Çöp fabrikası için yine düğmeye bastılar

Sanki içime doğdu.

Dünkü yazımda “Çöp fabrikası konusundaki sessizlik pek hayra alamet değil” diye yazmıştım ya…

Evet, belli oldu, bir süredir yaşanan sessizlik pek hayra alamet değilmiş.

Ben o yazıyı yazmadan bir gün önce, yani 9 Mart Cuma günü, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılması konusunda düğmeye basılmış, projeyle ilgili ÇED süreci başlatılmış.

Sessizce…

Gizlice…

Sinsice…

“Sinsice” diyorum, böyle projeler halktan gizlenerek yapılmaya kalkılmaz.

Proje hazırlanır…

Sivil toplum örgütlerine anlatılır…

Vatandaşlarla köy köy, mahalle mahalle toplantılar düzenlenir…

Hatta “halk oylaması” yapılarak, “Çöp fabrikasını Umuttepe’ye yapalım mı yapmayalım mı” diye sorulur…

Sonra karar verilir.

Halk, isterse yapılır…

Halk “Olmaz” derse, yapılmaz.

Çöp fabrikası için “uygun yer” aranır.

Ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk yönünden böylesine önemli bir proje için halka fikrini sorma tenezzülünde bulunmadı.

Sivil toplum örgütleri çalıştılar…

Seçilen yerin hatalı olduğu konusunda bilimsel raporlar ortaya koydular…

“Yapmayın etmeyin, halkın sağlığı ile oynamayın” dediler…

Dinletemediler.

Büyükşehir Belediyesi, “Nuh dedi peygamber demedi”, çöp fabrikasını İzmit’in tepesine yapmaya karar verdi.

Dilovası istemedi, Körfez ve Derince de istemedi, bu “pis yatırım” İzmit’in başına kaldı

Hatırlarsanız, “Yeni çöp fabrikası nerede yapılmalı?” konusu epeydir tartışılıyor.

Yıl, 2015…

“İzmit’te zaten bir çöp fabrikası var, ikincisini Gebze tarafına yapalım” dendi, Dilovası’nda yapılması düşünüldü.

Haber duyulunca, Dilovası halkı ayağa kalktı.

“İstemeyiz, burası zaten çöplükten farklı değil, bir de çöp fabrikası yapmayın” diye isyan ettiler.

7 Haziran 2015 genel seçimi öncesiydi, bölgedeki dengeler nedeniyle çöp fabrikasını Dilovası’nda yapmaktan vazgeçtiler.

7 Haziran seçimleri bitti…

1 Kasım seçimleri bitti…

Geldik 2016’ya.

Seçim telaşları bitince çöp fabrikası yine akıllara geldi, “yeni yer arayışları” başladı.

Belediye yetkilileri, “Çöp fabrikası İlimtepe’de yapılsın” fikrini ortaya attılar.

Biliyorsunuz, İlimtepe Körfez ve Derince ilçelerinin hemen üstü.

Her iki ilçenin oksijen deposu…

Bu defa Körfez ve Derince halkı ayaklandı.

Bu bölgedeki odalardan, derneklerden, vakıflardan inanılmaz tepkiler geldi.

Hatta proje Körfez Belediye Meclisi’nde görüşülüp oylandı, AKP’liler de dahil bütün meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Körfez Belediye Meclisi üyelerinin bu davranışı son derece onurlu bir davranıştı.

Parti ayrımı gözetmeksizin ilçeleri için son derece yanlış olan bu projeye “hayır” demişlerdi.

Hele hele AKP’li meclis üyelerinin “hayır” oyları, son derece önemli ve anlamlıydı.

AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin çöp fabrikası projesine, AKP’li Körfez Belediyesi meclis üyeleri “hayır” diyordu.

Alkışlanacak bir davranıştı bu.

Eee, sonunda olan oldu.

Çöp fabrikası Dilovası’ndan kovuldu, Körfez ve Derince’den de kovuldu, gele gele İzmit’e geldi.

Çöp fabrikası için bula bula İzmit’in en temiz yerini, Umuttepe’yi buldular

Bir uzmana dense ki, “İzmit bölgesinde bir çöp fabrikası yapacağız, bize 100 yer belirleyin”…

Uzmanlar 100 yer belirlerler, ancak 100’üncü sıraya “Umuttepe” ismini yazarlar.

Umuttepe, çöp fabrikası yapılabilecek en son yerdir.

Ama Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, getirdiler “Umuttepe” ismini en başa yazdılar.

İzmit’in akciğerine çöp fabrikası yapmak istiyorlar.

Cennetin göbeğine…

İnadına…

ÇED sürecini başlattılar bile.

Hiç tınmıyorlar…

Kimseyi takmıyorlar…

“Bizim dediğimiz dedik, çaldığımız düdük” diyorlar.

Bu konudaki farklı görüşlere kulaklarını tıkıyorlar.

Bunu başarabilecekler mi?

Sevgili okurlarım, elinizde tuttuğunuz gazete, kentimizin 43 yıllık gazetesi, bu konuda da üzerine düşen görevi yerine getirecektir.

Her zaman olduğu gibi yine halkın gözü, kulağı ve dili olacağız.

Bugün konuyu şöyle bir özetledim, yarından itibaren ayrıntılara ineceğim.

Bizi izlemeye devam edin.