Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) ulusal, İl Temsilciliğimizin ise yerel düzeyde düzenlediği yarışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk günlerini yaşadığımız baharı adeta satranç mevsimine çeviriyorlar.

Rekor katılımla (2804 sporcu) okulların yarıyıl tatilinde düzenlenen Türkiye Şampiyonaları (Küçükler, yıldızlar, emektarlar ve kupa) sonrasında heyecan 5 Mart Pazar günü ilk turu oynanan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası ile devam ediyor. Yine aynı haftaya rastlayan çok önemli bir organizasyonda Ankara Demir Spor Sosyal Tesislerinde 7 Martta oynanacak ilk tur maçlarıyla başlayacak. Bu yıl üçüncüsü yapılacak Ali İpek Anma Satranç Turnuvası ile bir kez daha rahmet ustamız, satrancın duayeni anılmış olacak. Rahmetli Ali İpek ilimiz açısından da çok önemli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü’nün satranç takımında teklifimi geri çevirmeyerek iki yıl oynamış ve genç sporcularımızla tecrübelerini paylaşmıştır. Gönül isterki bu organizasyon bir yılda ilimizde yapılsın. (100-150 sporcu ile sınırlı)

Ayrıca 2018 Türkiye Küçükler I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı ve 2018 Türkiye Yıldızlar I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı ise 28 Şubat - 04 Mart 2018 tarihleri arasındaAntalya’da düzenlendi.

İlimizde ise 24-25 Şubat günlerinde oynanan Kocaeli Büyüşehir Belediyesi Okullararası Satranç Liginin 4. Etabı Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde, devamında yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleceğe Hamle Bilgi Evleri Satranç Turnuvası 3-4 Mart 2018 tarihlerinde Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda oynandı.

Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuası 17-18 Mart günlerinde Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda organize edilecek.

Gördüğünüz gibi satranç mevsimi olanca hızıyla, rekabetiyle ve sıcaklığıyla yaşanıyor.

Detaylı bilgiye Kocaeli Satranç İl Temsilciliği web adresinden (kocaeli.tsf.org.tr) ulaşabilirsiniz.

Satranç dolu günler dileğiyle…

Kısa… Kısa...

>>> Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği 5. İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası 16 - 29 Mart 2018 tarihlerinde Batum’da düzenlenecek.

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 11. Tal Anı Turnuvası (Hızlı - Yıldırım) 2018

(02-05 Mart 2018/RUS)

GM Anand, Viswanathan (ELO 2776/IND - 1969 Doğumlu)

GM Grischuk, Alexander (ELO 2767/RUS - 1983 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 g6 4.Fxc6 dxc6 5.d3 Fg7 6.h3 Af6 7.Ac3 0–0 8.Fe3 b6 9.Vd2 e5 10.Fh6 Vd6 11.0–0–0 a5 12.g4 a4 13.Sb1 Fe6 14.Ae2 b5 15.Ag3 Kfd8 16.Fxg7 Sxg7 17.Vg5 Ad7 18.Af5+ Fxf5 19.gxf5 a3 20.b3 h6 21.Vg3 Sh7 22.Khg1 Vf6 23.h4 gxf5 24.Vh3 f4 25.Kg5 Ve6 26.Kf5 Kg8 27.Ag5+ hxg5 28.Kxf7+ Vxf7 29.hxg5+ Sg7 30.Vh6# 1–0

** 11. Tal Anı Turnuvası (Hızlı - Yıldırım) 2018

(02-05 Mart 2018/RUS)

GM Karjakin, Sergey (ELO 2763/RUS - 1990 Doğumlu)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2800/RUS - 1975 Doğumlu)

