Ahmet Çalık istedi, Maaşlar şehit Ailelerine gitti

CHP, CHP olalı böyle bir meclis üyesi görmedi…

Ahmet Çalık, Karamürsel Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi. Bu dönem meclis başkanlığına belki 100 önerge verdi, hiç biri “kabul” görmedi…

Mart ayı toplantısında 5 maddelik bir önerge daha verdi. Bunlardan ikisi ilk defa “KABUL” gördü…

KABUL gören tekliflerinden biri; “Bu ayki oturum haklarımızı ŞEHİT ailelerine bağışlayalım” dedi.

Tereddütsüz “KABUL” edildi.

Diğer teklifi; “Savaşan askerlerimiz için KAN bağışlayalım” oldu, o da Kızılay’ın kan bağışı toplamaya geldiğinde “Veririz” cevabı ile karşılandı.

25 üyeli mecliste bundan önce Ahmet Çalık’ın CHP adına verdiği tüm öneriler reddedildiği için bu Ahmet Çalık için bir ilk başarıydı!

Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye meclisinin en çalışkan üyelerinden birisi. Onun ötesinde vatan-millet-Sakarya nutukları atılırken, 25 üyeli, çoğunluğu iktidar partisinde olan mecliste, iktidar partisi üyelerinden böyle bir teklif gelmezken, CHP’li Ahmet Çalık’tan gelen teklif bazılarını şaşırttı!

Liderliği kimseye bırakmayan AKP’li üyeler, bu defa Ahmet Çalık’ın teklifi karşısında OFSAYT’ta kaldı ve muhalefet partisi üyesinin teklifine eli mecbur “EVET” demek zorunda kaldılar.

Ahmet Çalık bu güne kadar verdiği önergelere hep “HAYIR” oyu verenleri, hem insani, hem vatan sevgisi, hem de siyasi ustalığı ile öyle bir mahcup etti ki, Çalık’ın teklifine şartsız şurtsuz “KABUL” dediler.

Ahmet Çalık; bir zamanlar TBMM’de Kamer Genç’in tek başına MUHALEFET yaptığı cinsten, Karamürsel Belediye meclisi toplantılarında adeta tek başına CHP ve Karamürsel için uğraş veren birisi.

Mesela; Ahmet Çalık, Karamürsel Belediyesi’ne “Muhtarlıklar müdürlüğü kurulması” ile ilgili sözlü soru önergesi yöneltiyor.

Tatmin edici cevap yok.

“Yeni personel mi alınacak?” diye soruyor, cevap yok!

Ahmet Çalık hep soruyor, ama sorular cevapsız kalıyor…

İyi ki Ahmet Çalık diye birisi var mecliste de, meclisin çalışmasından işlediğinden haberimiz oluyor!

Pazar günü Bilecik Kurşunlu Köyü’ndeyim

Karamürsel’de bir kıpırdama, bir hareketlenme var.

Daha önce Karamürsel’de ZEYTİN ve KESTANE hastalığı konusunda girişimlerde bulunan ve çalışmalarını yoğunlaştıran, konuyla ilgili gelişmeleri takip eden, Hafız Selahattin Ergin Vakfı ve Karamürsel Doğa Kültür Turizm Derneği, “ORGANİK ÜRÜN İŞLEME ve PAZARLAMA” konusunda dünyaya açılan Bilecik’in KURŞUNLU Köyü’nde bu işin kurucusu Bedriye Berker isimli köy kadını ile görüşmek üzere Karamürsel’den aralarında üreticilerinde olduğu 40 kişilik heyetle pazar günü (Bugün) Bilecik’te olacak.

Organik ürün işleme ve pazarlama konusunda dünyaca ünlenen Kurşunlu köylü kadın Bedriye Berker’le Karamürselli Vakıf ve Dernek yöneticileri ile üreticilerin çalışmalarını, izlenimleri KOCAELİ GAZETESİ okurları için izleyip sizlere aktarmak üzere onlarla birlikte Bilecik’te olacağım.

İYİ ve MUTLU pazarlar…