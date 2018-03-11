Dün ‘KÖPEK’ dediğine, bugün ‘ÖPEK’ diyen tedavisi zor bir hastalıktır YALAKALIK!

Yalakalık kimlere yapılır?

Herhalde sokaktaki dilenciye, seyyar satıcıya yapılmaz.

Güce yapılır, güce!

Bu güç nedir?

Para gücü, makam gücü, mevki gücü, güzellik gücü vs.

Eğer bunlardan birine sahip değilseniz, size kim yalakalık yapar?

Onun için rahat olun.

Eğer, bu güçlerden birine sahipseniz, koruyun kendinizi koruyabilirseniz.

Belki de bir müddet sonra bu ortama alışıp, çevreniz tamamen yalakalarla dolacak; hem de siz hiç farkında olmadan.

İşte o an kıyametin koptuğu andır.

Siz artık temsil ettiğiniz gücün sahibi olamayacaksınız.

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Basın yayın organlarımızdaki birçok yazı ve görsel faaliyetlerin, yalakalık ve dalkavukluk üzerine oturtulmuş olduğunu görmekteyiz.

Tabii, perde arkasını bilmediğimiz için, bunların arkasında, ne tür menfaat bağlantıları var bilemiyoruz.

Sade vatandaşlar olarak sorgulama yeteneğimizi bu konular üzerine yoğunlaştırmadığımızdan, amaçlarına her zaman ulaşabiliyorlar.

Bunun sonucunda, O yalakalar, görevini kusursuz olarak yapma rahatlığını buluyor ve faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Türk basınında, nice köşe yazarları vardır ki her dönemde kendilerine köşe bulurlar ve sahibinin sesi görevini halka rağmen, kesiksiz yıllarca sürdürürler...

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Toplumda yalakalık öyle boyutlara ulaşmış ki; menfaat ve çıkar uğruna, Allah’a ibadet görünümünde, insanlar, birbirine karşı, kim daha fazla Müslüman yarışına girmiştir.

Hatta hayret uyandıracak seviyede, kalplerinde hiçbir değişim olmadan, dış görünümlerinde, ani değişiklikler yaparak, sadece günlük çıkarlarını tatmin etmek ve çevresinde saygınlık görmek için; Tanrıya karşı bile yalakalık yapar hale gelmişlerdir.

Çok iyi tanıdığınız bir insanı, bir müddet sonra, tanıyamaz hale geliyorsunuz.

Böyle bir değişim, acaba, dünyada başka hangi ülkede var, çok merak ediyorum.

Bu ülkede, öyle insanlar görüyor ve tanıyorsunuz ki; şu mısralar birden aklınızdan geçiveriyor ‘’El etek öperek yerde sürünen, gözü göklerde sürüngenler gördüm.

’’ Bu tipler, toplumumuzda her geçen gün sayıca hızla artmaktadır.

Tıpkı bulaşıcı bir hastalık gibi...

YALAKALIĞIN BOYU VE ÇAPI

Her meslek dalında, yalakalığın boyutu ve çapı değişiktir.

Bazı meslekler, yalakalığa çok yatkındırlar.

Mesleklerin, kendi içinde, bu konuda geliştirilmiş davranış biçimi, yazışma kuralları, jest ve mimikleri mevcuttur.

O mesleğin, dışında olanların, bunları anlaması çok güçtür.

Ancak ve ancak, o mesleğin içinde uzun yıllar yaşadığınızda, bunları ayırt edebilirsiniz.

Burada, bu meslekleri sıralamak istemiyorum.

Biraz düşününce, sizler bulabilirsiniz.

MENFAAT ÇEMBERİ KURULMUŞ

Bu işi, yerinde ve zamanında kullananlar, mutlaka toplumda bir yerlere gelmişlerdir.

Çevremizde, bunun sayısız örnekleri vardır.

Bu yalaka tipler, aynı zamanda ağdalı kelime ve cümleleri çok iyi kullanırlar.

‘’Zati aliniz’’ diye başlayıp, cümleyi öyle bitirirler ki, siyahı beyaz, beyazı siyah gösterebilecek kadar becerileri vardır.

Bu becerileri sayesinde, ulaştıkları yerde kalabilmek için; çevresine ve üstlerine, aynı davranış biçimini arttırarak devam ederlerken; bu esnada sürekli menfaat çemberi kurulmuş olur.

Elde ettikleri mevkiden, yedi sülalerine kadar, çıkar sağlayacak şekilde, faydalanma yöntemlerini geliştirirler.

Tabii, kendisi bunu yaparken, onu oraya getirenleri unutmak olur mu?

Onlarda aslan payını alırlar.

Böyle bir çark döner gider.

Bu kısır döngüyü kolay kolay kimse kıramaz.

Bu konuyu daha fazla açmak istemiyorum.

Yalakalık çemberi bazen o kadar genişler ki ülke sınırlarını dahi aşabilir.

Yalakalığa neden karşı çıkıyoruz?

Çünkü; bu kelimenin özünde haksızlık olduğu, gelişimi ve değişimi geciktirdiği, bilimsel çalışmalarda toplumu geri bıraktığı gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediği, yönetim kademesinin gözünün önüne perde çektiği, hak etmeyen kişilerin layık olmadıkları yere gelebildikleri, namusuyla-şerefiyle, onuruyla, hilesiz-hurdasız çalışanları küstürdüğü için, buna karşıyız.

Sizler, bunu daha fazla açabilirsiniz.

ÖLMEYEN MESLEK; YALAKALIK

Nasıl ki; bataklıklar kurutulmadıkça sivrisinekler bitmez.

İnsanlar arasındaki, menfaat ilişkileri ve daha çok kazanmak, daha iyi yaşamak, hak etmeden, emek sarf etmeden veya daha az emekle, gayretle bir yerlere ulaşma sevdası, insanoğlunda bitmediği sürece, bu meslekte ölmeyecektir.”(Alıntı-dinibülten.com)