1.b3 d5 2.Fb2 Af6 3.Af3 e6 4.e3 Fe7 5.c4 0–0 6.Ac3 c5 7.cxd5 Axd5 8.Vc2 b6 9.Axd5 exd5 10.d4 Ac6 11.Fe2 Fe6 12.0–0 Kc8 13.dxc5 bxc5 14.Kac1 Vb6 15.Kfd1 Kfd8 16.Fd3 h6 17.Ve2 Ab4 18.Fb1 a5 19.h3 Va6 20.Vd2 Vb7 21.Fa1 Ff8 22.Vb2 f6 23.Ah4 d4 24.exd4 cxd4 25.Ve2 Ff7 26.Kxc8 Vxc8 27.Fxd4 Ve6 28.Fe3 Kxd1+ 29.Vxd1 Vd5 30.Ve2 Fc5 31.Af5 Ff8 32.Vg4 g5 33.Ad4 h5 34.Vc8 Vc5 35.Vd8 Vc3 36.Fe4 Va1+ 37.Sh2 Sg7 38.Af5+ Sg8 39.Fd4 Vc1 40.Ah6+ 1–0

** 11. Tal Anı Turnuvası (Hızlı - Yıldırım) 2018

(02-05 Mart 2018/RUS)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2809/AZE - 1985 Doğumlu)

GM Dubov, Daniil (ELO 2701/RUS - 1996 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 c5 3.e3 g6 4.Ac3 Fg7 5.d5 0–0 6.Af3 d6 7.Fe2 e6 8.e4 Aa6 9.0–0 Ac7 10.Ke1 Ke8 11.e5 dxe5 12.d6 Aa6 13.Axe5 Ad7 14.Axd7 Fxd7 15.Ff3 Vb6 16.Ke2 h6 17.Ff4 Kad8 18.Vd2 Sh7 19.Fe5 f6 20.Fg3 e5 21.Kd1 Ab8 22.Fd5 Fe6 23.f4 Vxd6 24.fxe5 fxe5 25.Fh4 Kd7 26.Ae4 Vb6 27.Kf1 Ff5 28.Vd3 Kf8 29.Kef2 Aa6 30.g4 Ab4 31.Vg3 Axd5 32.gxf5 Af4 33.fxg6+ Vxg6 34.Vxg6+ Sxg6 35.Sh1 b6 36.b3 Kd4 37.Ac3 Kd3 38.Ae4 Sf5 39.Ke1 Kf7 40.Fg3 Kfd7 41.Kff1 K7d4 42.Fxf4 exf4 43.Ag3+ Sg5 44.Ae4+ Sf5 45.Ag3+ Sg4 46.Ae2 Ke4 47.Kg1+ Sh4 48.Axf4 Kxf4 49.Kxg7 Kf2 50.Sg1 Kxa2 51.Kf1 Kxb3 0–1

** 11. Tal Anı Turnuvası (Hızlı - Yıldırım) 2018

(02-05 Mart 2018/RUS)

GM Nakamura, Hikaru (ELO 2787/USA - 1987 Doğumlu)

GM Kramnik, Vladimir (ELO 2800/RUS - 1975 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.d4 Af6 5.0–0 0–0 6.c4 c6 7.Vb3 Vb6 8.Ac3 Ff5 9.Ae5 Fe6 10.Vd1 dxc4 11.Aa4 Vd8 12.Ac5 Vc8 13.Vc2 Fh3 14.Vxc4 Fxg2 15.Sxg2 Abd7 16.Acd3 Axe5 17.dxe5 Ad5 18.b3 Kd8 19.Fb2 a5 20.Kad1 a4 21.e4 Ab6 22.Vb4 Vc7 23.Fd4 Ad7 24.e6 Fxd4 25.exf7+ Sxf7 26.Vxd4 axb3 27.axb3 Af8 28.Vh8 Se8 29.Ac5 Sf7 30.e5 Vc8 31.e6+ Axe6 32.Vxh7+ Ag7 33.Kde1 Kg8 34.Ke6 Vd8 35.Vxg6+ Sf8 36.Ke3 1–

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vxf4+ Şh3 [1...Şh5 2.Vg5#] 2.Ag5#