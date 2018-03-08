Aydın Ünlü’nün yaptığı hakarete mecburiyetten

MHP’li dostlarım hiç kusura bakmasınlar, çünkü bugün istedikleri, canlarının çektiği, arzuladıkları bir dili kullanmayacağım…

Zaman zaman şahit oluyordum böyle kabalıklara, alakasız üsluplara. Zira siyasetimizin düştüğü seviye belli. Haliyle ağızlardan çıkanı kulakların duymadığı böylesi bir dönemde daha düzgün bir üslubu bulma şansımız olmayabilir.

Haliyle bu yapının son kurbanı olarak nitelendirdiğim Aydın Ünlü’nün de ağzından çıkanı kulaklarının duyup duymadığını, parmaklarından çıkan kelamları aklının alıp almadığını çok net olarak bilemiyorum…

Meral Akşener meselesinin çok ötesinde bir konu bu…

Bugün sadece Meral Akşener’e destek verdiği ya da oy vermeyi düşündüğü için bir insanın neden PKK’lıdan farkı kalmasın?

Daha düne kadar Ünlü ile aynı kelimeleri kullanan, MHP’lilerin ‘Ablamız’ dediği, ahlaksız ithamlarla hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle ülkücülerin ve hatta AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın sahip çıktığı Akşener hakkında şimdi de dolaylı ‘terörist’ yakıştırması yaptılar.

Bu kadın sadece parti kurup MHP’lilerin oylarından çok önemli bir oranını kendi saflarına kattığı için bugün Bahçeli öncülüğündeki MHP’lilerin hedefine oturmuş durumda. Yani Akşener’in bugüne kadar FETÖ’cü bir hain olduğunu ispat edilememesini hazmedemeyenler, şimdi de farklı bir anlayışla yola çıkmışlar.

Akşener, düne kadar FETÖ’cüydü, bugün PKK’lı…

Yarın da “Akşener, DEAŞ’çıydı, bunu yeni öğrendik” diyebilirler…

Nitekim derler de…

Çünkü MHP’nin tutunacak bir dalı kalmadı. Aydın Ünlü’nün şanssızlığı ise Akşener’in de İzmitli olması, bu nedenle onun üzerine gitme zorunluluğunu kendinde görüyor bence. Mecbur kaldığı için Meral Hanım’ı; FETÖ’cü de ilan eder, PKK’lı da, DEAŞ’lı da…

Yapacak bir şeyi yok, çünkü tutunacak dalı yok…

Belki de söyleyecek sözü olmadığından ortalıktaki hastalığa kapılıp, “Yok edemiyorsan FETÖ’cü ilan et” hastalığının etkisi ile bu kadar sözü kullanmış olabilir…

Şurası kesin ki; iktidarın elinde Meral Akşener’in, FETÖ’cü olduğuna dair tek bir delil olsaydı, günümüz koşullarındaki yargının neler yapabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden Allah’tan korkmak lazım. Siyaseti ‘amasız, lakinsiz, menfaat gözetmeden’ yapmak lazım.

Başka bir partinin başarısı için mücadele edip, ‘49 yıllık yürüyüşümüz’ diyerek gerçek liderlerin kemiklerini sızlatmamak lazım.

Hayatı, siyaseti iyi idrak etmek lazım.

Engin Koyun’a başarılar diliyorum…

2014 seçim süreci öncesinde AK Parti’nin Körfez ilçede belediye başkan adayı belirlenmeden önce iktidar temsilcisi olan bir dostum bana şu soruyu sormuştu: “AK Parti’nin adayı kim olabilir?”

Benim söylediğim yanıt belliydi; şayet iktidar Körfez’de oy rekoru kırmak istiyorsa elinde iki ayrı alternatifinin olduğunu söylemiştim…

Bunlardan birisi eski ilçe başkanı Engin Koyun ve diğeri de Karadeniz eşrafından Ali Çakır…

Potansiyel itibarıyla bu iki ismin öne çıktığı kesindi. Diğer aday adaylarının tamamı sırtını birilerine dayamışlardı. Özellikle Engin Bey, belki de o dönemde ilçe başkanlığını bırakarak aday olunması ile çok radikal bir karar almıştı. AK Parti’de bulunduğu görevi en iyi ve başarılı şekilde geçiren ilçe başkanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Engin Bey’i adayların açıklanmasının ardından biraz üzdüler. Sonrasında ise il yönetim kurulunda iki dönemdir Şemsettin Ceyhan’ın listesinde yer aldı. Şimdi de Ceyhan’ın yakın çalışma ekibinde kendine yer buldu. Yani icra kurulunda yer aldı.

Sosyal Politikalar Başkanlığı, Engin Koyun gibi potansiyel için düşük profilli bir görev. O daha önemli görevleri de layığı ile yapabilecek siyasi birikime sahip. Geçmişteki ilçe başkanlığı sürecini yakın takip etmiş bir isim olarak Engin Koyun’un başarılı parti hizmetlerine açıklanan parti icrasında devam edeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum…