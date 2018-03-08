MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’den ağır tahrik

Artık iş çığırından çıktı.

İnsan ilişkilerinde…

Partiler arası ilişkilerde…

Özetle siyasette…

Akıl, fikir, nezaket, üslup kalmadı.

Küfür, hakaret, hoyratlık başrolde!

Baktılar ki; bağırıp çağırmak, hakaret etmek, iftira atmak genel siyasette prim yapıyor, yerel siyasetçiler de aynı yöntemi kullanır oldular.

En son örnek, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı cümleler:

“Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp, dağa çıkan PKK’lılardan hiçbir farkı yoktur. Nokta…”

Şu seviyeye bakar mısınız?

Kocaeli’de siyaset kimlerin elinde, Allah aşkına bir bakın!

Meral Akşener’e destek çıkanları PKK’lılarla eş tutuyor.

Aydın Ünlü’nün söyledikleri, ağır tahrik ve ağır hakaret!

Üniversiteden “çiğköfte” ihalesi… Var mı giren?

Vay benim güzel memleketim.

Vay seni ne hallere düşürdüler…

Bilim yuvası olsun, çocuklarımızı eğitsin, meslek sahibi etsin, iyi insanlar yetiştirsin diye açtığımız üniversiteler; asıl görevlerini bıraktılar, ıvır zıvır işlerle uğraşıyorlar.

Duyan gören şaşırıyor.

Geçenlerde Mardin’deki üniversite, Artuklu Üniversitesi, “etkinliklerde ikram edilmek üzere” çiğköfte ihalesi açtı.

İhale, belli ki uzman bir grup tarafından hazırlanmış.

Malzemelerin özellikleri titizlikle belirlenmiş:

“Buğdayı sert, soğanları körpe, sarımsakları iri, eti üç kez kıyma makinesinde çekilmiş olacak…”

Malzeme miktarları da bir bir sıralanmış:

*100 kilo çiğköftelik bulgur.

*50 kilo çiğköftelik et.

*100 kilo domates salçası.

*70 kilo biber salçası.

*25 kilo isot.

*10 kilo kuru nane.

*10 kilo kişniş.

*8 kilo beş türlü baharat.

*150 kilo kuru soğan.

*20 kilo yeşil soğan.

*4 kilo sarımsak.

*50 kilo riviera zeytinyağı.

*50 kilo nar suyu.

*40 kilo limon.

*100 kilo domates.

*50 kilo salatalık.

*150 adet maydanoz.

*300 adet roka.

*200 adet kuzukulağı.

*1000 adet ekmek.

*5 bin adet ayran

*5 bin plastik tabak.

*10 kilo çay.

*30 kilo şeker.

*10 kilo kahve.

*5 bin karton bardak.

*5 bin karıştırıcı.

*10 plastik eldiven.

*50paket peçete.

*50 adet marul.

Nasıl ama?

Mübarek sanki “üniversite” değil, “çiğköfteci Sait”!

Bilim yuvası nelerle uğraşıyor…

Üniversiteler için ayrılan paralar nerelere harcanıyor, gördünüz mü?

“Çiğköfteci üniversite”nin başarı sıralaması

İlk bakışta şu akla geliyor:

Bir üniversite çiğköfte alımı yapıyorsa…

İşi böylesine bir keyif noktasına getirdiyse…

O üniversite; bilimde ve öğrenci yetiştirmede üst seviyelerdedir.

Baktım, hiç de öyle değil.

Mardin Artuklu Üniversitesi, 2016-2017 yılı devlet üniversiteleri akademik başarı sıralamasında, 125 üniversite arasında 125’inci sırada.

Yani sondan birinci!

Eee, bu durumda üniversite rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya “Helal olsun” demek lazım.

O rektörü o göreve getirenlere de…

İşi gücü bırakmışlar, “çiğköfte” ile uğraşıyorlar.

“Bilim” bahane, “çiğköfte” şahane!

Vah benim güzel Türkiye’m, vah!

Enflasyonun günahı fasulyeye

Şu enflasyon hesaplamasına kafası yatan varsa beri gelsin.

Kışın göbeğinde, yaz sebze ve meyveleri enflasyon sepetinde.

Domates, biber, salatalık, fasulye, üzüm…

Yazın göbeğinde de, kış sebze ve meyveleri…

Bu nasıl bir hesaplama?

Birkaç gün önce şubat enflasyonu açıklandı, açıklamada taze fasulyenin “zam şampiyonu” olduğu da belirtildi.

Pazarda kilosu 12-13 liradan satılıyormuş, fiyatı yüzde 55.1 artmış.

Allahallah!

Şubat ayında pazardan, marketten fasulye alıp pişireniniz var mı?

Varsa da kaç kişi?

Bence, bu enflasyon paketi “insan aklıyla alay etmek için” oluşturuluyor.

2 görüş

*”Yoksulluğun nedeni, açları değil tokları doyuramamaktır.”

*”İşleyebileceğiniz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil ona kayıtsız kalmaktır. İnsanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır.” Bernard SHAW