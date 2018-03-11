Son günlerde siyasette yıldızı parlayan Kocaelili, Birol Aydın

Son günlerde sıkça televizyon ekranlarında görünüyor.

Düzgün konuşuyor…

Etkili konuşuyor…

İzleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın’dan söz ediyorum.

Hele son katıldığı televizyon programında söylediği şu sözler büyük takdir topladı.

“Atatürk şüphesiz kahramandır. Güçlü bir liderliği, güçlü bir teşkilatçılığı, güçlü bir öngörüsü olan kahramandır. Cumhuriyet bizimdir. Büyük bir badireden çıktık, yeni bir cumhuriyet inşa ettik. Ve bu cumhuriyet bütün mazlumların şemsiyesi haline gelmiştir, sığınacak limandır. Bu vatan herhangi bir vatan toprağı değildir. Türkiye herhangi bir ülke değildir. Bu ülkede yapılan iyi ve güzel ne varsa aslında bütün insanlık içindir. Bu ülkenin kuruluş değerleri, milletin ortak değerleridir. Hangi amaçla hangi gaye ile bu ülke kurulmuşsa onu muhafaza etmek bizim görevimizdir.”

Birol Aydın konuşmasında, herkesin bildiği ancak konuşmaya pek cesaret edemediği “imam hatip” konusuna da değindi:

“İktidar, ihtiyaç olsun olmasın her yerde imam hatip açma sevdasına düşmüş. Bugün ihtiyaç olan yerlerde imam hatip açılması pek tabii çok doğaldır. Ama bugünkü hükümetin, her kesimi valileri de kaymakamları da imam hatip açma furyasına sevk etmiş olması, bizim açımızdan doğru bir şey değildir.”

Birol Aydın’ın bu sözleri de büyük takdir topladı.

Neden takdir topladı?

Takdir topladı, çünkü imam hatip okulları gerçeğinin bir SP’li tarafından dile getirilmesi çok önemliydi.

Bu konuşmayı bir CHP’li veya bir İyi Partili yapsa, malum çevreler üzerine çullanırdı.

Birol Aydın, bizden biri

Siyasette son günlerde yıldızı parlayan Birol Aydın, bir Kocaelili.

Bizden biri…

Doğum yeri Gümüşhane, ama Gebze’de yaşıyor.

2002-2005 tarihleri arasında SP Kocaeli İl Başkanlığı yaptı.

2014 yerel seçimlerinde SP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı idi.

Bir süredir genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Birol Aydın’ı izlemeye devam edelim.

Kocaelili olamadan Gümüşhaneli olan o milletvekili

O milletvekili, Saffet Sancaklı.

MHP Kocaeli milletvekili…

Kocaeli milletvekili, ama Kocaeli ile pek ilgisi yok.

Fi tarihinde İzmit’te top koşturmuş.

Hepsi bu kadar!

2015 genel seçimlerinde…

Muhterem MHP’nin muhterem genel başkanı Devlet Bahçeli…

Boyunun uzunluğuna hayran kalmış olmalı ki, bir zamanların iyi topçusu Saffet Sancaklı’yı kentimizde liste başına koydu ve milletin vekili yaptı.

İstanbul’da oturan, ne iş yaptığını bilmiyorum varsa işyeri de İstanbul’da bulunan Saffet Sancaklı’nın ismi böylece “Kocaeli” ile anılır oldu.

Aradan üç yıl geçti, Saffet Sancaklı kentimize üç defa ya gelmiştir ya gelmemiştir.

Kentimizin sevincinde de üzüntüsünde de yoktur.

Şimdiye kadar kentimizin bir sorununu dile getirdiğini ve takipçisi olduğunu da hatırlamıyorum.

Özetle…

Saffet Sancaklı “Kocaeli milletvekili” oldu, ama “Kocaelili” olamadı.

***

“Kocaeli milletvekili” olduğu halde bir türlü “Kocaelili” olamayan Saffet Sancaklı, dün Mesut Akbulut’un köşesinde okudum, Gümüşhaneli oluvermiş.

Vay canına!

Bu nasıl iş, Saffet Sancaklı’nın Gümüşhane ile ne bağlantısı var?

Yine Mesut’tan öğrendim…

Saffet Sancaklı, Ankara’da yapılan “Gümüşhaneliler Gecesi”ne katılmış.

Konuşma yapmış, geceye katılmaktan gurur duyduğunu söylemiş.

“Gümüşhane’yi çok seviyorum” demiş.

Ve Saffet Sancaklı’nın “geceye katılmaktan gurur duyması” ve de “Gümüşhane’yi çok seviyorum” demesi üzerine, Gümüşhane Belediye Meclisi toplanmış, Saffet Sancaklı’ya “fahri hemşerilik beratı” verme kararı almış.

Gümüşhane Belediyesi yönetimi, AKP’li…

Saffet Sancaklı, MHP’li…

AKP ile MHP arasındaki “halvet” devam ediyor gördüğünüz gibi.

Saffet Sancaklı’ya “Gümüşhane hemşeriliği” hayırlı olsun!

Eee, Kocaelili olamadan Gümüşhaneli olduğuna göre…

2019 seçimlerinde de Kocaeli’nin yakasıdan düşüp gider Gümüşhane’den aday olur herhalde!

İttifakın şifresi bu cümlede gizli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayında ne dedi?

“Ülkücülerle ve muhafazakârlarla bir olup, bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız…”

İşte size üçlü ittifakın şifresi!

“Ülkücüler” dediği, İyi Parti…

“Muhafazakârlar” dediği, Saadet Partisi…

Hayırlı olsun!

Cemil Meriç, diyor ki

*“Avam için din, kendi gibi düşünmeyenleri yok etmek hürriyetidir. Kinle bağdaşan bir din, din olmaktan çıkar.”

*”Aydınların aydınlatamadığı toplumları, soytarılar aydınlatır.”

*”İnsanlar sevilmek için yaratıldılar, eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır.”