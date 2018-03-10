Ceviz dikerek zehirlenme önerisi

Bir internet yayınında şunu okudum;

”Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür.”

Yani tacından 3-5 m uzakta oluşan gölgesi de tehlikeli! Dikkati çekmesi için abartılı bir Anadolu söylemi ama yazıda gerçekmiş gibi ifade edilmiş. Bunu pekiştirmek için de öldürücü etkinin nedeni şöyle açıklanmış:

“Ceviz ağacı sülfür gazı salgılar, bu gaz dibe çöker”

Sülfür kükürt demektir. Ama burada sülfür gazları değil de “sülfür gazı” denildiğine göre bu hidrojen sülfür (H2S) olmalı. Bütün canlılar için son derece tehlikeli bir gaz. Solunduğunda şuur kaybına, kalp krizine, felce neden oluyor. İlim insanları bu gaz ile kanser arasında ilişki olduğunu da ileri sürüyorlar. Çöp yığınlarından da çıkan ve ortamda nispi rutubet arttıkça kimyasal aktivitesi ve oluşturduğu tehlike artan bir gaz. Gelelim üçüncü açıklama ve öneriye:

“Sülfür gazı ozon tabakasını tamir eder. Bu nedenle her yere ceviz ağacı dikmelidir.”

Şu önerinin ihtişamına bakar mısınız! Demek ki ceviz ağacı ozon tabakasını tamir eden, bütün canlılar için son derece tehlikeli ve dibine çöken bir gaz saldığına göre her tarafta ceviz ağacı, bütün canlılar ölü…

Büyük şair Nazım Hikmet bunu duysaydı “Ceviz ağacı” isimli harika şiirini yazarken acaba neler düşünürdü.

İnternet ortamında bu satırları yazanın dünya yüzeyinin 20-30 km yukarısında ozon tabakasını oluşturan ve varlığını sürdürmesini sağlayan Chapman döngüsünden de haberi olmadığı anlaşılıyor. Haberi olsaydı ozon tabakasının, tamirciye değil, zararlı başka gazların (Bunların tamamı tabiatta doğal olarak bulunmayan, yapay gazlardır) salınmamasına ihtiyacı olduğunu anlardı.

Ceviz meyvesi olgunlaştığında bizim içini yediğimiz tohum kısmını örten yeşil tabaka ve ağacın yapraklarında tanen, flavonoid ve naftochinon oluşuyor. Bu maddelerin tamamına Juglone deniliyor. Ağaçtan gaz halinde çıkanlar sadece bunların ürünü. Bu gazlar diğer bitki türleri üzerinde zehir etkisine sahip ama yoğun bir şekilde adeta orman oluşturmuş bir ceviz topluluğunun altında, durgun bir havada uzun zaman kalan kişilerde bile sadece baş ağrısına neden oluyor. Ölüme neden olmuyor ve kişiyi ölüme de yaklaştırmıyor.

Aklıma başka şeyler de geliyor: Acaba birileri, canım tarımsal alanlarda kurulacak sanayi tesislerine karşı çıkanlara, bu hidrojen sülfür gazını masum göstermeye mi çalışmaktadır? Yoksa bazı kişiler akademik sıfatını filan kullanıp cevizle ilgili firmalara para kazandırmak için böyle “palavralarla” ceviz dikmeyi mi önermektedir. Eğer böyle ise bilimsel araştırmaları baz alsınlar. Çünkü benim gibi birisi çıkar, durum anlaşılır.

Demek oluyor ki internette her yazılana inanmamak gerekiyor.

Kaynak:

1) Lanzara,P.1978. Piante Medicinali.Milano /Italia

2) Pasquarella, C. e all.2014. Il noce in campagnia. Universita degli studi di

Napoli “Federico II”