KOTO’da 10. komite seçimin kaderini belirleyecek

Kocaeli Ticaret Odası seçimi nisan başında yapılacak. Bu dönem KOTO’da iki grup yarışıyor. Biri mevcut başkan Necmi Bulut grubu diğeri ise TÜMSİAD’ın eski başkanı Erdoğan Yılmaz grubu. Açıkça ifade etmek gerekirse seçimin favorisi olarak Necmi Bulut ve ekibi görülüyor.

Bulut, kentte sevilen, KOTO’da uzun yıllar görev yapmış ve işleyişe hakim bir isim. Genel anlamda kucaklayıcı ve yapıcı bir kimliği bulunuyor. Meclis başkanı Akın Doğan’ın da tam desteğini alan Necmi Bulut, seçimin favorisi olarak görülüyor.

Sıkı bir çalışma içerisinde olan Erdoğan Yılmaz’ın ise bazı dezavantajları var. Bu dezavantajların en büyüğü ise bulunduğu komite…

10. meslek komitesi (Dayanıklı Tüketim Malları ) üyesi olan Yılmaz, bu grupta KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ile yarışacak. Yaklaşım 300 üyesi bulunun komite de bu yıl iki liste yarışacak. Liste başlarından birinde Akın Doğan diğerinde ise Erdoğan Yılmaz olacak.

3’en kişilik komite de Akın Doğan ile birlikte, Körfez Ticaret Odası’nın eski başkanı Mustafa Efe’nin oğlu Ömer Efe ile İzmit Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca bulunuyor. Diğer listede Erdoğan Yılmaz, Ahmet Günel ve Cumali Özen bulunuyor.

Bu durum Erdoğan Yılmaz’ın işini hayli zorlaştırıyor. Erdoğan Yılmaz cephesinde en önemli gurup 10. Meslek komitesi ve eğer burada başarı sağlanamazsa tüm emekler boşa gidecek.

Geçtiğimiz dönem 10. Meslek komitesi, heyecanın en olmadığı bir seçim yaşamıştı. Tek listeyle seçim yapılmış ve buna rağmen 125 üye sandık başına gelerek Akın Doğan ve diğer üyeler için oy kullanmıştı. Toplam üyenin yaklaşım yüzde 40’ına tekamül eden bu rakam Erdoğan Yılmaz’ın işini zorlaştırıyor.

Kısacası kongrenin yapılacağı gün en heyecanlı sayım 10. Komite sandıklarında yaşanacak…

Bu fotoğraftaki kişileri tanıdınız mı?

Bu fotoğrafa bakıp, fotoğraftaki kişilerin kim olduğunu çıkartmaya çalıştım. Bir süre sonra zar zor birini çıkarttım. Diğeri hakkında ise en ufak bir tahmin bile yapamadım. Yılların acımasızlığı mı desek, yoksa yılların teshiri mi bilemedim.

1986 yılında çekilen bu fotoğrafta ki bıyıklı olan kişi, kentimizde geniş bir kesim tarafından siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Zeki Canşi. Diğeri…?

Diğeri de KOTO Başkanı Necmi Bulut muş.

Evet, bir zamanlar Zeki Canşi’nin yanında çalışan Necmi Bulut’u kont takımla görüyoruz.

Sizlere bu fotoğrafın diğer özelliğinden de bahsedeyim.

KOTO Başkanı Necmi Bulut ‘un çalıştığı bu işyerinin hemen yan tarafında, KOTO Başkan adayı Erdoğan Yılmaz’ın rahmetli babası Muammer Yılmaz’ın börekçi dükkanı varmış.

Tesadüftür ki iki komşu yıllar sonra KOTO’da birbirlerine rakip oldu…

İbrahim Amca da Afrin’e gitmek istiyor

Gölcük’ün emekli amcalarından birisi. Kendisi 65 yaşında, fakat hala vatan-millet aşkını yüreğinde hisseden bir kişilik.

İbrahim Paşaoğlu…

Sıradan vatandaş olarak geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyarete gelmiş. Hem yeni yerimiz için bizleri tebrik etmek, hem de Afrin operasyonu ile ilgili mesajlarını iletmek istemiş.

İbrahim Amca, askerimizin Afrin başta olmak üzere tüm bölgeyi tamamen terör unsurlarından temizleyeceğinden emin. Bu uğurda şehit düşen vatan evlatlarına Allah’tan rahmet, yaralı gazilerimize de acil şifalar diliyor.

İbrahim Amca’nın bir de ilginç talebi var. O vatan bekçiliği için yeniden gerekirse Askere gidebileceğini söyleyen ve bunun için dilekçe veren bir isim.

Sen sağ ol İbrahim Amca…