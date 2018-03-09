Muhalefet, iki aşamalı ittifak düşünüyor

Şu artık kesin.

Önümüzdeki genel seçim, ittifakların seçimi olacak.

Tüm hazırlıklar buna göre yapılıyor.

İktidar tarafının durumu kesin.

AKP-MHP ittifakı…

Her ne kadar BBP’nin de ittifaka dahil olacağı yazıldı çizildiyse de, MHP kesin tavrını koydu.

“Cumhur ittifakı”, üçlü değil ikili olacak.

İktidar tarafı tamam da, muhalefet tarafında durum ne?

Daha önce “CHP-İyi Parti-SP ittifakı hayırlı olsun” diye yazmıştım.

Bence bu çatı hâlâ devam ediyor.

Üç parti arasındaki görüşmeler sürüyor.

Ancak görünen, bu ittifakın iki aşamada gerçekleşeceği yönünde!

Seçimlere CHP ayrı, İyi Parti-SP-DP ittifakı ayrı girecek…

Böylece partilerin “ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması” sıkıntısı yaşanmayacak…

CHP ve üçlü ittifak, ayrı ayrı aday çıkaracak…

Seçimlerin ikinci tura kalması hedeflenecek…

İkinci turda da, hangi tarafın adayı ilk turda en fazla oy almışsa, hep birlikte o aday desteklenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu…

Meral Akşener mi, Meral Akşener…

Yani CHP-İyi Parti-SP’nin ortak cumhurbaşkanı adayı ilk turda seçmene sorulacak.

Belki doğrusu da bu!

“DP de nereden çıktı?” diyeceksiniz…

DP, İyi Parti’ye karşı yapılması muhtemel herhangi bir operasyon nedeniyle “yedekte” tutulacak.

Her neyse…

Demokrat Parti’yi de katarsak, muhalefetin ittifakı üçlü değil dörtlü olacak.

Ama iki aşamada…

Dün itibariyle görüntü böyle!

Yıldızı son 10 günde en çok parlayan lider

*Ne Recep Tayyip Erdoğan…

*Ne Kemal Kılıçdaroğlu…

*Ne Devlet Bahçeli…

*Ne Meral Akşener…

Yıldızı son 10 günde en fazla parlayan lider, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

AKP’nin “ittifaka katıl” çağırısına “hayır” dedi, yıldız oldu.

Gazete ve televizyonların ilgisi bir anda arttı.

Kendisiyle röportaj yapan yapana…

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın “Çalar Saat” programına çıktı.

HABERTÜRK’ten Fatih Altaylı, “TEKE TEK”e aldı.

Eğer engelleme gelmezse, bugünlerde diğer kanallarda da görürüz Temel Bey’i.

Bir CHP’linin Temel Bey için söyledikleri

Temel Karamollaoğlu’nun TEKE TEK’e çıktığı programın ertesi günüydü.

Ziyaretime gelen bir CHP’li ile çay içiyoruz.

Akşam Temel Karamollaoğlu ile yapılan röportajı izleyip izlemediğimi sordu.

İzlediğimi söyledim.

“Ben de izledim, çok beğendim” dedi.

“Görüşleri bizim görüşlerimizle aynı. Söylediklerine tek bir itirazım yok. CHP’de olmasam, gider Saadet Partisi’ne kaydımı yaptırırdım…”

“Ciddi misin?” diye sordum, “Gayet ciddiyim. AKP ile baş ederse, ancak Saadet Partisi baş eder ” diye cevapladı.

“Din kardeşimiz”e ne oldu böyle?

Bir zamanlar yere göğe sığdıramıyorlardı.

Diplomatik kuralların dışına çıkıp havaalanında uçak kapısında karşılıyorlardı.

İlişkilerde “kanka” denecek kadar birbirlerine yakınlardı.

Sık sık gelip gitmeler, hediyeleşmeler…

Suudi Arabistan’dan söz ediyorum.

Suudi Arabistan’ı yönetir görünen “din kardeşlerimiz”den…

Ne oldu sahi bu din kardeşlerimize?

Her fırsatta ülkemiz aleyhine konuşuyorlar.

Katar olayından bu yana Türkiye’ye vura vur gidiyorlar.

En son Prens Muhammed bin Selman, Mısır’da yaptığı açıklamada, “İran, Katar ve Türkiye; bir şeytan üçgeni oluşturmuş durumda” deyiverdi.

Tam ABD ağzı!

Dikkatli okurlarım hatırlarlar…

Yeri geldiğinde Suudi Arabistan için “ABD’nin uydusu… ABD’den izin almadan adım dahi atamaz. Bunların İslam’la filan ilgileri yok” diye yazdığımda, malum çevrelerin hışmına uğruyordum.

Din kardeşlerimize dil uzattığım, söyleniyordu.

Ne oldu din kardeşlerimize?

Hiç kardeş kardeşi terk eder mi?

Neden selamı sabahı kestik?

Neden şipşak sattılar bizi?

Senin IŞİD dediğin, El Kaide ve El Nusra dediğin, PKK ve PYD dediğin; ABD’nin Suudi Arabistan aracılığıyla beslediği terör örgütleri.

Bakalım duygularımızdan arınıp dünyanın gerçeklerini ne zaman görmeye başlayacağız?

İbn-i Sina der ki

*Öfke, karaciğeri…

*Keder, akciğeri…

*Üzüntü, mideyi…

*Stres, kalp ve beyni…

*Korku, böbrekleri…

Yorar.

Bunlar vücutta artarsa ve sürekli ise, o organ hasta olur.