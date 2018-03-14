Kartepe… Darıca… Gebze ve kentimiz futbolu…

Gün geçtikçe, belli ilçelere sıkışan bir futbol potansiyeli görülüyor…

Alt yapı liglerinde Gebze ve Darıca ekipleri üstünlüğünü açık açık gösterirken, artık A takım düzelinde de zirveden inmiyorlar…

Okullar Darıca ve Gebze takımları açık üstünlük kurarken, gençler liglerinde de bu üstünlüklerini sürdürüyorlar..

Yani alt yapıya yatırımları gayet iyi…

Ancak A takımlar düzeyinde harcanan paraları lüks buluyorum…

72 milletin yoğunlaştığı Gebze ve Darıca, bence alt yapı liglerinde daha da öne çıkarak, çok daha üstün başarılara imzalar atabilir…

Çayırovaspor’un Türkiye şampiyonluğunun devamı gelebilir…

Neden olmasın?..

Ama görüntüde şu var ki, paralar şu anda çuvallarla Darıca G.B. ve Gebzespor’a akıtılıyor…

Yarın ne olacak pekala?..

Bence yine kriz yine borçlanmalar ve .yine batış!..

Çünkü taşıma suyla değirmen dönmez…

Bu kent, bu dev sanayi metropolü, maalesef ki profesyonel futbolu kaldıramıyor…

Çünkü hepsinin merkezleri İstanbul’da…

Burada kirletip, orada harcıyorlar…

Biz de pislikleriyle uğraşıyoruz…

Çöplük gibi…

On zamanlarda bir de Kartepe futbolunun yükselişini izliyoruz…

Onlar da çok hevesli BAL ve 3.Lig’e…

Tabii orada da çuvalla paralar akıtılıyor…

İşte BAL yolunda mücadele eden Süper Play-Off’larda Nusretiye, Derbent, Suadiye art arda sıralanıyorlar…

Paraların kaynağı…

Tabii ki Kartepe Belediyesi…

Başiskele belediyesi Doğantepe konusunda nasıl bir fiyasko yaşardıysa, yarın da onları yanı fiyasko bekliyor…

Dedim ya, taşıma suyla değirmen dönmez…

Bakalım değirmenin suyu bu saatten sonra nereden gelecek?..

İflas yakındır…

En büyük yatırım, alt yapı yatırımıdır…

Yıllardır transferlere para akıtan Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un özüne dönmesi gibi…

Hani, nerede Kocaeli Birlikspor ve yatırılan 30 milyon lira?.. Yarın size de bunu soracaklar, merak etmeyin…

MİŞLER… MIŞLAR…

Kartal Talisca ile uçuruyormuş…

Kanarya’nın da Aziz ile tüyleri yolunuyor…

Gaziantepspor tam 24 hafta sonra galip gelmiş…

Lig burada bitsin, bir 24 hafta daha kazanamaz…

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Cimbom sadece bu ligin kralıymış…

Ormanların kralı kim o zaman?