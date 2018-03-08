ÇYDD’den ‘Ve Kadın – 3, HER MEVSİM’ resim sergisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’yi hepimiz biliriz. Onun için fazla anlatmama gerek yok. Kısaca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, Türkan Saylan tarafından kurularak gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütüdür.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü neden kutladığımızı hepimiz biliriz.

ÇYDD ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir arada düşünürsek ortaya bugüne kadar çok güzel etkinlikler çıkmıştır.

Bu doğrultuda bakarsak ÇYDD’nin yaptığı işler bugüne kadar yadsınamaz.

ÇYDD kurucusu Türkan Saylan Türkiye’de eğitime, özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitimine çok önem verdiği için ÇYDD bünyesinde sadece resim değil birçok alanda eğitim atölyeleri açmıştır. Mualla Eke Eğitimevi de bunlardan birisidir.

ÇYDD İzmit Şubesi resim atölyesi grubu pazartesi günü Filiz Kaya önderliğinde Tarihi Gar binasında “Ve Kadın – 3, HER MEVSİM” adlı resim ve çini sergisi açılışını yaptı. Sergi “görülmeye değer” sözünü doğruluyordu ve bugüne kadar gördüğüm resim sergilerine göre aşırı kalabalıktı. Sergiyi kalabalıktan dolayı gezemeyip ikinci gün tekrardan gittim.

Açılış konuşmasını sergi koordinatörü Hidayet Taşan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ahmet Özsağır yaptılar. Konuşmalarının ortak görüşü ise bugüne kadar yaptıkları sergilerin farkındalık yaratmak için yapıldığıydı.

İkinci gün gittiğimde sergi koordinatörü Hidayet Taşan oradaydı. Hidayet Hanım, emekli sınıf öğretmeni… Emekli olduktan sonra ÇYDD’ye katılmış. Resim yapmayı ve karikatür çizmeyi seviyor. Hidayet hanım “Resim sevgisi, sanat sevinci bizleri hayata bağlıyor, güçlükleri omuzlamamıza yardımcı oluyor” diyerek düşüncelerini açıkladı.

Kendisiyle biraz da ÇYDD hakkında konuştuk.

“ÇYDD her yıl mutlaka iki sergi düzenliyor, biri Cumhuriyet Bayramı, diğeri ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü için... Diğer zamanlarda da açtıkları sergiler var ama bu ikisi her sene aksatılmadan düzenleniyor.”

Sergide erkek sanatçılar da var ama çoğunluğu kadınlardan oluşan karma bir sergi… Teması “kadın ve emekçi kadınlar…”

Bu sene üçüncüsü düzenlenen sergide üç ana grup vardı. Atölye olarak on beş kişi, dışarıdan katılımcılar ve aktif olarak resim çalışan öğretmenler de olmak üzere kırk dört katılımcı... Bu sergiyi düzenleyen Ayşenur Yurtseven, hocaları Filiz Kaya önderliğinde İnci Kara, Kıymet Özer, Kamile Tuncay, Aysun Sela, Nilüfer Kubilay,Nilüfer Yaman, Aynur Eşsizoğlu, Mefaret Güven, Serap Şencan, Sumru Çakır, Gülseren Bozkurt ve Tülay Üsü atölye bünyesinde çalışan ressamlar... Ayrıca sergide resim dışında farklı desenleriyle çini çalışmaları da var ve hepsi Gülseren Bozkurt’a ait.

Pierre AugusteRenoir’in bir sözü vardır “Ressamın paleti bir anlam taşımaz. Her şeyi yapan gözüdür” der. Sergi için, bu sözü doğrular gibiydi diyebilirim.

Ben sergiyi çok beğendim, siz de kendinizle birlikte sanat dolu bir zaman geçirmek istiyorsanız sergiyi 10 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaret edebilirsiniz.