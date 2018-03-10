8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sona erdi…

8 Mart’ta birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü çeşitli açıklamalar yaptı…

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası da 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı…

Sanırım, gazetemize ulaşan açıklamalar arasında en can alıcı açıklamaydı…

Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasını birlikte okuyalım;

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Sayın ilgili;

New York` da 8 Mart 1857 de yaşanan dram devam ediyor…

Salt kadın olduğumuz için toplumsal anlamda ayrıma uğruyoruz...

İşimizi elimizden, aşımızı boğazımızdan hukuksuzca söküp alıyorlar.

Eğitim hakkımızı, çocuklarımızın eğitim hakkını, geleceğimizi ellerimizden alıyorlar…

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Tecavüzcüler, tacizciler, parkta yürüyen hamileye, otobüste şortuyla oturan genç kadınlara tahammül edemeyenler, hiçbirini asla kabul etmediğimiz türlü bahanelerle kadınları katledenler, şiddetin her türlüsünü uygulayanlar yargılanmak şöyle dursun aramızda serbestçe dolaşarak bizi tehdit etmeye, bizlere yaşamı zindan etmeye devam ediyorlar.

Yaşam hakkımızı, nefes aldığımız alanları ellerimizden alıyorlar. Özgürlüklerimizin gerekçesiz elimizden alındığı bir ülkede yaşar olduk. Bırakın geceleri, gündüzleri güvenle sokaklarında dolaşabilmek için güvenli mahalleler arar olduk.

BASKIYA, ŞİDDETE HAYIR

Kaybettiklerimizin bunca fazla, bunca can yakıcı ve tahammül edilemez olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde var gücümüzle, tüm bu yapılanlara, bu zulme direniyor ve baskıya, şiddete, zulme dur demek için avazımız çıktığı kadar HAYIR diyoruz.

Siyasi iktidar yıllardan buyana çıkardığı yasa ve yönetmelik ve uygulamalarla toplumsal hayatı kadınlar için bir zindana çevirmek istiyor.

Kadın hakları konusunda Cumhuriyet öncesi uygulamalarına benzer gerilikler yaşanıyor.

Kadın olduğumuz için erkeklere göre bir kez daha evde, işyerlerinde, sokakta ayrıma tabi tutuluyoruz.

KADINLARIN YAŞAM HAKKI

Acılarımız çoğaldı ancak umudumuz var.

Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, fabrikalarda, şantiyelerde, ofislerde, plazalarda hayatın her alanında var olan TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız.

Ekmeğimizi emeğimizle, alın terimizle kazananlarız ve ekmeğimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Kendimizle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını savunuyoruz.

Doğanın rant uğruna yağmalanmasına, talanına karşı çıkıyor HAYIR diyoruz.

“ADALET İSTİYORUZ, ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ”

Ve bizler, kadınlar…

Ekmeğini kazanmak, nefes almak için hep daha fazla mücadele etmek zorunda kalan kadınlar…

Hep ilk önce gözden çıkarılan, sömürüden şiddetten ayrımcılıktan payını alan, ezilen kadınlar…

Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bilerek susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, HAYIR diyoruz.

Hayatı bize zindan eden, yaşam alanlarımızı yok eden tüm dayatmaları reddediyoruz… HAYIR diyoruz.

Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz…”

2017’DE 409 KADIN CİNAYETİ

Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklaması böyle…

Türkiye’de kadına verilen değer, dün tartışıldığı gibi bugün de tartışılıyor…

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’de 409 kadın cinayeti işlendi, 387 çocuk cinsel istismara uğradı ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı.

2010’da 180, 2011’de 121, 2012’de 210, 2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303, 2016’da 328 ve 2017 yılında tam 409 kadın öldürüldü…

2017 yılında Kocaeli’de de 9 kadın katledildi…

Kadın hakları önemli…

Ama ilk önce şu kadın cinayetlerine bir dur denmesi lazım…

Saffet Sancaklı Gümüşhaneli oldu

Gümüşhane Belediye Meclisi’nin mart ayı toplantısı önceki gün yapıldı… Belediye Başkanı Ercan Çimen başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda, meclisin gündeminde yer alan maddeler görüşüldü. Meclis’te bizi de ilgilendiren bir karar alındı… Toplantıda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya fahri hemşerilik beratı verilmesi yönündeki gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi. Saffet Sancaklı, 27 Şubat 1966 yılında Yugoslavya’nin Tutin kentinde doğdu. Akrabaları Kocaeli’de olan Sancaklı, bundan sonra Gümüşhaneli… Peki Sancaklı’ya neden Gümüşhane fahri beratı verildi? Dün Gümüşhane Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünü aradım… Kendilerine Sancaklı’nın Kocaeli milletvekili olduğunu, neden berat verilme kararı alındığını sordum. Oraodaki yetkili de, “ Sayın Sancaklı, Ankara’da yapılan Gümüşhanelilerin gecesine katıldı. Orada yaptığı konuşmada, ‘Bu gecede bulunmaktan gurur duyuyorum. Gümüşhaneli birçok yakın arkadaşım var. Gümüşhane’yi çok seviyorum dedi. Belediye meclisimiz de Gümüşhane’yi çok seven Sancaklı’ya fahri hemşerilik verme kararı aldı. Kendisine uygun bir zamanda törenle beratı verilecek” dedi. Ne diyelim, Sancaklı’nın Gümüşhaneliliği hayırlı olsun…

İlhan Bayram karanfil dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kurum bünyesinde çalışan bayan personellere “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle karanfil hediye etti. Bayram’ın yanı sıra daire başkanları da kendi bünyesinde çalışan bayan personellere karanfil dağıttı. Kadınlar, karanfil için Bayram ve daire başkanlarına teşekkür ettiler…

Gebze Center’da eğlence dorukta

Gebze Center, çocuklara özel etkinliklerine Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor. Ay boyunca devam edecek atölye çalışmaları kapsamında, bugün “Doğa Dostu Bez Çanta”, 17 Mart’ta “Çim Adam Atölyesi” ve 31 Mart’ta “Ahşap Kuş Evi Boyama” etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çocuklar, her Cumartesi saat 14:00 ile 17:00 arasındaki faaliyetlerde, eğlenmenin yanı sıra el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacaklar. Gebze Center, eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikleriyle dolu Mart ayı programına 5-12 yaş arası tüm çocukları davet ediyor. Haydi babalar, anneler, çocuklarınıza güzel bir gün geçirtmek istiyorsanız, Gebze Center’ın yolunu tutun…