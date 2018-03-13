Mart ayında atlanmaması gerekenler

Mart ayı delinince sadece vergi akla gelmektedir. 25 Mart tarihine kadar gelir vergisi mükellefleri beyanları vergi dairelerine yapmaları gerekmektedir. Bu konu vergi yasalarını ilgilendiren bir konu. Ancak mart ayında Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre de yapılması gereken işler bulunmaktadır.

– GENEL KURUL YAPILMASI

Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2018 tarihine kadar yapılması gerekir.

Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir.

– BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Genel kurullar faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiğinden denetçinin de bu sürede yani en geç 31.03.2018 tarihine kadar yapılacak olan genel kurulda seçilerek, tescil ve ilan edilmesi gerekir.

TTK'nun 399/1. maddesine göre denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

– Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası

– Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası

– Çalışan sayısı 200 ve üstü

kriterlerinden ikisinin aşılması halinde şirket, bağımsız denetime tabi olacaktır. Kriterler hesap edilirken şirketin bağlı ortaklıkları veya iştirakleri varsa onların da aktifi, net satışı ve çalışan sayısı dikkate alınmalıdır. 2018 yılında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterlerin değişmesi halinde ayrı bir sirküler ile bildirilecektir.

Bağımsız denetçi seçilmemesinin yaptırımı TTK'nun 397/2. Maddesine göre; "Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir."

Bu şekilde düzenlenmemiş sayılan finansal tablolar ile faaliyet raporunun genel kurulda müzakere edilmesi ve onaylanması da geçersiz olacaktır. Bu husus, resmi daire ve bankalarla problemlerin yaşanmasına sebep olabilir.

– İNTERNET SİTESİNİN AÇILMASI VE GEREKLİ BİLGİ/BELGELERİN YAYIMLANMASI

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2018 tarihine kadar, internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Aksi halde; TTK'nun 562. maddesinin 12. bendine göre; "1524' üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır."