İlkeli İttifak Kocaeli’de AKP’yi devirebilir

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ülkemizin en önemli demokrasi sınavı olacak.

Adeta referandumun rövanşı mahiyetinde…

Mart 2019 yerel seçimleri de cumhurbaşkanlığı seçiminin bir provası aslında. Y

erel seçimleri alan belediyelerden aldığı güçle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adım önde olacak. Bu nedenle yerel seçimler ve bunun için muhalefet bloğunun AKP-MHP ittifakına karşı oluşturacağı ilkeli ittifak yerel seçimde de çok önem kazanıyor.

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Geçtiğimiz referandumda Kocaeli’deki sonuçlara baktığımızda oluşacak ilkeler ittifakının yerel seçimlerde AKP’nin iktidarına son vermesinin pek zor olmadığını görüyorum.

Zira İlkeler İttifakı aslında referandumdaki hayır oyları bileşenidir ve yerel seçimde oyları daha da artacaktır. Referandumda, hayır oyları

Darıca’da % 42.5,

Gölcük’te % 45.4,

Karamürsel’de % 43.30,

Körfez’de % 46,

Gebze’de % 40,

Dilovası’nda % 40,

Kandıra ve Kartepe’de % 38,

İzmit’te % 50.10,

Kocaeli genelinde ise % 43.30 şeklinde gerçekleşmiş.

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Kocaeli’de belediyelerin başarılı olduğunu söylemek mümkün mü?

AKP Kocaeli’de karşılarında diri, kendisi ile barışık, güçlü bir muhalefet bloğu bulmadığı içindir ki; seçimleri 2002’den bu yana kazanıyor.

Belediyelerde muhalefetin ve ilkeli ittifak şeklinde işbirliği yapması halinde AKP’li belediyeleri hallaç pamuğu gibi atmaları mümkün.

Yeter ki;birbirleriyle barışık ve bu günden çalışmaya başlamış bir yapı olsun.

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Yerel seçimlerde iktidar partisinin bölge bölge % 5 -8 civarında oy kaybına uğradığını istatistikler söylüyor. (Kocaeli’de oy kaybı yoksa, bunun nedeni muhalefet ve bunun ciddi araştırılması gerekir).

O zaman önümüzdeki yerel seçimlerde İlkeler İttifakından yana olanların bir araya geleceği, bunun bu günden organize edildiği bir yapı gerçek anlamıyla hayata geçerse, Kocaeli’de yerel seçimleri bu ittifakın kolayca alması mümkündür.

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AKP iktidar gücünü bir miktar muhalefetten yana, ama çoğunlukla kendinden yana kullanarak tüm parti il başkanlarını bir masada topluyor ve bu şekilde muhalefetin sesini kısıyor.

Bakın son iki yıldır sadece Sayıştay raporlarına yansıyan Kent Konut yolsuzluğu, NCity kiralama usulsüzlüğü, ulaşım ihalesi usulsüzlüğü gibi konular, geçen mecliste geçirilen İZAYDAŞ’a belediye kaynaklarından para aktarılması ve yeni bir tesisin yapılma çalışmaları gibi ciddi konular var. Muhalefet biraz daha çalışıp sesini çıkartsa Kocaeli’de yer yerinden oynayacak.

Bu nedenle CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, hatta Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve diğer hayır bileşenlerinin oluşturacağı İlkeli İttifakın hemen Kocaeli’de hayata geçirilmesi, AKP-MHP iktidar masasına alternatif çözümler üretmesi gerekir.

Her ay belediye meclis gündemleri ve ülke gündemini, ilçe ilçe, eski seçim sonuçlarını masaya yatırması, alternatif çözümler üretmesi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapması ve İlkeli İttifakın bugünden itibaren çalışmaya başlaması halinde yerel seçimleri ilkeli ittifakın almasına en küçük bir engel yok.

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Demokrasiden yana tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının bu şekilde harekete geçirilmesi ile yerelde AKP iktidarının Kocaeli’de sonlardırılabileceğini şimdiden söyleyebilirim.

Siyaset çözüm üretme sanatıdır.

Çözüm her zaman vardır. Yeter ki ülke ve kent insanının beklentilerini kişisel beklentiler aşmasın.