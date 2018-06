Ot balığı…

Angut…

Ne derseniz deyin!.. Ama insanın, kendi kendine ‘Kurnaz geçinip de harbiden saf’ olduğunu bilmeyenine, hayvan adları yakışıyor… Çok vardır bunlardan çevremizde… Safa yatarsınız, bülbül gibi dökülürler… Gazeteciliğin altın kuralı da budur…

‘Konuşturmak’…

Polis çapraz sorgu yapar, servisteki arkadaşlarımızla biz, buna bile gerek duymadan cümleleri alıveririz ağızlarından… Ya da karakterlerini cümle aleme gösteririz ki, ne mal oldukları bilinsin!.. Çünkü insan ‘karakterinin gereğini’ yapar… Yeri gelir yediği kaba pisler… Yeri gelir cami duvarına ‘si’er… 32 yıllık meslek, 52 yıllık da dünya hayatında bu gibilerini çok gördüm… Hani demişler ya, cahille muhabbet etme; aranızdaki farkı anlamayabilir!.

Bu da o hesap…

Severim böyleleriyle oynamayı… Tatlı su kurnazları siziiiiii!.. Bu meslek, sahtekarları, yalancıları, sahte kahramanları kendi içinde eritir… Barındırmaz… Şimdi gazetecilik yapmayan birçok değerli kardeşim, ağabeyim ve yaşıtım için genelleme yapmıyorum… Sadece böylesi yok olan şahıslar için yazıyorum bunu… Ben bu meslekte, kimsenin ekmeğiyle oynamadım… Her basamakta görev yaptım… Yayın yönetmenliği, genel koordinatörlük, bilgi işlem sorumluluğu, TV haber müdürlüğü, tabii ki muhabirlik, yazarlık… Kısacası baskı ve montaj hariç her işi yaptım… Kendi gazetemi de dergimi de çıkardım… Koltuğunun altında Türkyolu Bizim Şehir Gazetesi’ni son ana kadar dağıtan merhum Nedim Akkaya amcayı her zaman örnek aldım…

Tam emeklilikte de en büyük arzum, günlük küçük bir gazete çıkarmak ve bu kent için düşüncelerimi doya doya yazmaktır…

Tatlı su kurnazlarına duyururum…

Az kaldı, sabredin…

Bekleyin…

Derince Belediye 3.Lig’e mi geliyor?

Bir garip futbol ilçesi oldu Derince… Ben de orada yıllarımı geçirdim… Halamlar oradaydı… İkisi de… Biz de bir süre Bakkal Durağı, Limanyolu’nda oturduk. Turgut Reis’te okula başladım, 6 ay okudum ve sonra yeniden İzmit’e döndük. Okul birincisiydim… Neyse, bunları kendimi övmek içindi… Gelelim Derince ve futbola… Sokaklarında çok top koşturduk… Çöplük sahasında turnuvalara katıldık… Yani Derince futbolla soluk-alıp veren bir ilçe… Ama nedense deplasmanlı liglerde bir türlü tutunamıyor… Darıca, Gebze, Körfez, Gölcük, Karamürsel yıllardır profesyonel liglerde boy gösterdi. Derince ise bir süre oynadığı ligde tutunamadı… Şimdi de Belediye Derince 3.Lig’e çıkmak için çaba sarf ediyor ama, çıkarsa ne olacak? Beraber göreceğiz…

Konuşan fotoğraf:

BİRADER, NEW YORK DEVLET HASTANESİ NE TARAFTA KALIYORDU?

MİŞLER… MIŞLAR…

Fenerbahçe’de ‘kongre ateşi’ yakılmış…

Yahu Aziz yüzünden yıllardır zaten cayır cayır yanıyor…

***

Galatasaraylılar ‘Mayıs’ta şampiyonuz’ demiş…

Evet, Dünya borç şampiyonusunuz…

Sergen hoca Konya’da gereğini yaparmış…

Acaba bahiste maça nasıl tahmin yaptı?