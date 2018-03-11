Güncellemeli, ama neyi?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı konuşmasında “İslam’ın güncellenmesi” gerektiğine dair yaptığı uyarı oldukça ses getirdi.

“İslam’ın güncellenmesi” tabiri, “İslam’da reform” tabirini ve tartışmalarını çağrıştırdığı için olsa gerek, bazıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Konuşmada vurgulanan asıl maksada bakıldığında, bu tepkiyi gösterenlerin en azından bir kısmının (yani salt birilerini savunma amacı gütmeyenlerin) endişelenmesine gerek olmadığını söylemek mümkün.

Zira İslam’ın güncellenmesi tabirinden maksadın, İslam’da reform yapmak manasında değil, İslam’dan Müslümanların ürettiği bilginin güncellenmesi olduğu anlaşılıyor.

Nitekim mesela ben bunu derslerimde ve yazılarımda “kavramlarımızın güncellenmesi” meselesi olarak ifade ediyordum.

Bazı hocalarımız “ahkamın değişmesi” bağlamında ele alıyorlardı.

Ancak hepimizin ortak bir amacı söz konusuydu:

İslam’ın günümüz dünyasına sağlıklı bir biçimde aktarılması ve bunun için günümüz insanının sorunlarına “nasıl cevap verdiği”nin doğru bir biçimde tespit edilmesi.

Yani Müslümanların günümüz problemlerine dair “güncel bilgi” üretmesi.

Bu konudaki polemiklere girmek istemiyorum.

Zira her yeniyi gelenek tehdidi gibi gören, geleneğin itibarsızlaştırılması olarak algılayıp karşı tarafa hücum ederek kolaycılığa kaçanlara cevap yetiştirmenin anlamsızlığı artık açık seçik ortaya çıkmış durumda.

Fakat gelenekten istifade etmek yerine onu putlaştırmayı tercih edenlere tek bir söz edeceğim:

İslam düşünce tarihinde itibar bulmuş büyük alimlerin “isim” veya “ekol” olmalarının nedeni nedir?

Daha önce yazmıştım ama hatırlatayım:

Öncelikle dönemindeki insanların “ihtiyaçlarına” cevap verebilmiş olmalarıdır, değil mi?

Peki, bu alimlerin hangisi ürettiği bilginin tüm nesiller için mutlak surette geçerli olduğunu iddia etmiş?

Bunu kendi dönemi için bile “Allah en iyi bilendir” ifadesiyle iddia etmemiş olan bu muhterem isimleri, mutlak bilgi kaynağı olarak ortaya koyarak haksız yere hedef tahtası haline getirmek, onlara karşı yüklenilmiş bir vebal değil mi?

Senelerdir “kutuplarda nasıl namaz kılınacağı sorusu” bir meydan okuma gibi algılanırdı.

Halbuki bizim çocuklarımızın “gerçekten öğrenmek” için soracağı sorulardan biri “uzayda nasıl namaz kılınacağı” olacak.

Sorduklarında ne diyeceksiniz?

“Önceki alimlerin “düşünmediği”ni sen mi düşüneceksin?!” diye çıkışacak mısınız?

Düşünmenin önünü keserek onların İslam’ı anlamasını nasıl sağlayacaksınız?!

Bu noktadan hareketle güncelleme meselesine dönecek olursak; Müslümanların İslam’dan ürettikleri bilginin güncellenmesine ihtiyaç var mı?

Evet, var.

Bunun en bariz örneği ise “kadın” meselesine klasik literatürden beslenerek ortaya konulan bakış.

Nasıl mı?

Devam edeceğiz…