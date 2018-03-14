Tıp Bayramı mı?

Bugün 14 Mart ve “Tıp Bayramı.”

İlk tıp mektebi olan “Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire, 14 Mart 1827’de kurulmuş.

Her Tıp Bayramı’nda, tıp alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra, tıp alanında hizmet veren doktorlar ve diğer sağlık görevlilerinin sorunları tartışılır.

Ülkemizde ve bütün dünyada, Tıp alanında hizmet verecek doktorlar, “Hipokrat Yemini” ile meslek yaşamlarına başlarlar.

Yeminin özü; “bir tıp insanının, karşısındaki insanın kimliğine, kişiliğine, dinine, mezhebine, diline, milliyetine, cinsiyetine bakmaksızın ‘vicdan’ duygusunu yitirmeden, karşısına gelen her insanın hayatını kurtarmak” olarak açıklanabilir.

13 Haziran 2014’de, “Ankara Katliamı” nın firari sanığı İŞİD militanının Kırşehir’de tedavi edildiği” haberi üzerine, zamanın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu; “Biz, dağdaki PKK’lı teröristi, yaralı olarak geldiğinde tedavisini yaptık, sonra emniyet ve adliyeye sevk ettik. Hastayı tedavi etmek gibi bir görevimiz var” dedi.

İnsani ve doğru olan da budur.

Tedavi edersin, sonra Yargı’ya teslim edersin!

İyi güzel de, 2012 yılında “Gezi Parkı” olaylarında yaralananlara sağlık hizmeti veren doktorlar için Sağlık Bakanlığı’nın soruşturması ve sonra da bu doktorlar için dava açılmasını nasıl açıklayabilirler?

Peki, sağlık görevlileri mesleki yaşamlarından mutlular mı? Onların “yaşam güvenceleri” var mı?

Ne yazık ki, bu sorunun olumlu bir yanıtı yok!

Son 5 yılda 55 bin sağlık çalışanı şiddete uğramış!

Siyasal iktidar, “Barış Bildirisi” yayınladığı için, “Türk Tabipler Birliği” yöneticilerini “terör destekçisi” olmakla suçladı, hemen ardından tutuklandılar, sonra “somut kanıt” olmadığı için serbest kaldılar. Ama siyasi iktidarın “kin ve öfkesi” dinmedi! Birliğin başındaki “Türk” sözcüğünün kaldırılması için harekete geçildi!

Gelelim sağlık hizmetlerine;

Farkında mısınız, hem devlet hem de özel hastaneler tıklım tıklım! Neden bu kadar çok hasta var? Bu konuda ciddi bir “Meclis Araştırması” yapılmalı ama yapılamıyor!

Sosyal Güvenliği olan çalışanlar ve hatta emekliler, muayene, reçete ve ilaç farkı ödemekten helak oluyorlar. Genel Sağlık Sigortası için kesilen katkı ve katılım payları SGK’nın tüm sağlık hizmeti harcamalarına yetiyor ve artıyor. Gelir: 82.6 milyar TL, gider: 66.1 milyar TL. Yani, tam 16.5 milyar fazlalık var.

Üniversitelerin “Araştırma Hastanelerinde” bilimsel araştırma hangi düzeyde bilmiyorum ama maddi açıdan çökmekte oldukları bir gerçek! Dünyanın imrendiği “Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 250 milyar TL. borç içinde ve faaliyetlerini durdurma olasılığı var!

ÇAPA ve CERRAHPAŞA hastaneleri bakımsızlıktan çökmüş durumdalar! Neden? Yoksa, bu hastaneleri yıkıp, çok değerli olan arsaları üzerinde lüks konut siteleri ya da AVM’ler mi planlanıyor? Yine hangi “yandaş” müteahhitlerin zenginliğine zenginlik katılacak?

Kişi başına sağlık harcamalarında 35 üyeli OECD ülkeleri içinde 34. sırada yani sondan ikinciyiz! Bin kişiye 2 doktor, 3 yatak düşüyor!

Şehir Hastaneleri ile sağlık tam anlamıyla bir ticaret kaynağı haline geliyor!

Kamu arazisi üzerinde bir şirketin yapacağı hastaneler “Yap-İşlet-Devret” yöntemine benzer bir işleyiş içinde olacak;

Şirkete, 25-30 yıl kira ödemesi yapılacak ve “Hazine Garantisi” verilecek!

Hastane çevresindeki tüm tesisler ( Eczane, kafeterya vb) yüklenici şirkete ait olacak ve her türlü vergi ve harçtan muaf olacak!

Sağlık tamamen paralı ve pahalı bir ticaret malzemesi olacak!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, “SOSYAL DEVLET” olduğu yazıyor! Sosyal Devlet, öncelikle sağlık ve eğitimde tüm yurttaşlarına parasız hizmet verir. Sosyal Devlet, “siyasal çıkarlar için yoksul kesimlere erzak ve kömür dağıtmakla” yetinmez! Öncelikle “sosyal ve ekonomik eşitsizliği, YOKSULLUĞU YOK ETMEYİ” hedefler.

Sağlıklı gıdalarla beslenemeyen, sağlıklı bir çevrede yaşayamayan, iş olanağı bulamayan insanların sağlıklı olmaları mümkün müdür?

Bu koşullarda, bireysel çıkarlarına öncelik vermeden, insan ve toplum sağlığı için mücadele eden, insan sevgisi ile Hipokrat yeminine sadık kalan tüm doktorlarımıza ve diğer sağlık çalışanlarına saygıyla…