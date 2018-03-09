Halkın takımı burada da, halk nerede?

Yazık… Hem de çok yazık… Kocaelispor yine koltuk değneği denen büyükşehir Belediyesi’ne sırtını dayadı. Borçlarını öyle ödüyor ve ileride de yine o kaynaktan beslenmen durumunda…

Şirket mi?..

Ortada yok…

Başka gelirler mi?..

Yok oğlu yok…

Bir delikli kuruş girmiyor kasaya…

Yönetim kurulu üç senedir halkı ayaklandırmaya çabalıyor… Amatör maçta 20 bin kişiyi geçerek rekor da kırıldı. Takım profesyonel lige çıktı diye sabahlara kadar beraber eğlendik. Ama…

İşte aması var…

Şu anda tribünler boş…

Hodri Meydan olmasa, yüzümüze kimse bakmayacak...

Halk nerede?..

Yok…

Sokak nerede?..

Zaten sokaklar çoktaaaaan elden çıktı?..

Rahmetli Alaattin Nemutlu amca, “İzmitliler Derneği’ni kurduğunda, herkes ayıplamış, hakaret saymıştı…

Şimdi yasasaydı, ne kadar haklı olduğunu anlardı…

Çünkü, İzmit’te İzmitliler artık azınlık oldu…

Tıpkı İstanbul’da İstanbul’un yerlisinin kalmayışı gibi…

Böyle de devam edecek…

Onun için kimse bana çıkıp da, “Halkın takımı” “sokağın takımı” demesin…

Ne zamanki halk parayı yağdırır, kulübü kurtarır,. Ne zamanki transfer yapıp hırsızlara para kaptırmayız, o zaman ‘Halkın takımı’ diyebiliriz…

Tıpkı 1966 ruhu gibi…

***

***

Bir koltukta iki karpuz!

Bana söz verip de hiç birini gerçekleştirmeyen, ama benim hala sevdiğim saydığım bir isimdir Hasan Alemdaroğlu. Kentimizde kadın futbolunun mimarı diyebiliriz. Onunla varlığı da yokluğu da yaşadık. El birliği yaptık. Bir kere aleyhte yazı yazdım, bana öfkesini anlatamam… (Ki ben rahmetli babama hakemlik yaparken 1 yıldız vermiş adamım)… Ama haklı değil. Bunu daha sonra anlamıştır…

Severim, çünkü üretiyor…

Tembellik yapmıyor…

Söylediklerinin arkasında duruyor…

Bana bir avokado sözü vardı, gitti topuk çalımı attı…

Olsun…

Kızlarım Brezilya’da yapamadıklarını İsrail’de yapsın ve Dünya Şampiyonu olsun…

Ben kenardan izler ve alkışlarım…

Konuşan Fotoğraf:

NACİ, GEL SIKIYSA AT BASKETİNİ!..

MİŞLER… MIŞLAR…

Gomis, Terim için “babam gibi” demiş…

Tabii ki, birçok kulüpte, birçok ÇOCUĞU oldu…

***

PAOK’lu fanatikler, devlet kanalını basmış…

Bizim fanatikler de basacak da, ukala spor kanalı o kadar çok ki…

Rıza Çalımbay’ın iki farklı yüzü varmış…

Kaç iki farklı yüz yaa, bakın bakayım, antrenör olarak hiç işsiz kalmış mı?