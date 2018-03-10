Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alkışlanacak o konuşması

Önceki gün akşam saatleri…

Gazeteden ayrıldım, eve doğru gidiyorum.

Her zamanki gibi NTV’yi dinliyorum.

Bir ara yayın akışı kesildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesi duyuldu.

Ne yalan söyleyeyim, yine kongre konuşması sandım, kongrelerde hep aynı şeyleri söylediğinden kanalı değiştirmek istedim.

Ama o da ne?

Erdoğan, bir kongrede değil, farklı bir yerde, farklı bir şeyler söylüyor.

Çok farklı şeyler…

Kulak kabarttım dinledim.

Akşam evde televizyonun karşısına geçtim, Erdoğan’ın Dünya Kadınlar Günü toplantısında yaptığı konuşmayı bir kez daha dinledim.

Sonra da o konuşmayı internetten indirip bu defa da satır satır okudum.

İtiraz edecek hiçbir noktasını bulamadım.

Tamamı doğru.

Tamamı katıldığım görüşler…

Sanırım Erdoğan’ın o konuşması sizin de dikkatinizi çekmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o konuşmasını…

“İslam güncellenmelidir” diyen konuşmasını bir kez de beraber okuyalım mı?

“Son günlerde bakıyorsunuz, din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan, bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyorlar. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman, koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam’ın güzelliği, önemi burada! Şimdi birçok hocaefendi beni tefe koyup çalacak, o ayrı mesele.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşüne yüzde yüz katılıyorum.

Katılmayanınız var mı?

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam ediyor:

“Dikkat çekmek, popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul etmeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek, sadece kadınlara değil inanın dinimize de haksızlıktır. Kuran’a, sünnete, icmaya, kıyasa vakıf olmayan insanlara misal kabilinden bile olsa istisnai birtakım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda züccaciyeci dükkânına giren fil misali bir sürü başka şeyi kırıp dökmeniz kaçınılmaz hale gelir. Birisi bakıyorsunuz sünneti, öbürü bakıyorsun icmaı tartışıyor. Ya bırak bu işleri, aslolan mukaddes kitabımız Kuran’dır. Kuran’a ters değilse mesele bitmiştir.”

Ve konuşmasını şöyle sonlandırıyor:

“Bizim Diyanet teşkilatımızın Din İşleri Yüksek Kurulu var. Çok çok vasıflı hocalarımız var. Tefsirde, hadiste, fıkıhta... Hocalarımız ne iş yapıyor, niye sessiz kalıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ konusu da böyle oldu. Şimdi asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ’ye kaldı. FETÖ’nün arkasından gelen tiplere kaldı…”

Erdoğan, bu görüşlerinde samimiyse

Birlikte okuduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “din adına yapılan soytarılıklara” koyduğu teşhis süper.

Kendi üslubu içinde de bunu en iyi şekilde anlattı.

Ben, Erdoğan’ın bu görüşlerinde samimi olduğuna inanmak istiyorum.

Erdoğan’ın İslam’ın güncellenmesini istemesi, tek kelimeyle bir devrim!

Çektiğimiz sıkıntıların temelinde de zaten “İslam’ın güncellenmemesi” yatmıyor mu?

Millete, 14-15 asır öncesinin İslam hükümlerini dayatmaya kalkmıyorlar mı?

Erdoğan bu görüşlerinde samimiyse, “İslam’ın güncellenmesi” konusunda kapı açtı, bunu devam ettirsin.

Bu görüşleri “laf”ta kalmasın!

İşe önce Diyanet’in kafasını değiştirmekle başlamalı

Tamam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi İslam güncellenmeli.

Hangi kurum yapacak bunu?

Diyanet İşleri Başkanlığı…

Devletimizin din konusunda en yetkili kurumu…

Diyanet İşleri Başkanlığı yapacaksa, işe Diyanet’in kafasını değiştirmekle başlamalı.

Diyanet’in kafası kafa değil ki!

*Bulûğ çağına ermiş kişilerin evlenebilmesinin mümkün olduğunu…

*İslam hukukçularınca da bulûğ çağı alt sınırının erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirtildiğini…

*Yani 9 yaşındaki kızın evlenebileceğini…

Kamuoyuna duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesi değil mi?

Yine…

*Babanın öz kızına şehvet duyması…

*Telefon, faks, mektup, SMS ve e-posta ile “boş” ol deyip boşanma…

*Sol el ile şeytan yer…

*Feminizm ahlaksızlıktır…

Fetvaları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun değil mi?

Ha Diyanet’in bu görüşleri…

Ha Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir”, “Kadın dayak yiyorsa şükretsin”, “kadınla erkek asansörde halvet olur” türü saçmalıkları…

Birbirinden farkı var mı?

Bence…

İslam’ın güncellenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki kafaların güncellenmesiyle mümkün olabilir.

Diyanet kafasını değiştirmezse, İslam güncellenemez.

Özetle…

Cumhurbaşkanı Erdoğan özelde Türkiye’nin, genelde tüm İslam âleminin çok önemli bir yarasına parmak bastı.

İnşallah devamını getirir.