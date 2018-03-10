Battı-çıktı işi arapsaçına döndü!

Birkaç hafta önce Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ın yaptığı açıklamalarla, battı-çıktı projesi için umutlanmıştık. Kocaman, “kimse merak etmesin” diyor ve üç-dört gün içinde yolun güney cephesinde çalışmaların devam edeceğini söylüyordu. Yolun kuzey kısmı bitmeden, ortada dolaşan türlü iddialara rağmen Kocaman’nın bu açıklaması kamuoyunun da, tabiri caizse “gazını almıştı”. “Hangimiz iş yaparken ya da yaptırırken sorun yaşamıyoruz ki?” diye düşünerek, bu açıklama sonrası yolun devam etmesini bekledik. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta derken… Ortada hiçbir şey yok! Bir tane göstermelik iş makinası günlerce çalışmadan bekliyor. Dışarıdan bakıldığında çalışma yapılıyor havası vermek için mi getirip koydular bilmiyoruz ama insanın aklına gelmiyor değil! Oysa, İlçe Başkanı Kocaman müteahhit ile sıkıntı olmadığının ısrarla altını çizmiş, “Evinizin tadilatını bir müteahhide verdiniz. O da mutfakçıya, parkeciye vs. gibi taşeronlara verdi. Ancak mutfakçının yaptığı işi beğenmediniz. Ne yaparsınız?” şeklinde de konuya açıklık getirerek sorunu özetlemişti.

Bu sözlerin ardından çalışma yapılmasını bir kenara bıraktım, işin hiç de öyle olmadığını Başkan Üzülmez’in açıklamalarıyla öğrendik. Yol çalışması yapan işçiler, alt taşeron çevre esnafa sorunları zaten anlatıyordu ama bunlar bir şekilde kamuoyundan gizleniyordu. Üzülmez, müteahhitten kaynaklı bir sorun olduğunu söyleyerek Büyükşehir tarafından ihtar verildiğini dile getirdi. Yani Kocaman’ın çizdiği pembe tablonun aksine, sorun olduğunu kabul etti ve bu sorunun müteahhitten kaynaklı olduğunu “itiraf etti”…

Kim ne söyletirse ona göre mi bir açıklama yapılıyor, gerçekten konu ile ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mı bu açıklamalar yapılıyor merak ediyorum. Bu konu ile ilgili teknik bir çalışma yapıldı mı, sorunun kaynağı tam olarak anlaşıldı mı, bilmiyoruz. Bir kişi çıksın desin ki “şundan dolayı bu yol üç ay durdu, şu eksiklik oldu ve biraz sabredin”… Ama kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirsin. Bu iş daha da karmaşık hale gelmeden, tutarsız açıklamalar yerine kamuoyu en yetkili ağızdan olan biteni duymak istiyor.

Kaymakamlık binasına ring…

Kartepe Kaymakamlığı yeni hizmet binasına ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuluyor. Geçtiğimiz günlerde İlimiz Valisi Sayın Hüseyin Aksoy başkanlığında, ilçe protokolü bir araya gelerek sorunlar konuşulmuştu. Toplantıya katılamadım ama konuşulanlar kamuoyuna yansıdı. Gelen sorular arasında kaymakamlık hizmet binasına ulaşımda yaşanan sıkıntılar da var elbette. Vali Aksoy’un yanıtlamak üzere söz verdiği Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez; Maşukiye, Derbent, Balaban bölgeleri için bir ring hattı olduğunu söylemiş. Üzülmez, sorunun şimdilik bu şekilde çözüldüğünü zaman içerisinde daha kapsamlı çözüm üreteceklerini de sözlerine eklemiş.

Üzülmez, “bana gelen bilgilere göre” diyerek sözlerine başlamış. Yani hangi bilgi kendisine geliyorsa yine onu aktarmış. Kartepe’nin doğu bölgelerinde oturanlar, Üzülmez’in söylediği gibi bir ring servisinden haberleri olmadığını söylüyor. Bir tane ring hattı olduğunu, bunun da Rahmiye ve Özdilek arasında gidip geldiğini, kaymakamlığa uğramadığını belirtiyorlar. Muhtemelen Başkan Üzülmez bu konuda yanlış bilgilendirmeye sahip, ya da ring hattı güzergâhını karıştırdı. İlçeyi karış karış gezen birisi olarak söyleyebilirim ki, böyle bir ring hattını ben de görmedim. Şahsen Üzülmez’in bu konuda böyle bir servis “olacağını” ifade

etmek istediğini düşünüyorum. Çünkü bu sıkıntı Eşme’den Acısu’ya, Maşukiye’den Karatepe’ye kadar her yerde var. Yüzlerce vatandaşı ilgilendiren bu sorun ile ilgili Başkan Üzülmez’in gereğini yapacağına inanıyorum.

Lüzumsuz…

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’nün geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama başından sonuna kadar bir il başkanına yakışmayacak türdendi. En lüzumsuz açıklama diye tam da buna denir