türkiye’de daha kimse tanımazken, bana gönderdiği mektuplarla tüm Türkiye’ye tanıttığım hocam… Yanındaki mi?.. Bilin bakalım kim?.. Kim olacak; Şenol Güneş… O zaman Boluspor’dan ayrılmış… Efsane olmaya hazırlanıyor… Hikmet hoca beni tanıştırıyor, ben de bir efsane ile tanışmanın gururunu aşıyorum, Şenol hoca kibarca ayağa kalkıp elimi sıkıyor… Önemli hissediyorum, mutlu oluyorum…

Çok değil aradan 3 sene geçiyor… A Milli takımımız Kore’de dünya üçüncüsü oluyor… Şenol hocanın yıldızı parlıyor… Kocaelispor 2002’de küme düşüyor… Hikmet Erenkaya, Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş ile yeniden yapılanmak için görüşmeler yapmak istiyor… Ben de ‘Hızlı gazetecilik’ adına, telefonla Şenol hocayı arıyorum… Kendimi Akmerkez’den tanıtıyorum… Uykudan uyanmış beyzademiz… Kalın sesiyle ters ters “Ne var, ne istiyorsun?” demez mi?.. Şok oldum… Bizim kibar Feyzo gitmiş, yerine başka biri gelmiş…

“Hocam ben haber yapacağım da, bizin Kocaelispor ile ilgilendiğinizi duydum, ne dersiniz?”…

“Yahu git kardeşim, saçmalamayın, beni aramayın, yok öyle bir şey, benim Kocaelispor’da ne işim var?” sözleriyle şok oluyorum… Bir daha da temas kurmuyorum hiçbir şekilde… Kocaelispor’a yapılan hakaret bana yapılmış demektir…

İşte o Şenol Güneş’in önce Birlikspor, sonra Kocaelispor, Gölcükspor (Ogün fiyaskosu gibi), Darıca konusundaki kulislerini tespit ediyorum… Bu kulisler, adı geçen takımlarımızı alt üst ediyor, moral bozuyor, kafalara karıştırıyor… Hemşeri dernekleri de işin içine giriyor… Ama olmuyor… Mücadele ediyorum çünkü… Tek başına da kalsam, mücadeleye devam edeceğim… Bahaddin Güneş ve onu getirmeye çalışan futbolcu eskileri, karşınızda ben varım… İşte yendik Osmaniye’yi, gitti Bahaddin Güneş… Şenol Güneş’in bu kulübe adım atığını ise Allah bana göstermesin!..

Ne diyeyim… Soyadım gibi, ‘GÜNEŞ’le YAĞ‘larım eridi!

EFSANE SPORCULARIN EFSANE SÖZLERİ:

Kolay bir hayat istemeyin, zor hayata dayanacak güç dileyin…

Özlem hanımlataraftarlığı tartışacağız…

İzmit Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyesi Özlem Konu hanımefendi ile telefonda tanıştık. Kendisi, koyu bir Beşiktaşlı olarak, hayatta bir tek sevdası olan koyu bir Kocaelisporlu olan benle güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisinin de bir İzmit kızı olarak, ayın zamanda Kocaelisporlu olduğunu söyledi… Bunun zor olduğunu belirtip kendisiyle yüz yüze tartışmak için servisimize davet ettim. Gelince sohbet edeceğiz. Ben de mücadelemi, kendisini daha koyu bir Kocaelisporlu yapmak için sürdüreceğim. İlimizde hızla artan Trabzonsporlular, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler dernekleri, faaliyetlerini, İstanbul merkezden aldıkları güçle, hayli hızlı tempoda sürdürüyor… Kocaelispor olarak karşı mücadelede zayıf kalmamamız lazım… Kentin dört biryanına Kocaelispor sevgisini aşılayacak, kurumsal çalışmalar yapmamız lazım…

Borçlar da ödendi…

Bahanemiz yok…

Yönetim uyuma…

Daha çok çalış!

KONUŞAN FOTO:

-Coni, kafa kolun böyle olduğu doğru mu… Bence bir terslik var… Burnuma pis kokular geliyor…

MİŞLER… MIŞLAR…

GALİP Gündoğdu, “Herkesin alternatifi var, kimse vazgeçilmez değildir” demiş…

VALLAHİ transfer yapamayan Kocaelispor için çok büyük iddia hocam…

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LİLLE, ille de Fatih Terim’i istiyormuş…

TERİM’i alana Demirören bedava!

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TRABZON yine yenildi, Çalımbay yerine yönetim topa tutuldu…

PES, vallahi pes, bu kadar tezgah da az kurulur yani…