İlkbahar-Elma Yaprak Emici (Piresi)

Saygıdeğer Okuycularım;

Bu yazımda sizlere elma yaprak emicisi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

İlkbaharda, gözlerin kabarma devresinde bazı çiçek ve yaprak gözlerinin tamamiyle açılmadığı görülür. Çünkü bu gözler tatlımsı bir tabaka ile birbiribe yapışmıştır ve üzerilerinde fumajin mantarları yerleşmiştir. Böyle tomurcuklar hemen kurur. Kuvvetli tahribatta ise hiç veya çok az meyve alınır. Elma yaprak emicileri tomurcuk ve taze yaprakları emerek beslenen ufak emici böceklerdir. Zarar görmüş tomurcuklarda, yaprak bitine benzer sarımsı, beyaz ve kırmızı renkli gözleri olan larvaları görülür. Kışı yumurta halinde, meyve ağaçlarının dal ve tomurcuklarında geçiren haşere; İlkbahar’da gözlerin açılmasıyla yumurtadan çıkarak yaprak ve tomurcukları emmeye başlarlar. Takriben dört ile altı hafta sonra ergin halini alır. Bu devrede vücudun arka kısmını harekete getiren dört adet cam renginde kanadı vardır.

Haşerenin kendisi yeşil renktedir. Ağustos sonunda dişiler sarı yumurtalarını ağacın kabukları arasına bırakır. Bir dişi takbriben yüz yumurta bırakabilir; yılda yalnız bir nesil meydana gelebilir. İktisadi önemi: Bu zararlı kuvvetli tahribatta büyük meyve kayıplarına sebep olur; ayrıca yapraklar bozulur. Gelişme önlenir. Bu zararlı, umumiyetle bakımsız meyve bahçelerindeki ağaçlarda görülür. Mücadele: Yumurtalarını imha için kış aylarında kış lavajı ilaçları ile ilaçlama yapılmalıdır. Zararlı, çiçek öncesi ilaçlamalarında da yok edilebilir. Bu devrede haşerenin larvaları imha edilir.

Bir başka koun ve yazımda buluşmak üzere.

Saygılarımla,