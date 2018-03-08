CHP, SP ve İYİ Parti il başkanları bir araya gelsin!

Bilindiği gibi dönemin Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, il başkanlarının aylık olarak toplanması önerisini ortaya atmıştı…

Sonrasında bu öneri kabul gördü ve AKP, CHP, MHP, SP, BBP, DP ile DSP il başkanları aylık toplantılar yapmaya başladı…

AKP ve CHP’nin genel başkan düzeyinde sataşmaları, Kocaeli’yi de vurdu…

CHP, aylık il başkanları toplantılarına katılmamaya başladı…

CUMHUR İTTİFAKI

Türkiye’de siyaset tablo hızla değişiyor…

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ittifak isteği, AKP tarafından kabul gördü…

Adına Cumhur İttifakı verdikleri bir ittifak kurdular…

AKP, BBP’yi de ittifaka dahil etmek istiyor, ama MHP buna karşı çıkıyor…

BBP, ittifaka girmek için, MHP de BBP’nin ittifaka girmemesi için direniyor…

Bakalım kim galip gelecek?

ÖRENGÜL’ÜN İLGİNÇ ÖNERİSİ

Gazetemiz yazarı Fahri Örengül, önceki gün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile ilgili bir yazı yazdı…

Örengül ile sohbet ettik…

Şunu ifade etmeliyim ki; bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP grup başkanvekilliği yapan Fahri Örengül, iz bırakmıştı…

CHP, maalesef bu dönem Örengül’ü çok ama çok arıyor…

Örengül, haftalık yazılarında çok önemli konulara değiniyor…

Çok önemli önerilerde bulunuyor…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni zor durumda bırakmaya devam ediyor…

CHP’li yöneticiler ve meclis üyeleri Örengül’ün haftalık köşe yazılılarını dikkatle okumalı, bu önerileri ve tavsiyeleri değerlendirmeli diye düşünüyordum…

İLKELER İTTİFAKI

Örengül ile sohbet ederken, ilginç bir öneri ortaya attı…

Dedi ki, “ AKP ve MHP, ittifak içinde…

Kocaeli’de CHP, SP ve İYİ Parti il başkanları, İLKELİ İTTİFAK adı altında toplantılar yapsınlar… Muhalefet olarak birlikte hareket etsinler.

Gerekirse, diğer partileri de içlerine katsınlar. İttifak yaparlarsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını AKP’den alabilirler”…

3 PARTİ BİR ARAYA GELSİN

Örengül’ün önerisini birlikte okuyalım;

Kocaeli’de AKP il başkanının başkanlığında il başkanları toplantısı değil, muhalefet il başkanlarının bir araya geldiği ve muhalefetin koşullarının konuşulduğu toplantılara ihtiyaç var.

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve İYİ parti il başkanlarının hızla bir araya gelmesi, mecliste gurubu bulunmayan muhalefet hareketini de yanlarına alması ve Türkiye’de oluşmaya başlanan İLKELER İTTİFAKININ Kocaeli ayağının hızla oluşturulması lazım.

SEÇİMLERDE BAŞARILI OLMAK!

Bu toplantılarda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı çalışmalarının masaya yatırılması, Kent Konut, İZAYDAŞ, Belde A.Ş.vs gibi belediye şirketlerinin durumunun değerlendirilmesi, belediyelerde şeffaflığın temini, yerel seçimlerde başarılı olmanın koşulları, nasıl hareket edileceği hususlarının görüşülmesi ile doğru sonuçların bulunması mümkündür.

İlkeli birliktelik adının verilebileceği bu toplantılarda yerel seçimlerde iş birliğine doğru gidilmesi, ilçe ilçe yerel seçimlerin değerlendirilmesinin yapılması, Büyükşehir Belediye Başkanlığının AKP’den alınmasının koşullarının konuşulması mümkündür.

HAYIR BİLEŞENLERİ

Yerel seçimleri almanın yolu sadece adayda değil, kenti kavramakta, belediye çalışmalarını mercek altına almakta yatıyor. Alt yapı oluşturulduktan sonra kentin ittifak edeceği ismin yada isimlerin aday yapılması halinde Kocaeli’de AKP iktidarına son vermek zor değil.

Ama el birliği ile kimseyi ötekileştirmeden, hayır bileşenlerinin bu çalışmalarla bir araya getirilmesi, siyasete kişisel değil, ilkesel bakılması, siyasetin kişisel beklenti aracı olmaktan çıkartılarak, toplumun beklentilerine cevap verecek noktaya çevrilmesi gerekir.

Böyle bir ortamda herkes siyasete ısınacak, sokağa çıkacak ve çalışmalara katılacak olup müthiş bir sinerji de toplumda oluşacaktır.

AKP’NİN YERELDEKİ İKTİDARININ BİTİRMEK

Bu şekilde ilkeli ittifakın öncelikle illerde oluşturulması, illerdeki il başkanlarının acele insiyatif alması ile ittifakın yerele indirgenmesi ile AKP’nin yereldeki iktidarının bitirilmesi cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi en büyük çalışma olacaktır.

Öğreniyorum, AKP dışındaki partiler ilkeli işbirliğine giderek demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa edebilir. T

Türkiye demokrasi sınavından bu şekilde çıkabilir. Demokrasilerde her zaman çare vardır. Ama bunun için inanmak ve gözümüzü budaktan esirgemeden çok çalışmamız gerekir."

KOCAELİ’DE KARTLAR YENİDEN KARILACAK

Yukarıda Örengül ile yaptığım sohbeti size aktardım…

Örengül, çok önemli önerilerde bulundu…

Bence CHP, SP ve İYİ Parti yöneticileri, bu önerileri dikkate almalı…

Kendi yönetim kurullarında tartışmalı…

Bu üç partinin ittifakı, Kocaeli’de taşları yerinden oynatacak, Kocaeli’de kartların yeniden karılmasına neden olacaktır…

AKP de böyle bir ittifakın oluşmaması için, her türlü çabayı gösterecektir…

Bakalım Örengül’ün bu önerisi, Kocaeli siyasetinde nasıl bir yankı bulacak?

Konuşulan fotoğraf!

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, önceki gün yeniden AKP İl Başkanı seçilen Şemsettin Ceyhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Doğan’ın bu ziyareti epeyce konuşuldu… Ceyhan ziyarette, “Şehrimize değer katan projeler için belediye başkanımıza ve ekinine teşekkür ederim” dedi. Yani Ceyhan, Doğan’a teşekkür etti… Ceyhan, bu sözleri için, “Şemsettin Bey, basın önünde böyle söylüyor, ama diğer tarafta Nevzat Bey ile araları hiç yok” diyorlar… Yani anlaşılan bu fotoğrafı, biraz da mecburiyetten vermişler…