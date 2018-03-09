İyi ki varsın Yavuz Ulugün…

İlke olarak; “her insan değerlidir” düşüncesini taşıyorum.

Ancak, elbette ki her insanın değeri, yaşam boyunca ürettikleri ile ölçülmelidir.

Kimi insan vardır; varlığı ile yokluğu belli değildir! Ne kendisine, ne ailesine ne de topluma kattığı bir değer yoktur.

Kimi insan vardır; yalnız kendisi için değer üretir. Yani, bir meslek sahibi olur, çalışır, kazanır, tüketir ve bir gün kendisi de tükenir!

Kimi insan da vardır ki; mutluluğu “toplumsal katkıları” ile bulur. Kimseye boyun eğmeden, üreterek, kazanarak bireysel olarak tatmin olur. Ama bu kadarıyla yetinemez!

Bir yanardağ gibi yüreği ve düşleri sürekli kaynamaktadır. İçinde yaşadığı topluma, “farklı katkılar sunarak” mutlu olabilir ancak.

Sporcudur, müzisyendir, fotoğrafçıdır, araştırmacıdır, yazardır, sosyal etkinliklerde emeği ve izi vardır.

İşte, Feyzullah Yavuz Ulugün böylesine üretken ve içinde yaşadığı topluma sürekli katkı sunan, gerçekten “bir güzel insan” örneğidir.

Yavuz’un aile kökleri İzmit’tedir. O, yaşadığı kenti çok sever. Bu kentin tarihine, o tarihi yapan insanlarına saygı duyar. Yaşadığı kent, gerçekten “yaşamaya değer bir kent” olsun ister.

Bu nedenle siyasetle de ilgilidir. Ama siyaset onun için bir “ihtiras” ya da “tatmin edilmemiş duyguların tatmin alanı” değildir! Kentine ve ülkesine duyduğu sevgi ve sorumluluğun bir sonucudur.

Yavuz, beni ve rahmetli Ömer Türkçakal’ı da geride bırakan oy gücüyle KYÖD Başkanı olduğu dönemde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğum bir kardeşim oldu.

Yavuz, yaptığı her işe içtenlikle, inanarak girişen bir insan. İzmit’in tarihi geçmişine olan saygısını, satın aldığı tarihi bir binayı aslına uygun restore ederek kanıtladı ve bu kente armağan etti.

Bu kentin tarihi üzerine ciddi araştırmalar yaptı, bir çok kitap yayınladı.

KYÖV-Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı ve bu vakfın kurduğu örnek eğitim kurumu KYÖD Okulu’nun temel taşlarından biri oldu.

Bu kent için, “aydınlık bir Türkiye” için, maddi ve manevi tüm olanaklarını seferber etti.

Ve şimdi de bu kentin gelmiş geçmiş tek bankası olan KOCAELİ HALK BANKASI’nın kitabını çıkardı.

Dün, bu kentin “temel direkleri” sayılabilecek insanlarınca kurulan, bu kentin ekonomik yaşamına olan katkılarının yanı sıra “sosyal ve kültürel yaşamına” da büyük katkıları olan bu banka daha sonra satıldı ve TEB-Türkiye Ekonomi Bankası adını aldı.

Bu kitapta, bu bankanın tarihi, kurucuları ve çalışanlarının yanı sıra, bir yerel banka olarak faaliyet gösterdiği dönemdeki İzmit’le ilgili bir çok anı yer alıyor.

Bu güzel kaynağın yayımlanmasını sağlayan İzmir Rotary Kulüp ile KOSİAD (Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği)’ni, fotoğraf sanatının yanı sıra yayıncılık alanındaki yeteneği ile kendini kanıtlamış ve bu eseri yayına hazırlayan sevgili Hakan Atmaca’yı da içtenlikle kutluyorum.

Bu etkinlik vesilesiyle, bu kent kökenli, tarih ve sanata duyarlı, kent sevdalısı dostlarla bir araya geldik.

Bu vesileyle, İzmit Rotary Kulübü dönem başkanı Çağdaş Büyükyılmaz’la da tanışmış olduk. Çağdaş’ın, çok sevdiğim ve saydığım, çok genç yaşta yitirdiğimiz sevgili ağabeyim Tuna Bilgisu’nun yeğeni ve değerli Gülümser ablamın oğlu olduğunu öğrendim. Bunca yıl bu genç kardeşimi tanıyamamanın utancını yaşadım!

Benim için çok güzel bir gündü.

Sevgili kardeşim Yavuz;

Sana bunun için de teşekkür ediyorum. Sana, sağlık içinde çok uzun bir yaşam diliyorum. Çünkü, bu kentin sana çok ihtiyacı var.

Ve biliyorum ki, sen daha bu kent için çok değerli hizmetler vereceksin!

Yolun açık olsun kardeşim…