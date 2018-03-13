Artvin Tanıtım Günleri bizleri Artvin’e götürdü

Artvin…

Türkiye’nin kuzey doğusunda şirin mi şirin bir ilimiz…

Artvin’in nüfusu 2017 yılına göre 166.143'dir…

İlçeleri…

Ardanuç

Arhavi.

Borçka.

Hopa.

Kemalpaşa.

Murgul.

Şavşat.

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2017 nüfus sayımlarına göre Kocaeli’de 26 bin 884 Artvinli yaşıyor…

Kocaeli’de en fazla Artvinli, 5315 kişi ile Kartepe’de bulunuyor…

Artvinlilerin ilçelere göre dağılımı şöyle;

Başiskele 2056

Çayırova 1109

Darıca 1447

Derince 3786

Dilovası 12

Gebze 3952

Gölcük 1824

İzmit 2674

Kandıra 96

Karamürsel 388

Kartepe 5315

Körfez 2225

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Artvin ile ilgili biraz bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza…

Büyükşehir Belediyesi’nin Artvinliler Birliği ile birlikte gerçekleştirdiği Artvin Tanıtım Günü 10 Mart’ta İnteteks’te başladı…

Tanıtım günleri bugün sona eriyor…

Önceki gün Artvinliler Tanıtım Günleri’ne gittim…

Daha önce gittiğim Artvin’i biraz daha yakından tanımak istedim…

Tanıtım günlerinde kıyafetler, el aletleri ve oyuncakların yanı sıra, boğa güreşleri, zeytin gibi diğer birçok yöresel ve kültürel ürünler bulunuyor.

Tanıtım günlerinde yöre halkı, kültürel değerlerinin yanı sıra Artvin’e ait ürünlerini de tanıtma fırsatı buluyorsunuz.

KÜÇÜK KÜÇÜK İKRAMLAR

Saat 12.30 civarında vardığımız tanıtım günleri, pek kalabalık değildi…

Ama saatler 13.30’u gösterirken, vatandaşların akın akın tanıtım günlerine geldiğine şahit olduk… Gazetedeki arkadayım Haluk Balaban ile birlikte tanıtım günlerini turladık…

Bize tadımlık ekmek, peynir, kahve ikram ediliyordu…

Osmanlı k ahvesini beğendik…

Damak tadı güzeldi…

Tanıdım günlerinde iki de boğa vardı…

Boğaları görünce, Haluk’a, “Türkiye’de canlı hayvan azaldı, hayvanı bile ithal eder olduk, bu boğalara iyi bak, belki birkaç yıl sonra Türkiye’de bakmak için bile boğa bulamayacaksın” dedim…

Dönme dolabı gördük…

Dönme Dolap;

Köy meydanlarında, bayramlarda, şenliklerde kullanılan eğlence aracı…

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Çak Çak’ı gördük…

Çak Çak;

Yabani hayvanların ekine, fındığa zarar vermesini önlemek için önlem almak amacıyla ürkütücü ses çıkaran bir sistem imiş…

Denemesini yaptık, sesi hayli ürkütücü idi…

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Meyve sıkma presini gördük…

Meyve sıkma presi;

Meyvelerin suyunu çıkarmak için kullanılan pres sistemi…

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Ayrıca buğday ve mısırı öğüten değirmenini de gördük…

Aklıma köyde elle döndürülen değirmen geldi…

Tanıtım günlerini gezerken, Arhavi gazetesini ve Arhavi Belediyesi’nin çıkardığı dergiyi inceledim… Oradaki görevli, gazete ve dergiyi incelerken fotoğrafımızı çekti…

Belli ki bu fotoğrafı gazetede veya dergide kullanacak…

ERDOĞAN, ÇAKIR’A BİLGİ VERİYORDU

Sağa sola bakınırken Arvinliler Birliği Başkanı İmad Erdoğan ve AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ı gördük…

Erdoğan, Çakır’a tanıdım günleri ile bilgi veriyordu…

İkili, dönme dolabı inceledi, boğaların yanına giderek röportaj verdi…

KULAKLARIMIZIN PASI SİLİNDİ

Ayrıca, şelale hastası olduğum için, Artvin şelalesinin yanında fotoğraf çektirdim…

Sahnede horon tepiyorlardı…

O bölgeye girip, biraz kulaklarımızın pasını sildik…

Tulumu çalan kişiyi hayranlıkla izledik…

Candan çalıyordu…

KARADENİZ HUZUR VERİYOR

Çalan kişi mutlu, horon tepenler mutluydu…

Biz de müziği dinlediğimiz için mutluyduk…

Bıçakları, giyim ve süs eşyalarını inceledikten sonra tanıtım günlerinden ayrıldık..

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu…

Çok güzel yerler…

Doğayı seven herkese Karadeniz’i tavsiye edebilirim…

Karadenizli değilim, ama Karadeniz’in doğası insana huzur veriyor…