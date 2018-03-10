Kocaelispor, kilometrelerce uzakta sahaya çıkıyor. Rakip Payas. Takımın nasıl bir maç çıkaracağı belirsiz. Şu anda basan, tekmeye kafa koyan, savaşan bir ekibiniz var ve iç saha ya da dış saha fark etmiyor. Çıkıyor, futbolunu oynuyor. Sakatmış, cezalıymış takılmıyor. Güçlü adamlarıyla güçlü bir savaşım veriyor…

Galip Gündoğdu ile yeni bir sayfa açan, ama asıl Mesut, Burak Süleyman ve Sinan Pektemek’in katılımıyla yol bulan Kocaelispor, bugün gerçekten de bir kırılma maçına çıkıyor…

Ligde kalmak mı?..

Play-Off hattına yükselmek mi?..

Böylesine kritik bir virajdan önce, iç sahadaki puan kayıpları, deplasmanlardan zaferlerle döndükçe kapanıyor…

Devre arasında, TV’deki canlı yayında da dediğim gibi, artık ülkemizde, hele hele bahsin büyük cirolar yaptığı Türkiye’de, iç saha ya da deplasman farkı diye bir şey kalmadı…

Hatta abartıldı…

Tıpkı Polonya, Çekya, Hırvatistan ligleri gibi…

Kimin eli kimin cebinde belli değil…

İçimizdeki İrlanda’lılara inat, yolumuzda yürüyoruz…

Birlik, bütünlük, bu camia için boş laf…

Hiçbir zaman da olmayacak…

Buna göre adımlar atmalı ve buna göre Kocaelisporluluğumuzu sorgulamalıyız…

Bugün 41 denince, yeşil siyah denince, pişmaniye denince, 66 denince, Baç denince, Çenesuyu, Heykel, Fuar denince içiniz coşmuyorsa, bırakın Kocaelisporluyum ayaklarını…

Kimse yemez…

İçinizdeki İrlanda’yı biliyoruz…

Yüzmeye yasak yok!

Bir süre önce Saadet Partisi, Derince’deki yüzme havuzuyla ilgili olarak “Halka gece 22.00’de süre veriliyor ve sadece 2 saat’ diyerek tepkisini dile getirmiş ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’u hedef almıştı. Konuyla ilgili yaptığım araştırmada, halk saatinin doğru olduğunu, ancak gün içerisinde halka ücretsiz yüzme kursu verildiğini öğrendim. Yani halka açık saatte sadece vatandaş düz yüzme yapılıyor. Ama gün içerisinde saatlerce halka ücretsiz yüzme öğretiliyor. Yani halk asıl gündüz yüzüyor. Bunu da burada açıklamış olalım…

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Ahhh baba ahhh… Şu Kentkartımı doldurmadın ya, okula böyle gidip geliyoruz, rezil oluyoruz yaaaa…

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Mişler… Mışlar…

Trabzonspor eski başkanı ortaya çıkmış ve ‘Desteğe hazırım’ demiş…

İbrahim bey, şimdiye kadar neredeydiniz?..

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Kulüplerimiz FIFA ve UEFA’ya karşılık icralık oldu…

İcra ne ki, zaten son 10 yılda tamamen iflas etmiştik!..

Real Madrid Emre Can bombasını patlatmış…

Vallahi kardeş Türkiye’ye gelme de!..